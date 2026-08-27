MBS West Coast : le rendez-vous du son californien chaque dimanche soir

Chaque dimanche, entre 18h et 21h, MBS West Coast installe une ambiance bien particulière sur les ondes de MBS. Trois heures de son californien, du soft rock, d’une pincée de Jazz Fusion qui respire, des mélodies qui ont traversé les décennies sans prendre une ride. Ce n’est pas un programme de remplissage de fin de week-end. C’est un vrai rendez-vous, construit autour d’un univers musical précis.

L’émission est animée par Jean-Michel Canitrot, voix familière de MBS, qui guide l’auditeur à travers quatre décennies de musique venue de la côte ouest américaine. Des années 70 aux années 2000, le spectre est large mais cohérent : ce qu’on appelle le Yacht Rock, ou l’art de faire sonner une chanson comme si le soleil se couchait sur le Pacifique.

Le créneau du dimanche soir n’est pas anodin. C’est l’heure où l’on range la semaine à venir dans un coin de la tête, où l’on traîne encore dans les restes du week-end. Un fond musical raffiné convient mieux à ce moment que n’importe quelle playlist algorithmique. MBS West Coast a compris ça.

Ce n’est pas de la nostalgie pour la nostalgie. C’est du plaisir d’écoute, tout simplement.

L’émission s’inscrit dans la ligne de MBS, station qui se définit comme « Classic Gold » : des titres qui ont compté, diffusés avec soin. West Coast en est l’expression la plus solaire.

Soft rock, jazz, soul : le Yacht Rock expliqué sans chichi

Le terme Yacht Rock est apparu comme une blague affectueuse, une façon de décrire cette musique ultra-léchée qui semblait made for wealthy sailors sur les marinas de Malibu ou Santa Barbara. Mais derrière l’étiquette légèrement ironique se cache un courant musical sérieux, avec des musiciens de studio parmi les plus techniques de leur génération.

Concrètement, le Yacht Rock s’est construit à la croisée de trois univers. Le soft rock apporte la structure mélodique accessible, les refrains qui restent en tête sans jamais agresser. Le jazz fournit l’harmonie : des accords enrichis, des progressions qui évitent les chemins trop directs, cette sensation qu’il y a toujours un musicien qui improvise quelque part dans le mix. La soul, enfin, donne le grain vocal, le soin apporté aux arrangements de cuivres et de cordes, cette chaleur organique qu’aucune production froide ne reproduit.

Les années 70 et 80 constituent le coeur du genre. Des noms comme Steely Dan, Christopher Cross, Michael McDonald, Toto ou Boz Scaggs en dessinent les contours. Des disques produits avec une précision quasi obsessionnelle, enregistrés dans les meilleurs studios de Los Angeles, par des musiciens de session qui jouaient sur plusieurs albums majeurs la même semaine.

Pourquoi ce son revient-il si fort aujourd’hui ? Plusieurs raisons se croisent. Les plateformes de streaming ont rendu ces catalogues accessibles à une génération qui ne les avait pas vécus en direct. Les années 80 et 90 sont devenues une référence esthétique massive dans la culture pop actuelle, du cinéma à la mode. Et surtout, dans un paysage musical saturé de productions numériques abrasives, ce son velours fait l’effet d’une fenêtre ouverte. MBS West Coast capitalise sur exactement ce retour d’appétit, en offrant chaque dimanche une sélection cohérente plutôt qu’une playlist aléatoire.

Je ne sais pas vous… Soudaine envie de road-trip sur la Côte Ouest des Etats-Unis !



En direct le dimanche de 18h à 21h sur les fréquences FM de MBS, à trouver selon votre zone de réception sur le site de la station.

sur les fréquences FM de MBS, à trouver selon votre zone de réception sur le site de la station. Via le DAB+ , pour ceux qui disposent d’un récepteur compatible, la qualité audio numérique offre une écoute particulièrement adaptée à un son aussi soigné que le Yacht Rock.

, pour ceux qui disposent d’un récepteur compatible, la qualité audio numérique offre une écoute particulièrement adaptée à un son aussi soigné que le Yacht Rock. Sur le site de MBS, le replay est disponible heure par heure : chaque tranche de l’émission (18h, 19h, 20h) est téléchargeable ou streamable séparément, ce qui permet de ne pas rater un moment précis même si vous avez rejoint l’écoute en cours de route.

: chaque tranche de l’émission (18h, 19h, 20h) est téléchargeable ou streamable séparément, ce qui permet de ne pas rater un moment précis même si vous avez rejoint l’écoute en cours de route. L’ application mobile MBS donne accès au direct et aux replays depuis un smartphone, sans passer par un navigateur.

donne accès au direct et aux replays depuis un smartphone, sans passer par un navigateur. Les éditions précédentes restent accessibles plusieurs semaines après leur diffusion, ce qui permet de remonter dans le temps et d’explorer des sélections passées.

Les auditeurs peuvent proposer des titres à Jean-Michel Canitrot directement via un formulaire disponible sur la page de l’émission : nom, prénom, ville et suggestion musicale suffisent. Une façon concrète de participer à la programmation plutôt que de subir passivement une playlist.