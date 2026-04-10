Le dimanche 26 avril 2026, la passion automobile et l’histoire mécanique seront à l’honneur partout en France à l’occasion de la Journée Nationale des Véhicules d’Époque (JNVE). Pour cette 10ᵉ édition, l’événement promet une nouvelle fois de rassembler amateurs, collectionneurs et curieux autour d’un patrimoine roulant aussi riche que vivant.

Une fête populaire ancrée dans les territoires

Lancée il y a dix ans par la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), la JNVE s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés. Son ambition est simple : valoriser le patrimoine automobile et mécanique à travers des événements accessibles à tous.

Partout dans le pays, des grandes villes aux communes rurales, clubs, associations, musées et particuliers se mobilisent pour proposer une multitude d’animations : expositions, rassemblements, concours d’élégance, bourses d’échanges, visites de musées ou encore célébrations d’anniversaires de marques. Une diversité qui fait de cette journée une véritable fête intergénérationnelle.

Tous les véhicules à l’honneur

La JNVE ne se limite pas aux voitures anciennes. Elle met en lumière l’ensemble des véhicules d’époque : motos, cyclomoteurs, tracteurs, utilitaires, véhicules militaires ou encore engins de pompiers. Autant de témoins de notre histoire industrielle et sociale.

En 2026, plus de 145 manifestations sont déjà annoncées sur l’ensemble du territoire, preuve de l’engouement toujours croissant pour cet événement.

Des rendez-vous emblématiques

Parmi les nombreux événements prévus, certains promettent d’attirer particulièrement l’attention :

• À Laon, un grand rassemblement interclubs réunira près de 200 véhicules dans une ambiance conviviale, avec concert et bourse d’échanges.

• À Pornic, près de 300 véhicules défileront dans un cadre maritime, entre exposition et animations gourmandes.

• À Montigny-le-Bretonneux, un roulage libre autour du lac offrira un moment de partage entre passionnés.

• Au Creusot, un véritable musée à ciel ouvert présentera des centaines de véhicules de plus de 30 ans.

• À Portes-lès-Valence, deux jours de festivités mêleront exposition, marché artisanal et animations.

Une journée solidaire et participative

Au-delà de la célébration du patrimoine, la JNVE porte aussi une dimension solidaire. Une plaque rallye spécialement éditée sera proposée à la vente, avec une partie des bénéfices reversée à une association permettant à des enfants en situation de handicap de découvrir les joies du rallye en tant que copilotes.

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : des activités comme des coloriages autour du thème des véhicules anciens seront proposées lors des manifestations.

Une mobilisation nationale et numérique

Depuis le 7 avril, les participants sont invités à partager leurs photos et vidéos sur les réseaux sociaux, contribuant à une couverture collaborative de l’événement. Un concours photo national viendra récompenser les plus beaux clichés, avec à la clé publications et invitations à des événements automobiles.

Un patrimoine vivant à redécouvrir

La Journée Nationale des Véhicules d’Époque s’inscrit désormais comme un temps fort du calendrier culturel et patrimonial français. Elle rappelle que ces machines, bien plus que de simples objets, sont les témoins d’une époque, d’un savoir-faire et d’une passion qui continuent de se transmettre.

Le 26 avril 2026, partout en France, moteurs et souvenirs reprendront vie pour le plus grand plaisir de tous.

Informations pratiques, site internet de la JNVE et lien pour envoyer des photos en cliquant ici.

Lien interactif des manifestations de la JNVE en cliquant ici.