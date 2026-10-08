La Bugatti Tourbillon marque une rupture franche dans l’histoire de la marque de Molsheim, abandonnant le W16 biturbo emblématique de la Chiron au profit d’un V16 atmosphérique associé à trois moteurs électriques pour une puissance totale de 1 800 chevaux. Avec seulement 250 exemplaires prévus à partir de 3,8 millions d’euros et des livraisons annoncées pour 2026, cette hypersportive hybride soulève autant de questions techniques que de curiosités sur sa conception et son développement. Comment Bugatti a-t-il réussi à marier deux architectures de propulsion aussi différentes sans compromis sur la ligne extérieure, et pourquoi ce nom emprunté à l’horlogerie de précision ?

Ce qu’est la Bugatti Tourbillon en quelques chiffres clés

Caractéristique Détail Moteur thermique V16 atmosphérique Puissance totale 1 800 PS (≈ 1 775 ch métriques / 1 751 hp SAE) Moteurs électriques 3 (2 à l’avant, 1 à l’arrière en complément du V16) Architecture batterie 800 V Transmission Intégrale (train avant électrique, train arrière hybride) Nombre d’exemplaires 250 Prix de base 3,8 millions d’euros Début des livraisons 2026 Développé par Bugatti Rimac, Molsheim

V16 atmosphérique ou W16 turbo : une distinction essentielle

La Chiron reposait sur un W16 biturbo de 8,0 litres, un moteur conçu dans les années 1990 et porté à son point de perfection absolue sur seize ans de production. C’était une architecture audacieuse, presque baroque, qui avait l’avantage de produire une puissance colossale à des régimes relativement bas grâce à quatre turbocompresseurs. La Tourbillon tourne le dos à tout cela.

Son V16 est atmosphérique. Pas de turbo, pas de compresseur. La puissance vient uniquement de la cylindrée, de la conception mécanique et de la montée en régime, ce qui change radicalement le caractère sonore et les sensations de conduite. Un moteur atmosphérique de haute performance chante différemment : il réclame qu’on l’emmène haut dans les tours pour exprimer tout ce qu’il a.

Un point de confusion circule encore sur plusieurs sites : les 1 800 PS de la Tourbillon sont parfois traduits en chevaux français ou en horsepower américain sans conversion. 1 800 PS correspondent à environ 1 775 ch métriques (la différence est infime, 1 PS valant 0,9863 ch) et à environ 1 751 hp SAE, l’unité utilisée aux États-Unis. Ce ne sont pas des chiffres interchangeables, et les additionner ou les assimiler crée des écarts de plusieurs dizaines d’unités selon le marché de destination. La puissance totale annoncée par Bugatti est exprimée en Pferdestärke, l’unité allemande standard dans l’industrie automobile européenne.

Cette puissance cumule le V16 et les trois moteurs électriques. Le thermique seul ne développe pas 1 800 PS : c’est bien la combinaison des deux systèmes qui atteint ce chiffre. Bugatti parle de « deux principes de propulsion indépendants, guidés par l’émotion et la précision », une formulation qui dit quelque chose de précis : les deux architectures coexistent sans que l’une ne soit le simple assistant de l’autre. La vitesse de pointe est de 445 km/h et le 0 à 100 km/h est atteint en 2 secondes. Comptez un peu moins de 5 secondes pour passer de 0 à 200 km/h.

La répartition des moteurs obéit à une logique simple sur le papier, plus complexe dans son exécution. Deux moteurs électriques prennent en charge le train avant, tandis qu’un troisième accompagne le V16 à l’arrière. La batterie 800 V alimente l’ensemble du système électrique. On obtient ainsi une traction intégrale dans laquelle les deux essieux fonctionnent selon des principes fondamentalement différents : de l’électricité à l’avant, un mélange thermique et électrique à l’arrière.

Ce choix a des conséquences directes sur la conduite. L’électrique répond instantanément, sans le délai de montée en régime propre à un moteur à combustion. Confier l’avant à deux moteurs électriques, c’est disposer d’une précision de vectorisation de couple que les systèmes mécaniques traditionnels ne peuvent pas égaler. À l’arrière, le V16 apporte sa sonorité, son tempérament, sa montée en puissance progressive, tandis que le troisième électrique comble les creux éventuels dans la courbe de puissance.

Bugatti décrit cette architecture comme l’union d’« une œuvre d’art mécanique à une architecture hybride avant-gardiste » : les deux systèmes ne se substituent pas l’un à l’autre, ils se complètent.

La batterie 800 V n’est pas un détail secondaire. Une tension élevée permet des transferts de puissance plus rapides avec moins de pertes thermiques, ce qui devient critique quand les trois moteurs électriques doivent répondre simultanément à des sollicitations intenses, notamment sur circuit. C’est aussi cette architecture qui génère les charges thermiques les plus exigeantes du développement, au point que Bugatti a dû concevoir des systèmes de refroidissement spécifiques pour maintenir tous les composants dans leurs plages de fonctionnement sans toucher au dessin extérieur de la voiture.

Design et identité : l’horlogerie suisse au service de la carrosserie

Le nom lui-même est un programme. Le tourbillon est un mécanisme horloger inventé à la fin du XVIIIe siècle (breveté par Abraham-Louis Breguet en 1801, selon les sources horlogères habituelles) pour compenser les effets de la gravité sur la précision d’une montre de poche. Son principe : faire tourner l’ensemble du mécanisme régulateur dans une cage en rotation continue, annulant ainsi les erreurs de marche dues à la position verticale. Choisir ce terme pour baptiser une hypersportive, c’est poser d’emblée une ambition précise, celle d’une précision mécanique portée à son niveau le plus raffiné.

Cette référence n’est pas cosmétique. L’habitacle de la Tourbillon intègre des cadrans analogiques, une rupture nette avec les interfaces numériques qui équipent la quasi-totalité de ses concurrentes. Là où d’autres misent sur des écrans larges et des interfaces tactiles, Bugatti choisit l’aiguille et le cadran, une façon de revendiquer que le luxe véritable se passe de pixels. C’est un parti pris fort, presque provocateur dans le contexte actuel.

La philosophie stylistique de la Tourbillon prolonge une tradition Bugatti tout en l’actualisant. Le communiqué officiel insiste sur un design « exceptionnel et épuré » : les contraintes de refroidissement imposées par la motorisation hybride ont été résolues à l’intérieur du véhicule, précisément pour ne rien compromettre à la ligne extérieure. Les systèmes de gestion thermique sont invisibles de l’extérieur, ce qui suppose un travail d’intégration considérable. La forme prime, et la technique s’adapte à elle, plutôt que l’inverse.

Le programme de tests extrêmes : de Dubaï à la Suède, puis vers l’Espagne

Dubaï, environ 15 mois avant les tests espagnols : un prototype XP de génération antérieure affronte des températures dépassant 50 °C. Cette session constitue la première confrontation de la Tourbillon à la chaleur extrême, sur un véhicule de développement précoce. L’objectif est d’obtenir des données thermiques de base dans des conditions parmi les plus hostiles au monde.

: un prototype XP de génération antérieure affronte des températures dépassant 50 °C. Cette session constitue la première confrontation de la Tourbillon à la chaleur extrême, sur un véhicule de développement précoce. L’objectif est d’obtenir des données thermiques de base dans des conditions parmi les plus hostiles au monde. Arjeplog, Suède, hiver : validation à des températures descendant jusqu’à -30 °C. Le programme cible la dynamique sur faible adhérence, le freinage sur surfaces glissantes, les systèmes de stabilité, et la capacité du groupe motopropulseur comme de l’habitacle à fonctionner normalement par grand froid. C’est le pendant climatique exact des tests andalous.

: validation à des températures descendant jusqu’à -30 °C. Le programme cible la dynamique sur faible adhérence, le freinage sur surfaces glissantes, les systèmes de stabilité, et la capacité du groupe motopropulseur comme de l’habitacle à fonctionner normalement par grand froid. C’est le pendant climatique exact des tests andalous. Séville, Espagne, été : les prototypes de validation sont désormais plus avancés et représentatifs de la version finale. Les températures ambiantes dépassent 40 °C, jusqu’à 45 °C sur route ouverte. Le programme se concentre sur trois points : l’efficacité de la climatisation de l’habitacle, les températures des composants critiques, et la validation globale de l’architecture de refroidissement.

: les prototypes de validation sont désormais plus avancés et représentatifs de la version finale. Les températures ambiantes dépassent 40 °C, jusqu’à 45 °C sur route ouverte. Le programme se concentre sur trois points : l’efficacité de la climatisation de l’habitacle, les températures des composants critiques, et la validation globale de l’architecture de refroidissement. Route ouverte à Séville : reproduit les conditions réelles que les propriétaires rencontreront dans les régions chaudes. Elle ne permet pas d’atteindre les charges soutenues du circuit, mais valide le comportement en usage courant à haute température ambiante.

: reproduit les conditions réelles que les propriétaires rencontreront dans les régions chaudes. Elle ne permet pas d’atteindre les charges soutenues du circuit, mais valide le comportement en usage courant à haute température ambiante. Circuit à Séville : sollicite simultanément pneumatiques, freins, groupe motopropulseur et systèmes de refroidissement de façon répétée et intensive. Seul le circuit permet de vérifier la résistance thermique sous charge maximale prolongée, ce qui est impossible sur voie publique.

: sollicite simultanément pneumatiques, freins, groupe motopropulseur et systèmes de refroidissement de façon répétée et intensive. Seul le circuit permet de vérifier la résistance thermique sous charge maximale prolongée, ce qui est impossible sur voie publique. Plus de 200 capteurs thermiques répartis sur le prototype lors des essais espagnols mesurent en continu chaque zone du véhicule, permettant aux ingénieurs de corréler comportement réel et prédictions issues des simulations numériques.

répartis sur le prototype lors des essais espagnols mesurent en continu chaque zone du véhicule, permettant aux ingénieurs de corréler comportement réel et prédictions issues des simulations numériques. Les simulations numériques précèdent chaque campagne d’essais et fournissent des prédictions détaillées, que les tests sur route et circuit valident ou corrigent. Les deux approches sont complémentaires et indissociables dans la méthode de développement Bugatti Rimac.

200 capteurs thermiques : la science du refroidissement en conditions réelles

Plus de 200 capteurs thermiques sont répartis sur l’ensemble du prototype testé en Andalousie. Leur rôle est de mesurer en continu l’état thermique du véhicule, zone par zone, tandis que la Tourbillon passe d’une route ouverte à 45 °C à un circuit où les sollicitations s’accumulent sans relâche. Ce niveau d’instrumentation permet aux ingénieurs de savoir précisément ce qui se passe dans chaque recoin de la voiture, pas seulement dans les zones évidentes comme le compartiment moteur ou la batterie.

Le programme espagnol s’organise autour de trois axes distincts. Le premier concerne la climatisation de l’habitacle : une Bugatti doit rester un espace agréable quelles que soient les conditions extérieures. Paolo Magrone, pilote de développement chez Bugatti Rimac, formule cela sans détour : « Quand on dispose d’une puissance importante mais que l’on ne se sent pas à l’aise sur circuit ou sur route, il devient très difficile d’être précis. » Le confort intérieur n’est pas un agrément secondaire, c’est une condition de performance. Le deuxième axe porte sur les températures des composants critiques, dont la protection conditionne la fiabilité à long terme. Le troisième valide l’architecture de refroidissement globale, c’est-à-dire la cohérence de l’ensemble des circuits et systèmes conçus pour maintenir chaque élément dans sa plage de fonctionnement.

L’ingénieur Daniel Ríos Hidalgo explique le défi posé par le design de la voiture : « Pour ne compromettre ni la forme ni le design, nous avons mis au point des circuits et des systèmes de refroidissement particulièrement ingénieux à l’intérieur du véhicule. » Tout devait rester invisible de l’extérieur. Les contraintes esthétiques ont imposé des solutions de refroidissement internes qui n’existent sur aucun autre véhicule de série comparable.

La simulation numérique précède et cadre chaque campagne d’essais physiques. Elle produit des prédictions très détaillées sur le comportement thermique attendu. Les tests réels, eux, vérifient que la théorie tient. Ríos Hidalgo résume la complémentarité : « Ce que nous faisons ici, c’est nous assurer que ce que nous avons observé lors des simulations se produit effectivement sur circuit. » Les résultats obtenus en Espagne ont permis de valider avec succès tous les systèmes ciblés, même sous charge soutenue aux limites de la performance.

Bugatti Tourbillon. Crédit photos : Bugatti©

Qui peut acheter la Bugatti Tourbillon, combien d’exemplaires restent et quand livrer

250 exemplaires au total : c’est le nombre annoncé par Bugatti pour la série complète de la Tourbillon. Aucun millésime supplémentaire n’est prévu au-delà de ce chiffre.

au total : c’est le nombre annoncé par Bugatti pour la série complète de la Tourbillon. Aucun millésime supplémentaire n’est prévu au-delà de ce chiffre. Prix de base : 3,8 millions d’euros hors taxes et hors options. Les configurations personnalisées via le programme sur-mesure Bugatti augmentent ce tarif, parfois de façon significative.

hors taxes et hors options. Les configurations personnalisées via le programme sur-mesure Bugatti augmentent ce tarif, parfois de façon significative. État des réservations : les informations publiques disponibles à la date de ce communiqué (octobre 2026) indiquent que la très grande majorité des exemplaires était déjà réservée peu après l’annonce officielle de la voiture. Bugatti n’a pas communiqué de chiffre précis sur le nombre d’unités encore disponibles (à vérifier directement auprès du réseau Bugatti).

: les informations publiques disponibles à la date de ce communiqué (octobre 2026) indiquent que la très grande majorité des exemplaires était déjà réservée peu après l’annonce officielle de la voiture. Bugatti n’a pas communiqué de chiffre précis sur le nombre d’unités encore disponibles (à vérifier directement auprès du réseau Bugatti). Livraisons prévues en 2026 : Bugatti confirme que les livraisons débutent en 2026. Le programme de validation thermique en Espagne, documenté en octobre 2026, s’inscrit dans la phase finale avant les premières remises de clés.

: Bugatti confirme que les livraisons débutent en 2026. Le programme de validation thermique en Espagne, documenté en octobre 2026, s’inscrit dans la phase finale avant les premières remises de clés. Accès à la commande : exclusivement via le réseau de concessionnaires officiels Bugatti. Il n’existe pas de commande directe en ligne ; chaque transaction passe par un contact personnalisé avec un représentant de la marque.

: exclusivement via le réseau de concessionnaires officiels Bugatti. Il n’existe pas de commande directe en ligne ; chaque transaction passe par un contact personnalisé avec un représentant de la marque. Profil acheteur : Bugatti ne publie pas de critères formels, mais l’historique de la marque montre une préférence pour des clients déjà propriétaires d’une Bugatti ou entretenant une relation établie avec le réseau. Ce n’est pas une règle écrite, c’est une pratique constante sur les séries limitées.

: Bugatti ne publie pas de critères formels, mais l’historique de la marque montre une préférence pour des clients déjà propriétaires d’une Bugatti ou entretenant une relation établie avec le réseau. Ce n’est pas une règle écrite, c’est une pratique constante sur les séries limitées. La voiture est conçue pour un usage mondial : Bugatti livre dans de nombreuses régions, et le programme de tests extrêmes (Dubaï, Suède, Espagne) a précisément été conçu pour garantir des performances identiques, qu’on la conduise au Moyen-Orient, en Scandinavie ou en Europe du Sud.