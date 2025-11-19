Dix ans d’attente pour un choc tellurique. Le 16 novembre, AC/DC a signé à Melbourne l’un de ces moments de rock dont on reparlera pendant des décennies. Pour leur premier concert en Australie depuis 2015, les légendes du hard rock ont littéralement fait vibrer la ville… au point d’être enregistrées par un centre sismologique voisin. Un comeback plus que symbolique dans leur pays natal, devenu un véritable événement national.

Un concert capté… par des capteurs sismiques

Alors que le Melbourne Cricket Ground affichait complet, les premières notes de la tournée Power Up ont généré bien plus qu’un simple mur du son. À Richmond, plusieurs kilomètres plus loin, les instruments du Seismology Research Centre ont détecté des vibrations entre 2 et 5 hertz. Un phénomène rare, provoqué à la fois par la puissance sonore du groupe et par l’enthousiasme déchaîné des dizaines de milliers de fans.

Adam Pascale, scientifique en chef du centre, a expliqué que ce sont surtout les basses, les enceintes posées au sol et les sauts synchronisés du public qui ont propagé l’onde dans le sol. Preuve que le retour d’AC/DC n’a pas seulement ému : il a secoué littéralement la terre rouge australienne.

« Jailbreak » renaît sur scène après plus de 30 ans

Comme si cette ambiance sismique ne suffisait pas, le groupe a offert une surprise inattendue aux fans : la résurrection de « Jailbreak », un morceau culte absent de leurs setlists depuis 1991. Un clin d’œil aux débuts, à l’époque où Bon Scott électrisait encore les salles, et un cadeau imparable pour les puristes.



Un record mondial de cornemuses pour célébrer AC/DC

Quelques heures avant le concert, Melbourne avait déjà basculé dans une atmosphère de fête XXL. Pour rendre hommage à l’un des titres les plus emblématiques du groupe, 374 joueurs de cornemuse se sont rassemblés pour interpréter It’s a Long Way to the Top. Résultat : un nouveau record mondial, explosant le précédent (333 joueurs en Bulgarie).

La scène s’est déroulée sur la même rue que celle du clip original de 1976, où AC/DC jouait sur un camion en plein centre-ville. Parmi les musiciens présents, un sonneur de 98 ans, Gavin Davey, devenu malgré lui l’emblème d’un moment à la fois historique, festif et profondément australien.

Un retour triomphal, une émotion nationale

Un décibel n’est pas une unité suffisante pour mesurer ce que représentait ce concert pour l’Australie. Depuis dix ans, AC/DC n’avait pas foulé sa terre natale. Angus Young, Brian Johnson et leurs compagnons y ont retrouvé un public qui n’a jamais cessé de croire en eux, et qui a répondu présent de la manière la plus spectaculaire qui soit.

Avec une tournée déjà colossale en Europe et en Amérique du Nord, avec un rajout de plusieurs dates, Power Up confirme que le groupe refuse de ralentir. Mais à Melbourne, au cœur d’un stade incandescent, c’est une toute autre dimension qui s’est jouée : celle du retour des enfants du pays, célébrés comme des héros. Un soir où l’Australie a vibré avec AC/DC. Au sens littéral.