1 800 euros de plus : ce que cache vraiment le prix du Plein Sud

Poser le cadre, c’est déjà trancher. La Renault 4 E-Tech electric Plein Sud s’affiche à 37 290 euros en finition Techno et 39 290 euros en Iconic. Face à leurs homologues à toit rigide, le delta est identique dans les deux cas : exactement 1 800 euros. Pas un centime de plus, pas un de moins. Un chiffre rond qui invite à se poser la vraie question : est-ce un billet de cinéma ou un siège en loge ?

Ce qui compte ici, c’est ce que ces 1 800 euros ne changent pas. La motorisation de 150 ch reste la même. La batterie Autonomie Confort de 52 kWh ne bouge pas. Le coffre conserve ses 420 litres, la capacité de remorquage ses 750 kg. L’autonomie, elle, s’allège de sept petits kilomètres au passage en WLTP, pour s’établir à 392 km en Techno. Sept kilomètres sur 399 : un bruit de fond, pas un sacrifice.

En échange de ces 1 800 euros, Renault livre la plus grande ouverture de toit de son segment, 92 cm sur 80 cm, pilotable en dix secondes chrono.

Ce que le supplément achète concrètement, c’est donc une toile noire de 92 centimètres de long sur 80 de large, un mécanisme 100 % électrique qui escamote le pavillon en dix secondes depuis un bouton ou via l’assistant vocal Reno. La plus grande fenêtre sur le ciel de toute la catégorie des petits SUV, selon Renault. Comme au cinéma, l’affiche donne déjà envie. La vraie question est de savoir si la séance sera à la hauteur de la promesse. Et ça, Renault 4 E-Tech Plein Sud : quand l’esprit de la 4L roule cheveux au vent, on commence à y répondre sérieusement.

Techno ou Iconic : le tableau des prix réels après Coup de Pouce

Finition Prix catalogue Plein Sud Prix catalogue R4 toit fixe équivalent Surcoût toit ouvrant Prix après Coup de Pouce maximal (6 180 €) Équipements différenciants Techno 37 290 € 35 490 € 1 800 € 31 110 € OpenR Link 10,1″ avec Google intégré, pompe à chaleur, caméra de recul et aide au parking arrière Iconic 39 290 € 37 490 € 1 800 € 33 110 € Hayon motorisé, système de conduite semi-autonome de niveau 2 et aide au parking avant, arrière et latérale, sièges et volant chauffants Note sur les aides La prime Coup de Pouce CEE varie selon le revenu fiscal de référence du foyer. Elle atteint 3 500 € pour les RFR supérieurs à 26 300 €/an, 4 700 € entre 16 301 € et 26 300 €/an, et 5 700 € en dessous de 16 301 €/an. Le montant maximal de 6 180 € intègre un cumul. Cette aide peut se combiner au bonus « batterie européenne », dont le montant pourrait aller jusqu’à 2 000 € selon le ministère. Vérifier son éligibilité avant signature, les montants évoluant régulièrement. Les deux finitions partagent la motorisation 150 ch / 52 kWh et l’autonomie WLTP de 392 km propre à la Plein Sud.

Le toit ouvrant vaut-il son prix : verdict en conditions réelles

Le calcul est simple, presque brutal dans sa clarté. La Renault 4 E-Tech electric Plein Sud coûte 1 800 euros de plus que sa cousine à toit fixe, en finition Techno comme en finition Iconic. Et ce surcoût ne bouge pas d’un centime après les aides de l’État : le bonus écologique s’applique de façon identique sur les deux versions, quelle que soit la tranche de revenus de l’acheteur. Autrement dit, l’État ne vous aidera pas davantage à choisir le ciel.

Sur le marché des petits SUV électriques, trouver un toit ouvrant revient aujourd’hui à chercher une pharmacie ouverte un 15 août.

Ce chiffre de 1 800 euros mérite d’être mis en perspective. Dans le segment des petits SUV 100 % électriques, l’offre de toits ouvrants ou de versions décapotables est quasi inexistante. On ne compare donc pas deux options dans un même catalogue, on mesure un privilège presque solitaire sur son marché.

En contrepartie, l’acheteur abandonne quelques possibilités de personnalisation. Les barres de toit disparaissent, incompatibles avec le mécanisme de la toile. Les décors de toit et de capot ne peuvent plus être appliqués. L’antenne quitte le pavillon pour s’intégrer discrètement dans la lunette arrière. Ce ne sont pas des sacrifices dramatiques, mais ils méritent d’être posés sur la table avant de signer.

Car le vrai sujet n’est pas là. Choisir le Plein Sud ne relève pas d’un arbitrage rationnel ligne par ligne, comme on comparerait deux forfaits mobiles. C’est un investissement dans un usage précis, presque intime : rouler à ciel ouvert, en électrique, sans renoncer à rien d’essentiel. Et au fond, la vraie question n’est pas financière. Elle est bien plus simple. Elle est de savoir si vous êtes du genre à regarder le ciel ou le tableau de bord.

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