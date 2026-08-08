Indian Motorcycle célèbre à sa manière les origines du mythique Sturgis Motorcycle Rally avec une nouvelle série limitée de la Chief Vintage. Baptisée Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition, cette machine rend hommage aux premiers motards Indian qui participèrent, dès 1938, au rassemblement devenu depuis l’un des plus célèbres événements motocyclistes au monde. Et autant dire qu’il faudra être particulièrement rapide pour en acquérir une en France : seulement deux exemplaires seront proposés sur notre marché.

Une moto qui célèbre les racines de Sturgis

Dévoilée le 7 août 2026 à l’occasion de la 86e édition du Sturgis Motorcycle Rally, dans le Dakota du Sud, la nouvelle Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition puise directement son inspiration dans l’histoire de ce rassemblement américain mythique.

L’histoire remonte à 1938. À cette époque, un concessionnaire Indian Motorcycle et un groupe de passionnés de la marque se réunissent à Sturgis avec une idée simple : participer à des courses et partager leur passion pour la moto. Neuf pilotes prennent alors part à ce premier rassemblement, qui attire environ 200 spectateurs. Balades, compétitions et camaraderie sont déjà au programme.

Près de neuf décennies plus tard, Sturgis est devenu l’un des rendez-vous les plus emblématiques de la planète moto. Indian Motorcycle entend rappeler avec cette édition spéciale que la marque américaine a joué un rôle fondateur dans son histoire.

Seulement 125 motos dans le monde

La Chief Vintage Sturgis, SD Edition ne sera pas une Indian comme les autres. Seulement 125 exemplaires seront produits dans le monde, chacun bénéficiant d’une plaque numérotée individuellement. Un choix qui fait directement référence au 125e anniversaire d’Indian Motorcycle.

Et la situation est encore plus exclusive pour les amateurs français. La marque précise qu’un nombre très limité d’exemplaires sera distribué en dehors de l’Amérique du Nord et annonce clairement 2 motos pour la France.

Autrement dit, cette Chief Vintage Sturgis, SD Edition sera particulièrement rare sur nos routes.

Une décoration directement inspirée des Indian des années 1930

Pour cette série commémorative, Indian Motorcycle a travaillé l’esthétique de la Chief Vintage afin de faire le lien entre le passé et le présent. La moto reçoit notamment une livrée bicolore Indian Motorcycle Red et Cream, associée au célèbre logo Indian Motorcycle Headdress multicolore sur le réservoir. Cette décoration reprend les codes visuels des Indian Motorcycle des années 1930.

Une plaque numérotée rappelle également le caractère limité de la production. Sur le côté, le nombre 56 rend hommage aux numéros peints à la main que portaient les premiers pilotes participant aux débuts du rassemblement de Sturgis.

Le résultat est particulièrement évocateur : une moto moderne qui assume pleinement son héritage américain.

Le grand classique Chief Vintage

Cette édition spéciale conserve naturellement les caractéristiques stylistiques qui font l’identité de la Chief Vintage. On retrouve notamment les garde-boue enveloppants, la célèbre mascotte Warbonnet illuminée, les roues à rayons ainsi qu’une selle monoplace Vintage Espresso et un guidon Vintage.

Les finitions mécaniques participent elles aussi à cette évocation historique. Les culasses et les tubes de tiges de culbuteurs adoptent une finition rappelant les modèles Indian Motorcycle des années 1940.

Un gros V-Twin de 116 pouces cubes

Derrière son apparence vintage, la Chief Vintage Sturgis, SD Edition bénéficie d’une mécanique contemporaine. Elle embarque le bicylindre en V Thunderstroke 116 refroidi par air, annoncé avec un couple maximal de 156 Nm. Trois modes de conduite sont proposés au pilote :

• Tour, pour privilégier une conduite souple ;

• Standard, pour un comportement polyvalent ;

• Sport, pour une réponse plus dynamique.

La moto dispose également d’un écran tactile rond de 101 mm (4 pouces) intégrant le système RIDE COMMAND, avec navigation enrichie par l’application, connectivité Bluetooth et guidage virage par virage.

Une pièce de collection avant même de prendre la route ?

Avec seulement 125 unités produites à l’échelle mondiale, cette Chief Vintage Sturgis, SD Edition possède tous les ingrédients d’une future pièce recherchée par les collectionneurs Indian Motorcycle.

Son intérêt ne repose toutefois pas uniquement sur sa rareté. Elle raconte une histoire : celle des premiers motards qui se sont retrouvés à Sturgis en 1938, et celle d’une marque américaine fondée en 1901, qui revendique le titre de première marque de motos d’Amérique.

Et pour les collectionneurs français, la donnée la plus importante est sans doute celle-ci : il n’y aura que deux Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition disponibles en France. Deux exemplaires pour un marché français particulièrement friand de motos américaines et de séries spéciales : autant dire que les heureux propriétaires auront entre les mains une Indian particulièrement exclusive.

Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition : l’essentiel

Caractéristique Indian Chief Vintage Sturgis, SD Edition

Série Édition limitée

Production mondiale 125 exemplaires

Disponibilité France 2 exemplaires seulement

Moteur Thunderstroke 116 V-Twin

Refroidissement Air

Couple 156 Nm

Modes de conduite Tour, Standard, Sport

Écran Tactile rond de 101 mm

Particularité Plaque numérotée jusqu’à 125

Inspiration Indian Motorcycle des années 1930 et premiers rassemblements de Sturgis

Anniversaire célébré 125 ans d’Indian Motorcycle

Une Indian née de l’histoire de Sturgis, produite à seulement 125 exemplaires et dont deux, pas un de plus, seront proposés en France : la Chief Vintage Sturgis, SD Edition porte décidément bien son statut de machine d’exception.

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Crédit photos : Indian Motorcycles©