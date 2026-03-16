Le 15 mars 1976, KISS sort Destroyer, son quatrième album studio. Cinquante ans plus tard, ce disque reste l’un des jalons majeurs du hard rock américain et l’album qui transforme définitivement le groupe new-yorkais en phénomène mondial. Ambitieux, spectaculaire et riche en hymnes, Destroyer marque aussi une évolution artistique décisive pour un groupe jusque-là surtout réputé pour l’énergie brute de ses concerts.

Le contexte : un groupe déjà culte sur scène

Au milieu des années 1970, KISS s’est bâti une réputation explosive sur les scènes américaines. Formé à New York en 1973, le quatuor composé de Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley et Peter Criss combine un hard rock direct avec un spectacle théâtral inédit : maquillages inspirés de personnages de comics, costumes extravagants, flammes, fumigènes, guitares crachant le feu et basses crachant… du sang.

Pourtant, leurs premiers albums studio : Kiss (1974), Hotter Than Hell (1974) et Dressed to Kill (1975) ne rencontrent qu’un succès modeste.

Tout change à l’automne 1975 avec l’album live Alive!, captation incendiaire qui restitue enfin l’intensité des concerts du groupe. Le disque devient disque d’or et installe KISS comme une valeur montante du hard rock. Fort de ce succès, le groupe veut frapper beaucoup plus fort pour son prochain album studio.

La genèse de Destroyer

Pour ce quatrième disque, KISS décide de sortir de sa zone de confort. Le groupe fait appel au producteur Bob Ezrin, connu pour son travail avec Alice Cooper (il a déjà produit 5 albums avec Cooper en 1976). Ezrin est réputé pour son perfectionnisme et sa vision quasi cinématographique de la production.

Les sessions se déroulent à New York au Record Plant Studios fin 1975. Rapidement, Ezrin impose une discipline inhabituelle au groupe : répétitions intensives, arrangements précis et recherche d’une dimension plus ambitieuse.

Le producteur pousse les musiciens à expérimenter des chœurs d’enfants, des orchestrations, des effets sonores et des structures de morceaux plus complexes. Pour un groupe habitué à enregistrer rapidement des titres bruts, la méthode est exigeante. Mais elle va transformer l’album.

Les musiciens

La formation classique de KISS est alors au sommet de sa cohésion :

Paul Stanley – guitare rythmique, chant

Charismatique et perfectionniste, il apporte plusieurs compositions majeures.

Gene Simmons – basse, chant

Personnage central du groupe, il développe l’imagerie spectaculaire de KISS.

Ace Frehley – guitare solo

Son jeu flamboyant et ses solos expressifs contribuent fortement à l’identité sonore du groupe.

Peter Criss – batterie, chant

Sa voix éraillée apporte une dimension plus soul et blues à certains titres.

À leurs côtés, Bob Ezrin intervient aussi comme arrangeur et chef d’orchestre officieux.

Un album fait de morceaux devenus des hymnes

Voici les morceaux qui composent l’album Destroyer de KISS :

01. Detroit Rock City (5:18)

02. King Of The Night Time World (3:19)

03. God Of Thunder (4:14)

04. Great Expectations (4:25)

05. Flaming Youth (2:59)

06. Sweet Pain (3:20)

07. Shout It Out Loud (2:49)

08. Beth (2:46)

09. Do You Love Me (3:33)

10. Rock’n’Roll Party (1:25)

Sur l’album Destroyer, 4 morceaux ressortent du lot et deviendront, pour les fans du groupe, de véritables hymnes :

Detroit Rock City

L’album s’ouvre sur l’un des morceaux les plus célèbres du groupe. Inspirée d’un accident de voiture impliquant un fan en route vers un concert de KISS, Detroit Rock City mêle narration dramatique, effets sonores et riffs puissants. C’est l’une des chansons les plus cinématographiques du groupe et elle deviendra un classique incontournable des concerts.

Shout It Out Loud

Un hymne simple et irrésistible. Porté par un refrain fédérateur, Shout It Out Loud devient rapidement un favori du public et atteint le Top 40 américain.

God of Thunder

Écrit par Paul Stanley mais interprété par Gene Simmons, God of Thunder devient l’un des morceaux emblématiques du personnage démoniaque du bassiste. L’atmosphère lourde et théâtrale est renforcée par des voix d’enfants et des effets sonores inquiétants.

Beth

La grande surprise de l’album. Beth, chantée par Peter Criss, est une ballade piano-cordes très éloignée du hard rock habituel du groupe.

Sortie en single, la chanson devient un immense succès :

• Top 10 aux États-Unis

• Plus d’un million d’exemplaires vendus

• Disque d’or

Elle révèle un nouveau visage de KISS et élargit considérablement son public.

Une ambiance sonore plus ambitieuse

Destroyer marque une évolution majeure dans le son de KISS. L’album mélange un hard rock énergique, différentes orchestrations, des éléments de glam rock et une production très cinématographique, signature indissociable de Bob Ezrin.

Ce dernier construit l’album comme un spectacle sonore, presque comme un film rock. Cette approche influence durablement la production du hard rock des années suivantes.

L’accueil du public

À sa sortie en mars 1976, Destroyer reçoit un accueil enthousiaste du public. Les critiques sont d’abord partagées : certains reprochent au groupe de s’éloigner de la brutalité de ses débuts. Mais les fans adhèrent immédiatement. Le disque finit par devenir l’album studio le plus vendu de KISS dans les années 70.

Les ventes

Au fil des années, Destroyer atteint :

• Plus de 2 millions d’exemplaires vendus aux États-Unis

• Plusieurs certifications platine

• Un statut d’album culte dans le hard rock

Il devient aussi l’un des albums les plus emblématiques de la discographie du groupe.

KISS : un phénomène planétaire

À partir de la fin des années 1970, KISS dépasse largement le cadre de la musique.

Le fric, c’est chic

Le groupe devient une véritable machine culturelle et commerciale et surtout, une marque “bankable”. KISS se transforme en figurines, en personnages de bandes dessinées, en flippers, en “lunchboxe” (boîte de repas à emporter), en linge de lit, en vaisselle, en jeux de société et en des tonnes de produits dérivés. Et le groupe n’hésite pas avant chacun de ses concerts à facturer des packs pour ses fans, pour visite en backstage et photo avec le groupe. Des sommes qui varient de 100 à 500 euros en moyenne, sans parler du pack VIP à 1 000 euros. Une approche discutable qui confirme le fait qu’au pays de l’Oncle Sam, le dollar est roi !

Mais le groupe n’hésite pas à en faire plus, en proposant une croisière de 5 jours dans Les Bahamas, avec eux, pour la modique somme de 1 100 à 4 500 euros le billet, ou encore plus malsain, Gene Simmons propose de devenir son roadie une demi-journée pour … 11 500 euros ! Un prix qui vous donne le droit de décharger ses caisses du camion, de manger un morceau avec lui, de prendre un nombre illimité de photos, d’amener un ami, circuler en backstage, assister à la balance son. Leur stratégie marketing est inédite pour un groupe de rock.

Sur scène, leurs spectacles gigantesques influencent toute une génération de groupes de hard rock et de glam metal, de Mötley Crüe à Bon Jovi. Au total, KISS vendra plus de 100 millions d’albums dans le monde, devenant l’un des groupes américains les plus populaires de l’histoire du rock.

Un album toujours influent

Cinquante ans après sa sortie, Destroyer reste une œuvre clé. Il représente le moment clé où KISS passe de groupe culte à superstar mondiale, une évolution artistique majeure et un disque rempli d’hymnes intemporels.

De Detroit Rock City à Beth, l’album montre qu’un groupe peut rester spectaculaire tout en élargissant son univers musical. Et c’est précisément ce pari audacieux qui a fait de Destroyer l’un des albums incontournables du rock des années 1970. Une Success Story dont Bob Ezrin est l’architecte.

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