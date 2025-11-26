La BMW Z4 s’apprête à tirer sa révérence. Et pour célébrer comme il se doit la fin de l’un des derniers roadsters « à l’ancienne » du marché, la marque bavaroise dévoile la BMW Z4 Final Edition, une série spéciale appelée à devenir un véritable collector. Production stoppée en mars 2026, disponibilité limitée dans le temps, touches exclusives : tout est réuni pour signer un adieu mémorable à un modèle qui incarne, depuis plus de vingt ans, le plaisir de conduire à ciel ouvert.

Un style radical : la teinte Frozen Black en vedette

Pour cette édition ultime, BMW mise sur une identité forte. La teinte Frozen Black, réservée exclusivement à la Final Edition, donne au roadster un look plus musclé et plus sombre que jamais. Une finition satinée qui accentue les courbes tendues de la Z4, soulignée par le Shadow Line brillant fourni de série.

L’allure sportive est renforcée par le système de freinage allégé M Sport, identifiable à ses étriers rouges, un clin d’œil appuyé à l’ADN performance du modèle.

Un habitacle exclusif, travaillé pour les puristes

À bord, la Final Edition adopte une signature visuelle unique : des surpiqûres rouges spécialement conçues pour ce modèle, présentes sur la planche de bord, les portes, la console centrale et les sièges M Sport en cuir Vernasca/Alcantara. Le volant M gainé d’Alcantara, lui aussi orné de surpiqûres contrastées, renforce l’ambiance sportive. Les seuils de portes spécifiques complètent le tableau et signent l’exclusivité de cette édition de clôture.

Disponible sur toute la gamme Z4

BMW a choisi de proposer la Final Edition sur l’intégralité de la gamme :

• Z4 sDrive20i : 197 ch (145 kW)

• Z4 sDrive30i : 258 ch (190 kW)

• Z4 M40i : 340 ch (250 kW), le six-cylindres en ligne emblématique

La série spéciale s’accompagne obligatoirement de la finition M Sport, déjà incluse sur les versions 30i et M40i. Le surcoût annoncé :

7 500 € sur la Z4 sDrive20i

4 500 € sur les Z4 sDrive30i et M40i

Une lignée de roadsters devenue légendaire

La Z4 n’est pas un modèle comme les autres. Elle s’inscrit dans une tradition prestigieuse de roadsters BMW, aux côtés des mythiques BMW 328 Roadster, 507, ou plus récemment la Z8.

2002 : naissance d’une nouvelle icône (E85)

La première génération, lancée en 2002, succède à la Z3. Produite à Spartanburg, elle marque les esprits avec ses proportions typiques, long capot, arrière compact et une rigueur dynamique saluée par l’ensemble de la presse automobile. La version M Roadster, forte de 340 ch, reste encore aujourd’hui l’une des plus recherchées.

2008 : la Z4 se réinvente avec un toit rigide (E89)

La deuxième génération adopte un toit rigide escamotable en aluminium, une première pour la lignée. Elle gagne également en confort, en technologie et en polyvalence, devenant à la fois coupé l’hiver et cabriolet l’été.

2018 : retour à la tradition du roadster puriste (G29)

Révélée à Pebble Beach, l’actuelle Z4 renoue avec une capote en toile et une philosophie plus radicale : châssis affûté, position de conduite basse, vie à bord épurée. La Final Edition vient justement couronner cette troisième et dernière génération.

Une page qui se tourne

Dans un marché de plus en plus dominé par les SUV et l’électrification, la BMW Z4 Final Edition représente le chant du cygne d’un type d’automobile devenu rare : un roadster léger, dynamique, pensé pour le plaisir pur.

Cette édition spéciale, produite pour une durée limitée, devrait rapidement attirer les collectionneurs, d’autant que le modèle s’apprête à disparaître du catalogue. Une occasion unique de posséder l’un des derniers roadsters thermiques premium encore disponibles.

Crédit photo : Bmw©