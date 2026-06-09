La Renault 4 n’a jamais vraiment quitté le cœur des Français. Certaines voitures dépassent leur simple statut d’objet roulant. Elles deviennent des symboles. La Renault 4, plus connue sous le surnom de « 4L », fait partie de cette catégorie très particulière. Lancée au début des années 1960, elle a accompagné plusieurs générations de Français dans leur quotidien, à la campagne comme en ville. Voiture populaire, robuste, pratique et accessible, la 4L était capable de tout faire. Aller au marché, transporter des meubles, partir en vacances ou traverser les chemins de campagne. Elle incarnait une forme de liberté simple, sans artifice.

Plus de trente ans après la disparition du modèle original, Renault fait renaître cette icône sous une forme totalement nouvelle. Électrique, connectée et technologique, la Renault 4 E-Tech Electric conserve pourtant l’ADN de son ancêtre. Et avec cette version Plein Sud, la marque française pousse encore plus loin le clin d’œil au passé.

Une version Plein Sud qui ressuscite l’esprit des découvrables d’antan

Dans les années 1960 et 1970, plusieurs versions découvrables de la Renault 4 avaient vu le jour. Les amateurs se souviennent notamment de la mythique Renault 4 Plein Air, véritable invitation à la balade estivale.

La nouvelle Renault 4 E-Tech Plein Sud reprend cette philosophie avec un immense toit ouvrant en toile qui transforme chaque trajet en escapade. Le principe est simple : retrouver le plaisir de rouler sous le ciel, de profiter de la lumière naturelle et de renouer avec cette sensation de liberté qui faisait le charme des voitures d’autrefois.

Le toit en toile s’ouvre sur 92 cm de longueur et 80 cm de largeur, offrant près d’un mètre carré d’ouverture. Une dimension particulièrement généreuse sur le segment des petits SUV électriques. Le parallèle avec les cabriolets populaires des années 1960 est évident. Sauf qu’ici, la modernité s’invite à bord.

Un design néo-rétro particulièrement réussi

La réussite de cette nouvelle Renault 4 réside dans son équilibre entre nostalgie et modernité. Au premier regard, impossible de ne pas reconnaître la silhouette emblématique de la 4L. La face avant verticale, les proportions générales, les détails de carrosserie et même certains éléments de style rappellent directement l’ancêtre.

Mais Renault a évité l’écueil du simple exercice de style. La Renault 4 E-Tech affiche des lignes contemporaines, des signatures lumineuses modernes et une présence visuelle qui correspond parfaitement aux attentes actuelles.

Cette version Plein Sud ajoute une touche supplémentaire avec son toit noir en toile qui modifie subtilement le profil du véhicule tout en renforçant son caractère décontracté et aventurier.

Une voiture plaisir qui ne renonce à rien

L’un des points les plus intéressants de cette déclinaison est qu’elle conserve toutes les qualités pratiques de la Renault 4 E-Tech classique. Contrairement à certains cabriolets qui sacrifient l’habitabilité ou le coffre, la version Plein Sud maintient :

• 420 litres de coffre

• Une capacité de remorquage de 750 kg

• Cinq vraies places

• Un seuil de chargement particulièrement bas

• Une modularité permettant de charger jusqu’à 2,20 mètres de longueur grâce au siège passager rabattable.

L’esprit de la vieille 4L est donc toujours présent : une voiture capable de s’adapter à toutes les situations.

Une électrique conçue pour les voyages

Sous sa carrosserie au parfum vintage, la Renault 4 Plein Sud cache une mécanique parfaitement dans son époque. Elle embarque un moteur électrique de 150 chevaux alimenté par une batterie de 52 kWh. L’autonomie annoncée atteint jusqu’à 392 kilomètres selon le cycle WLTP.

Les performances sont largement suffisantes pour un usage quotidien :

• 0 à 100 km/h en 8,2 secondes

• Vitesse maximale de 150 km/h

• Recharge rapide de 15 à 80 % en environ 30 minutes sur borne rapide.

Une manière de démontrer que plaisir et mobilité électrique ne sont plus incompatibles.

Une technologie discrète mais omniprésente

La Renault 4 originelle était un modèle de simplicité mécanique. Sa descendante adopte une approche différente, sans pour autant perdre son côté convivial.

Le système multimédia OpenR Link avec Google intégré apporte navigation connectée, applications embarquées et assistant vocal avancé. Renault introduit également Reno, un assistant virtuel capable de gérer certaines fonctions du véhicule, y compris l’ouverture du toit en toile par commande vocale.

Le contraste entre l’austérité technologique de la vieille 4L et cette débauche de connectivité illustre parfaitement l’évolution de l’automobile sur plus de soixante ans.

Les tarifs

Renault 4 E-Tech Techno Plein Sud 150 ch (52 kWh) : 33 670 €. Ce prix est indiqué prime CEE de 3 620 € déduite. En reprenant le prix catalogue avant déduction de cette prime, on arrive à environ 37 290 €. Ce qui reste élevé, quand on sait que le modèle originel était accessible.

Pour situer la gamme :

Version Prix affiché

Evolution 120 ch 26 370 €

Techno 150 ch 31 870 €

Techno Plein Sud 150 ch 33 670 €

Iconic 150 ch 33 870 €

Le toit ouvrant en toile « Plein Sud » représente donc un supplément d’environ 1 800 € par rapport à une Renault 4 Techno classique.

La preuve que le vintage peut regarder vers l’avenir

La mode néo-rétro n’est pas nouvelle dans l’industrie automobile. Volkswagen a ressuscité la Coccinelle, Fiat a relancé la 500 et Mini a connu une seconde vie. Avec la Renault 4 E-Tech Plein Sud, Renault réussit cependant quelque chose d’assez rare : conserver l’esprit populaire et pratique de son modèle historique tout en l’adaptant aux contraintes du XXIe siècle.

Cette nouvelle R4 ne cherche pas à reproduire le passé. Elle l’interprète.

Comme la 4L d’hier, elle invite à prendre la route, à partir en week-end, à profiter du paysage et à vivre l’automobile autrement. La différence est qu’aujourd’hui, cette liberté se savoure dans le silence d’une motorisation électrique et sous un immense toit ouvrant qui rappelle que certaines idées ne vieillissent jamais.

La Renault 4 E-Tech Plein Sud est finalement ce que le vintage fait de mieux : utiliser le souvenir comme point de départ pour inventer quelque chose de nouveau.

Crédit photos : Renault©