Maserati dévoile une nouvelle interprétation de son SUV Grecale avec la Grecale Cristallo Special Edition, une édition spéciale inspirée par l’un des sommets les plus emblématiques des Dolomites : le Monte Cristallo. Présentée sur le site historique de la marque à Modène, cette version exclusive incarne une vision du luxe italien à la fois contemporaine, pure et profondément symbolique.

Plus qu’une simple déclinaison esthétique, la Grecale Cristallo se veut une déclaration de style, où la matière, la lumière et la précision du détail dialoguent avec l’ADN sportif et élégant du Trident.

Une inspiration alpine, entre lumière et matière

Le Monte Cristallo n’a pas été choisi au hasard. Symbole de pureté et de rigueur naturelle, ce sommet des Dolomites a servi de matrice conceptuelle au projet. Maserati y a puisé une esthétique faite d’équilibre et de contrastes : la froideur minérale de la roche, la blancheur de la neige, la lumière qui sculpte les reliefs.

Cette inspiration se retrouve dans chaque détail de la Grecale Cristallo, pensée comme une œuvre presque architecturale, où rien n’est superflu.

Azzurro Aureo, une teinte exclusive signée Fuoriserie

Au cœur de l’identité visuelle de cette édition spéciale se trouve une nouvelle couleur exclusive : Azzurro Aureo. Certifiée par le programme Maserati Fuoriserie et identifiable grâce à un badge dédié apposé sur l’aile, cette teinte raconte un véritable parcours chromatique.

Elle débute par le bleu emblématique de Maserati avant d’évoluer vers une tonalité plus froide et plus pure, évoquant l’éclat de la neige hivernale. Un mica doré, subtil mais omniprésent, vient enrichir la teinte et rappeler les valeurs d’excellence, de prestige et de victoire associées à l’or. Le résultat est à la fois sophistiqué et lumineux, sans ostentation.

Présentation officielle de la nouvelle Maserati Grecale Cristallo le 5 janvier 2026, sur le site industriel de Modène, siège de la marque situé Viale Ciro Menotti – Italie.

Un design extérieur affûté et élégant

La Grecale Cristallo se distingue également par des choix stylistiques spécifiques qui renforcent son caractère exclusif. Elle est équipée de jantes en aluminium de 21 pouces au design CRIO à taille diamant, tandis que la calandre avant adopte de nouveaux inserts peints dans la couleur de la carrosserie, renforçant l’harmonie visuelle de l’ensemble.

Ligne tendue, proportions maîtrisées et finitions soignées : cette édition spéciale confirme la capacité de Maserati à conjuguer sportivité et raffinement.

Un habitacle baigné de lumière

À l’intérieur, l’inspiration alpine se poursuit avec le cuir Premium Ghiaccio, une teinte claire et élégante qui accentue la sensation de luminosité et de pureté. Les matériaux, les textures et les équipements exclusifs ont été choisis pour exprimer une idée de luxe moderne : épuré, fonctionnel et résolument italien.

Chaque détail participe à une atmosphère à la fois haut de gamme et accueillante, fidèle à la philosophie Maserati.

Des accessoires exclusifs pour une finition irréprochable

La configuration est complétée par une sélection d’Accessoires d’Origine Maserati : cabochons de roue auto-nivelants avec logo, bouchons de valve siglés, éclairage de courtoisie personnalisé et tapis de sol avant griffés. Autant d’éléments qui soulignent le soin apporté aux détails et le sens du raffinement propre à la marque.

Une édition disponible sur toute la gamme Grecale

La Grecale Cristallo Special Edition est disponible dès à présent à la commande dans les versions Modena, Trofeo et Folgore, tout en conservant l’intégralité de ses contenus distinctifs. Une manière pour Maserati de proposer cette vision esthétique exclusive, quel que soit le choix de motorisation.

Un lancement hautement symbolique à Modène

La présentation officielle s’est tenue le 8 janvier sur le site industriel historique de Maserati à Modène, Viale Ciro Menotti. Un lieu chargé d’histoire, qui a récemment accueilli une étape du relais de la flamme olympique, renforçant la portée symbolique de l’événement.

Dix premiers exemplaires de la Grecale Cristallo, en finition Modena, y ont été exposés, illustrant la rencontre entre tradition, savoir-faire et vision du futur.

Le prix n’a pas été communiqué.

Crédit photo : Maserati©