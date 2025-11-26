Il fallait oser. Paris l’a fait. Ou plutôt, David Belliard, l’adjoint aux mobilités de la Ville, déjà connu pour transformer la capitale en gigantesque escape game pour automobilistes, a encore frappé. Cette fois, il veut interdire tout stationnement en surface des SUV, ces engins diaboliques synonymes, selon certains, de fin du monde, de perturbation climatique et probablement même de la chute du taux de natalité chez les pandas.

Pendant ce temps, les Parisiens, eux, aimeraient juste pouvoir se garer. Oh quel culot ! Vouloir garer son SUV en surface, ces voitures moches, polluantes, imposantes et probablement de droite !

Heureusement, dans ce monde devenu absurde, une association garde la tête froide : “40 Millions d’Automobilistes”, qui dénonce, dans un communiqué limpide comme une vitre arrière chauffante, une mesure “punitive, idéologique et discriminatoire”. Et franchement, difficile de leur donner tort.

Un projet digne d’un sketch… mais moins drôle

On croyait avoir tout vu :

• Les voies réservées (comme le covoiturage)

• Les pistes cyclables matérialisées au Stabilo

• L’augmentation du nombre de sens interdits

• Le périphérique à 50 km/h

• Les limitations à 30 km/h

• Le triplement du prix du parking pour les SUV

• Les Zones ZTL (trafic limité)

Mais non. Place à l’interdiction pure et simple d’acheter un ticket d’horodateur si vous avez le malheur de conduire un SUV. Oui, oui, vous avez bien lu : pas de ticket = pas de stationnement = direction le goulag souterrain des parkings payants.

D’ailleurs, le communiqué précise que les propriétaires de SUV “n’auraient plus accès qu’aux parkings souterrains”. Cachez donc ces horreurs de nos yeux fragiles. En clair : “Vous êtes libre, mais pas trop quand même.” On attend la suite : peut-être un bracelet électronique qui bippe quand un conducteur de SUV approche du périphérique ?

Une mesure aussi fragile… qu’un pare-brise frappé par un caillou

Le communiqué le dit très clairement : ce projet est juridiquement brinquebalant. Une sorte de château de cartes réglementaire prêt à s’effondrer au premier recours. Parce que oui, interdire une catégorie de véhicules juste parce qu’ils sont un peu gros, ça ressemble étrangement à une rupture d’égalité flagrante (merci Pierre Chasseray, Délégué Général de l’association 40 millions d’automobilistes de le rappeler).

Prochaine étape : interdiction des pantacourts en centre-ville ? Quotas sur les touristes avec valises cabines ? Taxe supplémentaire pour les chiens “trop gros” qui prennent trop de place sur les trottoirs ? Au rythme où ça va, tout est possible.

Des familles injustement pointées du doigt

Selon AAA Data, rappelons que 46 % des voitures vendues aujourd’hui, en 2025, sont des SUV et qu’ils ont simplement remplacé les monospaces que les constructeurs ont abandonnés.

En clair : les familles, les pros, les ruraux, les urbains… tout le monde s’y est mis.

Pourquoi ?

Parce que c’est pratique, sécurisant, spacieux, et qu’on n’a pas envie de rentrer de vacances avec la nuque coincée dans un cabas bloqué entre deux sièges. Mais à Paris, on vous explique désormais que si vous avez trois enfants ou un coffre un peu trop carré, vous êtes un danger public.

Cela étant et on comprend mieux sa proposition, le futur candidat écolo à la mairie de Paris, David Belliard, l’a indiqué à nos confrères de Pressmobility : “Paris de demain, pour moi, c’est une ville piétonne”. Eh bien, ce Paris là, ce n’est pas le nôtre monsieur Belliard.

Paris, ville laboratoire… ou ville cobaye ?

“Paris ne peut pas devenir le laboratoire d’une politique de discrimination automobile”, affirme 40 Millions d’Automobilistes dans sa conclusion. Et on ne peut être que d’accord. Car à force de transformer la capitale en terrain d’expérimentation idéologique, on finit par oublier l’essentiel : la mobilité, c’est aussi la liberté. Et un SUV, tant qu’on ne s’en sert pas pour monter sur le trottoir et écraser les plots fraîchement installés, ce n’est qu’une voiture. Ni un tank. Ni un missile antiécologique.

Une pétition qui tombe à pic

L’association relance d’ailleurs sa pétition “Stop à la fronde contre les SUV”, un titre parfaitement choisi. Parce que oui : il est temps de remettre du bon sens dans ce débat devenu folle farce. Pour signer la pétition, cliquez sur ce lien.

Les Parisiens ont déjà suffisamment de problèmes comme ça :

• Le prix du logement,

• Le coût délirant de la vie intra-muros,

• La prolifération des rats,

• La saleté des rues de la capitale.

On ne va pas en plus leur expliquer qu’avoir le malheur de conduire un Peugeot 2008 fait d’eux des hors-la-loi.

Il y a des combats nécessaires. Et puis il y a des combats absurdes. L’interdiction des SUV à Paris appartient clairement à la seconde catégorie. Une sorte de croisade contre des voitures qui n’ont rien demandé, menée au nom d’une idéologie déconnectée du quotidien réel des familles françaises.

Alors oui, moquons nous un peu, ça fait du bien mais surtout : restons vigilants. Car quand la mairie commence à décider de quelle voiture est “acceptable”, c’est rarement bon signe.

La liberté, ce n’est pas négociable. Même face à un SUV.

Crédit photo : Porsche©