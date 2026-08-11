En 1951, Norman Hamilton faisait entrer deux Porsche 356 en Australie, posant sans le savoir les fondations d’une histoire qui allait durer trois quarts de siècle. Pour célébrer cet anniversaire, Porsche Cars Australia a confié au programme Sonderwunsch la création d’une pièce unique : la 911 Turbo S Land Down Under, conçue en collaboration avec l’artiste sydneéen Werner Bronkhorst. Derrière sa peinture Chromaflair appliquée à la main se cachent des détails astronomiques, topographiques et symboliques qui ne se livrent qu’à celui qui prend le temps de chercher.

Une Porsche née pour célébrer 75 ans d’Australie

En août 2026, Porsche Cars Australia dévoile une commande Sonderwunsch pas tout à fait ordinaire. La 911 Turbo S Land Down Under n’est pas une série limitée destinée à gonfler un catalogue : c’est une pièce unique, née d’une date précise inscrite dans l’histoire automobile australienne. En 1951, un homme nommé Norman Hamilton importe les deux premières Porsche sur le continent, deux 356, une coupé et une cabriolet, après une rencontre fortuite avec le pilote allemand Richard von Frankenberg en Autriche. Soixante-quinze ans plus tard, cette fondation devient le moteur narratif de toute la voiture.

Pour comprendre les easter eggs disséminés sur et dans ce véhicule, il faut d’abord saisir la logique de la collaboration. Porsche a sollicité Werner Bronkhorst, artiste contemporain basé à Sydney, connu pour ses toiles à la texture dense et pour sa signature visuelle très particulière : des figurines humaines et animales miniatures, dissimulées au coeur de compositions plus larges. C’est précisément ce langage artistique, cette habitude du détail caché qui ne se révèle qu’à celui qui cherche, que Porsche a intégré à la conception de la voiture.

Le programme Sonderwunsch, selon Alexander Fabig, vice-président Produit et Individualisation chez Porsche AG, a pour ambition de « traduire des rêves hautement personnels en réalité automobile. »

La peinture extérieure Chromaflair, appliquée à la main en sept couches sur plus de 300 heures, illustre cette ambition dès le premier regard. Mais la carrosserie n’est que la surface visible d’un récit bien plus dense. Chaque easter egg qui suit, du message caché sous le becquet au chiffre fantôme sur le toit, tire sa signification précise de ce double ancrage : 1951 comme point de départ, Bronkhorst comme grammaire visuelle.

Les trois secrets cachés de la carrosserie

Premier secret : « See ya later mate » sous l’aileron arrière. La phrase See ya later mate, rendue dans la typographie manuscrite de Bronkhorst, est dissimulée sous le becquet arrière et ne se révèle qu’à l’activation du mode Sport Plus ou lorsque l’aileron déployable automatique s’étend au-delà de 80 km/h. L’emplacement est précis : la face inférieure de l’aileron, invisible à l’arrêt ou en conduite souple. La signification est aussi limpide que l’humour australien : c’est un au revoir adressé à ceux que la 911 vient de distancer.

La phrase See ya later mate, rendue dans la typographie manuscrite de Bronkhorst, est dissimulée sous le becquet arrière et ne se révèle qu’à l’activation du mode Sport Plus ou lorsque l’aileron déployable automatique s’étend au-delà de 80 km/h. L’emplacement est précis : la face inférieure de l’aileron, invisible à l’arrêt ou en conduite souple. La signification est aussi limpide que l’humour australien : c’est un au revoir adressé à ceux que la 911 vient de distancer. Ce message n’est pas décoratif au sens passif du terme. Il suppose une condition de vitesse ou de mode de conduite précise pour exister. Quiconque ne pousse pas la voiture dans ses retranchements ne le verra jamais.

Deuxième secret : le « 75 » en effet fantôme sur le toit. Pour la première fois chez Porsche, une technique de peinture subtile introduit un « ghosting effect » en utilisant la police personnelle de Bronkhorst pour révéler le chiffre « 75 » dans la peinture du toit. À un angle neutre, il disparaît dans le caméléon chromatique. Il ne devient lisible que lorsque l’angle de vue change sous la bonne lumière.

Pour la première fois chez Porsche, une technique de peinture subtile introduit un « ghosting effect » en utilisant la police personnelle de Bronkhorst pour révéler le chiffre « 75 » dans la peinture du toit. À un angle neutre, il disparaît dans le caméléon chromatique. Il ne devient lisible que lorsque l’angle de vue change sous la bonne lumière. La double signification est documentée : le chiffre renvoie à l’anniversaire de Porsche en Australie, mais aussi aux 75 ans du programme de Porsche Motorsport, également célébrés en 2026. C’est la première utilisation de cette technique de ghosting par Porsche, ce qui en fait un jalon dans l’histoire de la personnalisation Sonderwunsch.

Troisième secret : les miniatures fauniques peintes à la main. Bronkhorst a créé une série de miniatures représentant la faune et des motifs d’inspiration humaine, disséminés à des endroits inattendus sur l’extérieur et dans l’habitacle, créant des moments de découverte surprenants.

Bronkhorst a créé une série de miniatures représentant la faune et des motifs d’inspiration humaine, disséminés à des endroits inattendus sur l’extérieur et dans l’habitacle, créant des moments de découverte surprenants. La carrosserie abrite notamment une représentation peinte à la main d’un kangourou accompagné de son petit. D’autres miniatures, dont un koala et un aigle à queue cunéiforme, figurent parmi les peintures de Bronkhorst disséminées sur la voiture.

Bronkhorst a également posé son crayon sur les flancs de la Turbo S, où une silhouette miniature représentant un cow-boy australien accompagné de son chien apparaît sur la portière côté passager. Aucune de ces miniatures n’est signalée par un repère visuel : elles récompensent uniquement l’œil qui cherche.

Ces trois secrets partagent une même logique : ils n’existent que pour ceux qui savent regarder, ou qui savent conduire. C’est un programme de personnalisation qui traite la carrosserie comme un territoire à explorer, non comme une surface à admirer passivement.

Les détails secrets de l’habitacle

Le ciel de toit réserve l’un des secrets les plus précis de l’habitacle : une broderie représente la carte des constellations de l’hémisphère sud, reproduisant le ciel nocturne au-dessus d’Uluru tel qu’il se présentait exactement en 1951, année de l’arrivée de Porsche en Australie.

Ce détail astronomique ne saute pas aux yeux au premier regard. Il faut lever la tête, laisser la lumière fraser la surface brodée, et connaître ce que l’on cherche pour le reconnaître.

La partie supérieure du tableau de bord et les garnitures de portes portent des graphiques de contours topographiques, imprimés avec précision, qui illustrent les escarpements et les vallées des Blue Mountains.

Ces reliefs ne sont pas décoratifs au sens ordinaire du terme : ils placent un paysage australien spécifique sous les mains et sous les yeux de l’occupant, à chaque trajet.

Les centres des sièges sport adaptatifs Plus, réglables en 18 positions , comportent très exactement 14 417 perforations individuelles , chacune positionnée pour former un motif d’ensemble cohérent imitant les coups de pinceau de Werner Bronkhorst.

, comportent très exactement , chacune positionnée pour former un motif d’ensemble cohérent imitant les coups de pinceau de Werner Bronkhorst. La broderie complémentaire, associée à ces perforations, approfondit l’effet sculptural et transforme le siège en interprétation textile de l’œuvre de l’artiste.

Les appuie-têtes sont embossés du motif commémoratif officiel « 75 years Porsche in Australia », un signe discret mais délibéré que l’on distingue en s’approchant.

Pris séparément, chacun de ces détails pourrait passer inaperçu. Mis bout à bout, ils composent un récit intérieur cohérent : l’histoire d’une marque et d’un pays, racontée en cuir, en fil et en lumière.

Aucun de ces éléments ne se révèle à l’œil distrait. Ils récompensent l’attention, ce qui est, en soi, une forme d’hommage à l’exigence du programme Sonderwunsch.