18 mois après la Bobber TFC, Triumph dévoile une nouvelle déclinaison TFC avec la Speed Twin 1200. Baptisée Speed Twin 1200 TFC, cette version 2027 pousse encore plus loin le concept de Modern Classic en associant finition haut de gamme, équipements sportifs et matériaux nobles. Produite à seulement 750 exemplaires dans le monde, elle s’annonce comme l’une des Triumph les plus exclusives de la gamme.

La Speed Twin 1200 passe en mode TFC

Triumph poursuit son travail autour de sa gamme Modern Classics avec une nouvelle création particulièrement exclusive. Pour 2027, le constructeur britannique dévoile la Speed Twin 1200 TFC, cinquième modèle de l’histoire à recevoir le prestigieux badge Triumph Factory Custom (TFC).

L’objectif est clair : prendre la Speed Twin 1200 RS, déjà considérée comme la version la plus sportive de la famille Modern Classics, et lui apporter davantage de caractère, de performances et surtout d’exclusivité.

Et cette fois, Triumph n’a pas fait les choses à moitié. La production sera limitée à seulement 750 motos dans le monde. Chaque exemplaire sera numéroté individuellement et livré avec son certificat d’authenticité.

Une Speed Twin 1200 qui soigne chaque détail

La première chose qui distingue cette TFC est son esthétique. Triumph lui offre une livrée Obsidian Gold, associant une base noire métallisée à de fines particules dorées qui prennent la lumière selon les angles.

La carrosserie reçoit également de nombreux éléments en fibre de carbone brillante, notamment les garde-boue, les panneaux latéraux et les protège-talons. Le résultat est à la fois sportif et sophistiqué, sans renier le style intemporel de la Speed Twin.

Le constructeur britannique a également multiplié les détails exclusifs : chaîne dorée, bas de fourche anodisés dorés, rétroviseurs en aluminium usiné, emblèmes spécifiques TFC et nombreux éléments noirs.

Chaque moto porte par ailleurs son numéro d’édition gravé au laser sur le té de fourche supérieur en aluminium usiné, à proximité du logo TFC.

La selle n’est pas oubliée. Cette version reçoit une selle monoplace mêlant cuir noir et suède à fort grip, avec des nervures et des coutures réalisées à la main. Triumph fournit même avec chaque moto une housse intérieure siglée et une housse de selle étanche.

Une position de conduite plus sportive

La Speed Twin 1200 TFC ne se contente pas d’être une belle pièce de collection. Triumph a également travaillé sur la partie-cycle. La position de conduite évolue notamment grâce à l’installation de guidons bracelets bas, associés à des repose-pieds reculés. Cette configuration donne à la moto une attitude plus sportive et renforce la connexion entre le pilote et la machine.

Le châssis tubulaire en acier à haute résistance et à la construction légère est complété par une suspension particulièrement haut de gamme.

À l’avant comme à l’arrière, la TFC bénéficie en effet d’éléments Öhlins entièrement réglables, permettant d’ajuster la précharge ainsi que les réglages de compression et de détente. Les bas de fourche dorés viennent en outre renforcer la signature visuelle de cette édition.

Freinage Brembo et pneus Metzeler

Pour accompagner cette suspension haut de gamme, Triumph a également retenu du matériel de freinage particulièrement performant. La Speed Twin 1200 TFC reçoit des étriers Brembo Stylema associés à un maître-cylindre radial Brembo. Un levier MCS réglable doit permettre au pilote de bénéficier d’un dosage précis et d’un meilleur ressenti au freinage.

Les jantes en aluminium à sept branches ont été conçues pour réduire les masses non suspendues et l’inertie, afin de favoriser la vivacité de la moto lors des changements de direction. Elles sont chaussées de pneus Metzeler Racetec RR K3, choisis pour leur niveau d’adhérence et leur capacité à exploiter le potentiel sportif de cette Speed Twin très particulière.

105 chevaux et 112 Nm pour le bicylindre Bonneville

Sous son réservoir, la Speed Twin 1200 TFC conserve le bicylindre Bonneville de 1 200 cm³ dans sa configuration “High Power”. Le moteur développe 105 ch à 7 750 tr/min et surtout 112 Nm de couple à 4 250 tr/min. Triumph met l’accent sur une réponse immédiate et une disponibilité importante du couple dès les bas régimes.

Mais sur une TFC, le plaisir passe aussi par les oreilles. La Speed Twin reçoit ainsi deux silencieux Akrapovič en titane, dotés de détails noirs et de sorties en fibre de carbone. Leur sonorité accompagne le caractère du bicylindre et son calage à 270 degrés, tout en renforçant le caractère Bonneville de la machine.

Une technologie moderne derrière un look classique

Si la Speed Twin 1200 TFC revendique ouvertement son inspiration classique, elle n’en oublie pas pour autant les technologies contemporaines. La moto dispose du Triumph Shift Assist, permettant de monter et descendre les rapports sans utiliser l’embrayage. La boîte compte six rapports et le système assure également le maintien du régime lors des rétrogradages afin de conserver stabilité et fluidité.

Trois modes de conduite sont proposés :

• Road, pour une réponse directe et intuitive ;

• Sport, pour une réponse plus vive de l’accélérateur et une intervention adaptée du contrôle de traction ;

• Rain, pour adapter le comportement de la moto aux conditions difficiles.

L’ABS en courbe optimisé et le contrôle de traction prennent également en compte l’angle d’inclinaison, la vitesse et l’adhérence disponible afin d’intervenir de manière adaptée lorsque cela est nécessaire.

Même le tableau de bord joue la carte du mariage entre tradition et modernité : un cadran rond abrite un écran LCD complété par un écran TFT couleur. Une prise USB-C est également intégrée pour permettre de recharger ses appareils électroniques.

Cinquième Triumph à recevoir le label TFC

Le sigle TFC, pour Triumph Factory Custom, désigne les réalisations les plus exclusives de Triumph. Lancé en 2019, ce programme repose sur des séries strictement limitées, associant performances améliorées, équipements spécifiques, innovations esthétiques et finitions haut de gamme.

La Speed Twin 1200 TFC devient ainsi seulement la cinquième Triumph à porter cette appellation, après la Thruxton TFC, la Rocket 3 TFC et deux éditions de la Bobber TFC.

750 exemplaires dans le monde

C’est évidemment l’un des principaux arguments de cette nouvelle Triumph. Seuls 750 exemplaires de la Speed Twin 1200 TFC seront produits à l’échelle mondiale. Chaque moto sera numérotée et accompagnée de son certificat d’authenticité. Une caractéristique qui devrait rapidement transformer cette Speed Twin en objet particulièrement recherché par les collectionneurs et amateurs de Triumph exclusives.

Au Royaume-Uni, la Speed Twin 1200 TFC est annoncée à partir de 18 495 livres sterling, avec des livraisons prévues à partir d’octobre 2026. Le communiqué fourni ne précise toutefois pas le tarif français ni la répartition des 750 exemplaires par pays.

Notre avis

Avec cette Speed Twin 1200 TFC, Triumph réussit à faire évoluer sa Modern Classic vers un univers encore plus exclusif sans lui faire perdre son identité. Carbone, Öhlins, Brembo, Akrapovič, selle en cuir et suède, peinture Obsidian Gold et série limitée à 750 exemplaires : la recette est particulièrement séduisante. La TFC ajoute une véritable dimension sportive à la silhouette classique de la Speed Twin 1200 RS, tout en cultivant ce mélange de tradition britannique et de technologie moderne qui fait le charme des Triumph contemporaines.

Une moto qui devrait donc autant intéresser les amateurs de belles mécaniques que les collectionneurs. Et avec seulement 750 exemplaires produits dans le monde, il ne faudra probablement pas attendre trop longtemps pour espérer en posséder une.

Tarif : 21 895 euros

Fiche technique – Triumph Speed Twin 1200 TFC

Moteur bicylindre

Cylindrée 1200 cm3

Puissance 105 cv

Couple 112 Nm

Transmission finale par chaîne

Pneumatiques 120x70x17 / 160x60x17

Freins Brembo 2 disques 320 mm à l’avant et 1 disque 220 mm à l’arrière

Suspensions Öhlins avant et arrière : fourche 43 mm de diamètre et double-suspension à ressorts à l’arrière

Poids 214 kg

Réservoir 14,5 litres

Crédit photos : Triumph Motorcycles©