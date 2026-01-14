MINI confirme sa mue électrique à l’échelle mondiale

L’année 2025 restera comme un tournant stratégique majeur pour MINI. Avec près de 290 000 véhicules vendus et une croissance globale de 17,7 %, la marque britannique ne se contente plus d’entretenir son image iconique : elle s’impose désormais comme un acteur crédible et performant de l’électromobilité.

Le chiffre est symbolique autant que révélateur : plus d’un tiers des MINI vendues dans le monde sont aujourd’hui 100 % électriques (105 535 unités vendues en 100% électrique). Dans certains pays européens et en Chine, la barre des 50 % est déjà franchie, signe d’une transition bien engagée et d’une clientèle prête à suivre la marque dans ce virage technologique.

Countryman : le SUV qui porte la croissance

Parmi les modèles phares, le MINI Countryman s’impose comme le pilier commercial de la gamme. Représentant à lui seul près d’un tiers des ventes, il démontre que MINI sait conjuguer ADN urbain, polyvalence et aspirations SUV. Sa déclinaison électrique, en très forte progression, confirme que le format SUV reste un levier clé de l’électrification.

John Cooper Works : la sportivité reste un marqueur fort

Contrairement à certaines idées reçues, électrification ne rime pas avec disparition du plaisir de conduite. La performance exceptionnelle de la gamme John Cooper Works en est la preuve. Avec une croissance proche de 60 %, JCW rappelle que la sportivité fait toujours partie intégrante de l’ADN MINI, même à l’ère de la transition énergétique.

MINI Cooper : la tradition modernisée

La famille MINI Cooper conserve un rôle central. Les versions 3 portes, 5 portes et Cabriolet continuent d’attirer une clientèle fidèle, séduite par un subtil équilibre entre design néo-rétro, modernité technologique et plaisir de conduite. La nouvelle génération du Cabriolet, lancée en 2025, confirme que le plaisir « à ciel ouvert » reste une valeur sûre.

2026 : MINI mise sur le design avec Paul Smith

Pour prolonger cette dynamique, MINI démarre 2026 avec une carte hautement symbolique : la MINI Paul Smith Edition. En renouant avec le célèbre créateur britannique, la marque affirme sa volonté de rester à la croisée du design, de la mode et de l’automobile, tout en proposant ses modèles emblématiques en versions électriques et thermiques.

Une chose est claire : MINI ne se contente plus de suivre la tendance électrique, elle la structure, sans renier ce qui fait son succès depuis plus de 60 ans.

