Interstellar de Nolan : un film qui mérite d’être revu, et voici pourquoi

Il y a des films qu’on voit une fois et qu’on respecte. Interstellar n’est pas de ceux-là. Depuis sa première mondiale au TCL Chinese Theatre de Los Angeles le 26 octobre 2014 et sa sortie française le 5 novembre de la même année, le film de Christopher Nolan n’a cessé de gagner en épaisseur, comme si le temps lui rendait ce qu’il méritait.

Sa résistance au vieillissement tient à la densité de sa fabrication. À chaque couche qu’on soulève, scientifique, technique, narrative ou musicale, quelque chose d’inattendu apparaît. La relativité générale rendue avec suffisamment de rigueur pour aboutir à de vraies publications académiques. Un orgue enregistré dans une église londonienne du XIIe siècle. Cinq cents acres de maïs plantés en Alberta pour éviter un effet numérique. Ces décisions-là ne se rangent pas dans les suppléments du Blu-ray. Elles sont les fondations d’un film construit, à chaque carrefour, contre la facilité.

Christopher Nolan et son frère Jonathan ont coécrit le scénario, coproduit avec Emma Thomas et Lynda Obst, et assemblé un casting où Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine et Jessica Chastain portent une histoire de dilatation temporelle sans jamais laisser la physique écraser les personnages. Cooper qui vieillit moins vite que ses enfants restés sur Terre : une équation d’Einstein transformée en douleur parentale. Peu de blockbusters ont réussi ce tour de passe-passe.

Le film a généré plus de 681 millions de dollars à sa première exploitation, et dépasse aujourd’hui les 780 millions au cumulé mondial. La ressortie de décembre 2024, pour son dixième anniversaire, en format IMAX 70 mm et accompagnée d’une édition collector 4K, n’est pas qu’un événement nostalgique. C’est la démonstration qu’Interstellar tient la distance, en salle, sur grand format, face à un public qui l’a déjà vu.

Cinq raisons de le revoir, ou de le découvrir, en sachant exactement où regarder.

Interview de l’équipe principale d’Interstellar

1. Ressentir : La prise unique qui a tout changé : McConaughey face à ses enfants vieillis

La scène dure quelques minutes à l’écran. Dans le récit, Cooper revient sur le vaisseau Endurance après une incursion sur la planète de Miller, une heure au sol ayant équivalu à sept ans en raison de la proximité du trou noir Gargantua. Il s’installe devant son écran et découvre vingt-trois années de messages vidéo de ses enfants, accumulés en son absence. C’est Jonathan Nolan qui a écrit cette séquence dans le scénario initial, et c’est elle, selon Christopher Nolan lui-même, qui l’a convaincu d’accepter la réalisation du film. L’étoile polaire du projet, avant même le casting, avant même la caméra.

Matthew McConaughey a refusé de répéter la scène. Il n’a pas visionné les enregistrements des enfants à l’avance, ne sachant pas à quoi ressembleraient leurs visages vieillis, interprétés à l’âge adulte notamment par Casey Affleck et Jessica Chastain. Sa logique était simple et radicale : après la première prise, tout ce qu’un acteur produit relève du jeu conscient, de la reconstitution. Seule la première prise garantit une réaction qui n’a pas encore été mise en forme.

Nolan a rompu avec sa méthode habituelle pour l’occasion. Il tourne en général les plans larges en premier, pour permettre aux comédiens de chauffer la scène, d’en trouver le rythme, avant d’aller chercher les gros plans. Cette fois, il a posé la caméra directement sur le visage de McConaughey. Plan serré, sans filet. Les plans larges et les inserts d’écran ont été tournés après, une fois l’impact consommé. Nolan a précisé qu’ils ont tourné le plan serré deux fois et qu’il a finalement utilisé la deuxième prise au montage, estimant la première trop brute.

Chez Nolan, la précision technique est un outil qu’il abandonne quand la vérité d’un acteur l’exige.

Ce qu’on voit à l’écran, les larmes, la mâchoire qui lâche, le corps qui s’effondre lentement, c’est une réaction que McConaughey n’avait pas encore eu au moment du tournage. Nolan l’a capturée avant qu’elle puisse être trop travaillée. Pas de la mise en scène, un moment de vie.

Matthew nous explique son jeu pour cette scène

2. Apprendre : Gargantua, un trou noir qui a produit de vraies publications scientifiques

La plupart des films de science-fiction consultent des scientifiques pour éviter les erreurs trop grossières. Interstellar a fait l’inverse : il a laissé un scientifique redéfinir ce que le rendu visuel d’un trou noir pouvait produire comme connaissance nouvelle.

Kip Thorne, astrophysicien théoricien à Caltech et futur lauréat du prix Nobel de physique en 2017, n’était pas simplement consultant sur le film. Il en était producteur délégué, avec une contrainte posée dès le départ : aucune image du film ne devait violer les lois de la relativité générale. Pour tenir cette promesse à l’échelle de l’image IMAX, Thorne a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe du studio londonien DNEG, dont Oliver James, Eugénie von Tunzelmann et Paul Franklin.

Ensemble, ils ont conçu un moteur de rendu propriétaire baptisé DNGR, pour Double Negative Gravitational Renderer, capable de produire des images à très haute résolution. C’est ce moteur qui a permis de visualiser la métrique de Kerr du trou noir supermassif Gargantua, son disque d’accrétion et la géométrie du trou de ver.

Ce que personne n’avait anticipé : les simulations ont mis en évidence des comportements physiques que la théorie n’avait pas encore décrits visuellement. L’entraînement de l’espace-temps par un trou noir en rotation rapide, le phénomène dit de frame-dragging, produit un étirement complexe des surfaces caustiques qui démultiplie les images stellaires autour de l’ombre gravitationnelle. Ces résultats ont conduit à deux articles scientifiques révisés par des pairs, publiés en 2015 : Gravitational Lensing by Spinning Black Holes in Astrophysics, and in the Movie Interstellar dans Classical and Quantum Gravity, et Visualizing Interstellar’s Wormhole dans The American Journal of Physics. Les quatre coauteurs sont James, von Tunzelmann, Franklin et Thorne.

Un blockbuster hollywoodien qui débouche sur deux publications académiques dans des revues de physique avec comité de lecture. Gargantua, visuellement saisissant, a aussi fait avancer la physique.

Interview de Kip Thorn par Neil Degrass Tyson (en anglais)

3. Ecouter : Hans Zimmer, une feuille blanche et deux répliques : la bande-son née d’un mensonge bienveillant

En 2012, Christopher Nolan a envoyé à Hans Zimmer une feuille dactylographiée sur la machine à écrire de son propre père. Une seule page. Une fable sur la séparation, l’amour parental, le devoir. Deux répliques de dialogue : « I’ll come back », et la réponse de l’enfant, « When? ». Aucune mention de l’espace, de trous noirs, de vaisseaux. Pas de titre de film.

Nolan lui a demandé de s’isoler une journée et de composer ce que ce texte lui inspirait.

Zimmer est père. Il a composé en un jour un thème de quatre minutes environ, au piano et au synthétiseur, intime et dépouillé, nourri par sa propre expérience de la distance entre un parent et son enfant. Ce n’est qu’après avoir écouté la maquette que Nolan lui a révélé la véritable nature du projet : une épopée spatiale monumentale. Et il lui a dit que ce morceau, né d’un mensonge bienveillant, formait le cœur émotionnel autour duquel le film allait se construire. Ce thème est devenu notamment S.T.A.Y.

Le défi qui suivait était réel : comment orchestrer quelque chose d’aussi intime à l’échelle du cosmos ? Zimmer a écarté les cuivres massifs et les percussions d’action qui caractérisent la science-fiction classique. Il a mis l’orgue à tuyaux au premier plan. Les enregistrements ont été réalisés à la Temple Church de Londres, sur l’orgue à quatre claviers de l’édifice, sous les doigts de Roger Sayer, alors directeur musical du lieu. L’acoustique de la pierre et le mécanisme de l’instrument, qui a besoin d’air pour sonner, lui ont conféré cette texture à la fois sacrée et physique, presque liturgique, qu’on n’attendait pas dans un film sur la survie humaine dans le vide spatial.

Zimmer et Nolan l’ont dit eux-mêmes : si le compositeur avait su dès le départ qu’il travaillait sur un film de vaisseaux et de relativité générale, il aurait composé des thèmes de science-fiction conventionnels. La partition d’Interstellar existe parce que Nolan a fabriqué les conditions d’une ignorance créatrice. Ce qu’on entend dans le film, c’est la réaction d’un père à deux répliques d’un enfant imaginaire.

Making-of de la bande annonce d’Interstellar

4. Se Cultiver : un vrai champ de mais de 200 hectares a été planté

Pour les scènes terrestres, Nolan a refusé toute végétation numérique et a fait planter environ 500 acres (soit quelque 200 hectares) de maïs en Alberta, près de Calgary. La plantation a coûté environ 100 000 dollars à la production ( “pour un coût généreux pour le fermier” dixit C.Nolan)

Après les prises de vues, incluant des cascades de véhicules lancés à travers les épis, la récolte a été vendue sur le marché commercial agricole. Environ 162 000 dollars de recettes brutes, soit un bénéfice de 62 000 dollars réinjecté directement dans le budget du film.

Zack Snyder avait cultivé du maïs pour *Man of Steel* (2013) afin de tester la faisabilité. Nolan a poussé l’expérience nettement plus loin, en termes de surface et d’engagement logistique. Un champ de maïs qui rembourse une partie de son propre tournage : c’est une logique de production à la Nolan.

5. Fédérer : Une place indéboulonnable dans le Top 20 IMDb

S’il fallait une dernière preuve de la trace laissée par Interstellar dans la mémoire collective, il suffirait de regarder du côté du public. Depuis sa sortie, le film s’est confortablement installé dans le prestigieux Top 250 d’IMDb, ce classement de référence qui agrège les notes de millions de cinéphiles à travers le monde. Mieux encore : il s’y maintient dans le très fermé Top 20 des meilleurs films de tous les temps avec une note impressionnante gravitant autour de 8,7/10.

Là où de nombreux blockbusters s’évaporent de la culture populaire une fois sortis de l’affiche, l’odyssée de Nolan a réussi un exploit rare : tisser un lien affectif et durable avec les spectateurs. Ce positionnement n’est pas qu’une simple donnée statistique ; il montre que le film continue d’être découvert, ardemment débattu, recommandé et surtout revu. Réussir à allier des publications scientifiques pointues et une partition exigeante tout en s’asseyant à la table des films les plus aimés du grand public (aux côtés d’œuvres monumentales comme Le Parrain ou Le Bon, la Brute et le Truand), c’est la marque définitive d’un grand classique contemporain.

Bande annonce d’Interstellar (en français)

Sources et à lire wikipedia.org

lestoilesheroiques.fr

cinerama7art.com

wikipedia.org

Olvya Sokolova: The Hollywood Reporter’s Full ‘Interstellar’ Discussion With Christopher Nolan & the Stars

Film Waves: The secret of that Interstellar scene

StarTalk: The Science of Interstellar with the Science Advisor, Kip Thorne

Elegyscores: Hans Zimmer – making of INTERSTELLAR Soundtrack

Warner Bros. France: INTERSTELLAR – Bande Annonce Officielle 3 (VF) – Matthew McConaughey / Anne Hathaway