Les Mâchoires de la peur : dans les coulisses du chef-d’œuvre de Spielberg

Le 5 décembre 2025, les éditions Huginn & Muninn publieront Les Mâchoires de la peur, une bande dessinée aussi haletante que documentée, qui nous plonge au cœur du tournage chaotique d’un film devenu légendaire : Les Dents de la mer (Jaws), de Steven Spielberg. Cinquante ans après la sortie du film, ce roman graphique signé Jérôme Wybon (scénario) et Toni Cittadini (dessin) revient sur la genèse d’un mythe et sur l’œuvre qui a inventé le concept même de blockbuster moderne.

Sommaire

L’été 1974, sur l’île de Martha’s Vineyard

Tout commence sur cette île paisible de la côte Est américaine. Spielberg, alors jeune réalisateur prometteur, s’apprête à tourner un film de requin inspiré du roman de Peter Benchley. Mais rien ne se passera comme prévu. Les requins mécaniques tombent en panne, la météo joue contre l’équipe, les tensions explosent sur le plateau, et le studio Universal s’inquiète de plus en plus. Pourtant, dans ce chaos naîtra un chef-d’œuvre.

C’est cette aventure incroyable, mêlant audace, peur et obstination, que Les Mâchoires de la peur raconte, image après image.

Une BD entre documentaire et fiction

Grâce au trait vif et cinématographique de Toni Cittadini, et au récit minutieusement documenté de Jérôme Wybon, le lecteur pénètre dans les coulisses du film comme s’il y était. Dialogues reconstitués, détails techniques, humour et tension : tout concourt à recréer l’atmosphère électrique du tournage.

Wybon, journaliste et documentariste spécialiste du cinéma, livre ici un hommage passionné à l’œuvre qui a marqué sa jeunesse : “Les Dents de la mer n’est pas seulement un film sur un requin ; c’est l’histoire d’un réalisateur qui apprend à dompter ses peurs et celles du public.”

Une plongée dans la légende du cinéma

Sorti en 1975, Les Dents de la mer a bouleversé Hollywood. Il a inauguré l’ère des grands films d’été, généré des recettes records et fait de Spielberg l’un des cinéastes les plus influents du XXᵉ siècle. Le film, porté par la musique angoissante de John Williams et une mise en scène millimétrée, reste une référence absolue du suspense.

Les Mâchoires de la peur célèbre non seulement cette réussite artistique, mais aussi l’envers du décor : les doutes, les accidents, les improvisations qui ont façonné la légende.

Dans la collection Biopik

Cette bande dessinée inaugure une nouvelle référence de la collection Biopik, dédiée aux figures et œuvres qui ont marqué la pop culture. Après Les Mâchoires de la peur, la collection s’intéressera notamment à L’Exorciste : le diable en détails et De flammes et d’acier, prévus pour 2026.

Les Mâchoires de la peur
Scénario : Jérôme Wybon
Dessin : Toni Cittadini
Éditeur : Huginn & Muninn – Collection Biopik
Parution : 5 décembre 2025
192 pages – Couleur – 24,95 €
EAN : 9782386400667

