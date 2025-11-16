“Jugé coupable” : le thriller oublié de Clint Eastwood diffusé ce soir sur ARTE

Ce soir à 21h00, ARTE propose une redécouverte précieuse : Jugé coupable (True Crime, 1998), un film de Clint Eastwood passé presque inaperçu lors de sa sortie, mais qui figure parmi ses œuvres les plus sensibles et les plus profondément humaines. Un long-métrage qui rappelle que derrière l’homme de l’Ouest et le réalisateur Oscarisé, se cache aussi un conteur de vérités fragiles et de consciences tourmentées.

Un journaliste en bout de course

Le film suit Steve Everett, journaliste usé, cabossé par ses erreurs, alcoolo repenti, père absent et mari défaillant. Le genre de personnage qu’Eastwood adore : imparfait, bourré de contradictions, mais toujours, quelque part, en quête de rachat.

Lorsque son rédacteur en chef lui demande d’interviewer un condamné à mort exécuté dans quelques heures, Everett accepte à contrecœur. Mais son instinct de reporter, ce flair qui ne l’a jamais quitté, lui murmure que quelque chose cloche. Et ce doute, minuscule au départ, devient une obsession. L’homme s’accroche alors à la moindre piste, la moindre incohérence, quitte à mettre sa propre vie sens dessus dessous.

À noter que le rédacteur en chef est interprété par le génial James Wood, qui nous offre dans le film Jugé coupable une scène d’anthologie, face à Clint Eastwood, lors d’un entretien dans le bureau d’Alan Mann : “T’aurais dû te taper ma femme, j’t’aurais juste mis une râclée !” … “Mais, j’me suis tapé ta femme !” … “Et alors … Elle est bonne ?” … (voir la vidéo ci-dessous maintenant ou attendre de voir le film pour ne pas teaser).

Une course contre la montre haletante

L’histoire repose sur une tension simple mais implacable : douze heures pour démêler le vrai du faux et peut-être sauver un innocent de l’injection létale. Pas de gadgets, pas d’effets tape-à-l’œil. Juste un journaliste, une montre qui avance et la sensation étouffante que l’erreur judiciaire est à deux doigts de se produire.

Eastwood filme cette urgence avec sobriété, préférant la justesse des regards aux effets spectaculaires. L’enquête se déroule presque en temps réel, dans des couloirs de rédaction nerveux, des bureaux anonymes et des quartiers populaires où se dessinent les zones grises du système judiciaire américain.

Un film discret, devenu touchant avec les années

À sa sortie, Jugé coupable n’a pas trouvé son public. Sans doute trop classique pour les amateurs d’action, trop sombre pour les spectateurs du grand public, et trop intime pour faire grand bruit. Avec un budget de 55 millions de dollars, Jugé coupable n’en n’a rapporté que 30 millions. Mais avec le recul, le film gagne une force inattendue. Car ce qu’Eastwood raconte ici, ce n’est pas une simple enquête : c’est la rédemption d’un homme qui a tout raté sauf une chose ; son instinct pour ce qui est juste.

Le long-métrage prend aujourd’hui une dimension presque poignante. Dans un monde où les procédures s’accélèrent, où l’erreur judiciaire n’est jamais totalement écartée, la fragilité d’Everett, son acharnement, sa peur de ne pas y arriver donnent au film un poids émotionnel immense.

Clint Eastwood, acteur de l’intime

Bien avant Mystic River ou Gran Torino, Jugé coupable posait déjà les bases du cinéma moral qu’Eastwood allait défendre pendant deux décennies : un cinéma qui questionne, qui observe, qui scrute les failles humaines. Ici, il incarne un homme qui, malgré les trahisons, les mensonges et les erreurs, refuse de fermer les yeux.

Son jeu est tout en retenue : un visage fatigué, une détermination qui vacille mais ne rompt jamais, un humour sec pour tenir debout. Il porte le film comme on porte un fardeau, avec lucidité et dignité.

Préparez les mouchoirs

Jugé coupable est aussi un film dur, qui prend aux tripes et fait couler les larmes lors de certaines scènes, notamment celle où Louis Beechum, le condamné à mort, rencontre sa femme Boonie (interprétée par Lisa Gay Hamilton) et sa fille.

À noter que la fille de Clint Eastwood, Francesca Eastwood, joue dans le film, où elle interprète … sa propre fille (Kate) alors toute jeune.

Un rendez-vous essentiel pour les amateurs de cinéma américain

La diffusion de Jugé coupable ce soir sur ARTE est l’occasion idéale de redécouvrir un Eastwood plus vulnérable, moins iconique mais plus humain que jamais. Un film imparfait, oui, mais profondément sincère. Touchant, parce qu’il parle de justice, mais surtout parce qu’il parle de vérité, la vérité que l’on doit aux autres, mais aussi celle que l’on se doit à soi-même. Ce soir, à 21h, ARTE réhabilite un film qui mérite largement d’être revu. Ne passez pas à côté. Le film sera suivi du documentaire “Clint Eastwood la dernière légende”, à 23H00.

Jugé coupable (True Crime). Film de Clint Eastwood (États-Unis, 1998, 2h, VF/VOSTF) – Avec : Clint Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay Hamilton, James Woods, Denis Leary, Diane Venora – Production : Zanuck Company, Malpaso Productions.

Diffusion : ARTE – 16 novembre 2025 à 21H00.

Crédit photo : Zanuck Company© - Malpaso Productions.