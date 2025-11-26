Le 26 novembre 2003, Kill Bill : Volume 1 débarquait sur les écrans français. Avec son budget de 30 millions de dollars et ses 181 millions de recettes mondiales, le film de Quentin Tarantino ne se contente pas d’être un succès commercial : il devient instantanément un objet culte, une bombe stylistique qui marque durablement l’histoire du cinéma. Vingt-deux ans plus tard, son influence continue de résonner, aussi bien dans les films d’action que dans la pop culture.

Genèse : le fantasme de Tarantino et Uma Thurman

L’histoire de Kill Bill naît bien avant le tournage. Tarantino et Uma Thurman imaginent les bases du personnage de La Mariée dès le plateau de Pulp Fiction en 1994. L’idée reste en sommeil pendant quelques années, mais le réalisateur en fait son projet numéro un après Jackie Brown.

Tarantino rêve d’un film-ballet de vengeance, un hommage assumé aux films de sabres japonais, au cinéma de kung-fu hongkongais, aux westerns spaghetti et aux séries B de son enfance. L’ambition visuelle est immense, si bien que le film devient rapidement un mastodonte de près de quatre heures. Miramax décide alors de couper l’œuvre en deux volumes, un choix qui servira finalement parfaitement la mythologie du film.

Synopsis : la quête sanglante de La Mariée

Kill Bill : Volume 1 raconte l’histoire d’une femme autrefois membre du « Deadly Viper Assassination Squad ». Connue sous le nom de « Black Mamba », elle tente de se ranger et de mener une vie normale. Le jour de son mariage, elle est massacrée par ses anciens partenaires, menés par Bill. Elle survit miraculeusement mais sombre dans le coma pendant quatre ans. À son réveil, elle n’a qu’un objectif : se venger.

Armée de sa détermination et d’un katana forgé par le maître Hattori Hanzo, elle élimine méthodiquement les membres du commando responsable du carnage. Le Volume 1 se concentre notamment sur son affrontement iconique avec O-Ren Ishii et les redoutables Crazy 88, dans une séquence devenue légendaire.

• Uma Thurman : magistrale en Mariée, froide, vulnérable, féline, mythologique. Son rôle le plus iconique.

• David Carradine (Bill) : charisme tranquille et menace constante, même hors champ.

• Lucy Liu (O-Ren Ishii) : reine des yakuzas, élégante et terrifiante.

• Daryl Hannah (Elle Driver) : l’ange de la mort au cache-œil, pure cruauté tarantinienne.

• Vivica A. Fox (Vernita Green) : brutalité réaliste dans une scène d’ouverture mémorable.

• Michael Madsen (Budd) : présence lourde et stoïque, préfigurant le Volume 2.

À cela s’ajoutent des clins d’œil cinéphiles : Sonny Chiba, star japonaise des années 70, dans le rôle d’Hattori Hanzo, ou encore le style animé signé Production I.G, référence directe aux séries nippones d’antan.

Ce que Kill Bill a changé dans le cinéma

Le film aura un impact immense, tant sur le style visuel que sur la narration dans le cinéma d’action des années 2000.

1. Le retour du style “grindhouse” au grand public

Tarantino remet au goût du jour les esthétiques oubliées des années 60-70 :

– jaquettes rétro,

– couleurs saturées,

– bruitages exagérés,

– incrustations graphiques.

Ce patchwork devient la marque de fabrique du film, et influencera une génération de réalisateurs (Robert Rodriguez en tête).

2. L’essor du “fight choreography cinema”

Après Kill Bill, les chorégraphies de combat gagnent en sophistication et en stylisation.

Les films d’action s’éloignent des combats hachés pour privilégier des plans plus lisibles, plus élégants, grâce notamment au travail de Yuen Woo-ping, chorégraphe légendaire de Hong Kong (Matrix, Tigre et Dragon).

3. Le mix des genres comme signature moderne

Western + chambara + kung-fu + manga + cinéma italien = un cocktail explosif qui montre qu’un film peut emprunter à plusieurs cultures sans perdre son identité.

Aujourd’hui, ce mélange est devenu courant : John Wick, Sucker Punch, Kingsman ou même certaines séries Marvel lui doivent beaucoup.

4. La figure de la tueuse badass modernisée

La Mariée devient une icône féminine inattendue : pas sexualisée, sans superpouvoirs, mais animée d’une rage presque mythologique. Elle ouvre la voie à une nouvelle génération de personnages féminins d’action.

Un succès public et critique éclatant

Avec 181 millions de dollars de recettes, un score colossal pour un film classé R, Kill Bill s’impose comme un succès mondial. La critique acclame la mise en scène, la performance d’Uma Thurman et l’audace stylistique. Le film se retrouve dans d’innombrables classements des meilleures œuvres d’action du XXIe siècle.

Héritage : un film culte, incontournable, éternel

Vingt et un ans après sa sortie, Kill Bill reste :

• Un film étudié en écoles de cinéma,

• Une référence incontournable dans chaque TOP action,

• Un générateur inépuisable de cosplay, wallpapers et références pop,

• Un symbole de la collaboration Tarantino/Thurman.

Son esthétique, son découpage en chapitres, son sens du rythme, son iconographie (la combinaison jaune, le katana, le générique rouge sang) font aujourd’hui partie du langage visuel du cinéma moderne.

Kill Bill : Volume 1 n’était pas seulement un film de vengeance : c’était une déclaration d’amour au cinéma sous toutes ses formes. Tarantino y a condensé ses obsessions, ses influences, ses références, pour créer une œuvre totale qui continue d’inspirer.

Vingt-deux ans plus tard, son impact ne s’est pas estompé. Au contraire : comme la lame d’Hattori Hanzo, son héritage reste incassable, tranchant et légendaire.

