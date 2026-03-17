Il y a trois ans, nous vous présentions l’artiste BIXHOPE ART, peintre atypique passionné de cinéma, d’automobile et de peinture. À l’instar de Natacha Toutain, autre artiste d’exception qui rassemble les trois mêmes passions, BIXHOPE ART réinterprète l’automobile en reliant le passé, le présent et toute compte fait … l’avenir.

Aujourd’hui, BIXHOPE ART nous présente de nouvelles œuvres, que nous dévoilons. Cerise sur le gâteau, il exposera au salon LES MILLE SOUPAPES, qui se tiendra au Parc des Expositions Chorus les 25 et 26 avril 2026, à Vannes, dans le Morbihan.

Dans un paysage artistique où les démarches hybrides et les esthétiques singulières trouvent de plus en plus leur place, l’artiste peintre BIXHOPE ART poursuit une trajectoire à part. Ce printemps, l’artiste dévoile une nouvelle série d’œuvres qui marque une évolution sensible de sa recherche plastique, avant une présentation publique attendue en avril 2026 lors du salon Les Mille Soupapes, à Vannes.

Une écriture picturale en constante mutation

Chez BIXHOPE ART, la peinture n’est jamais un simple geste décoratif. Elle s’inscrit dans une démarche presque organique, où la matière devient le premier vecteur d’émotion. Les surfaces semblent vibrer, traversées par des strates, des tensions chromatiques et des traces gestuelles qui évoquent autant l’intuition que la construction.

Dans cette nouvelle série, l’artiste pousse plus loin encore cette exploration de la texture et du rythme. Les compositions jouent avec l’équilibre fragile entre abstraction et suggestion. On y devine parfois des paysages intérieurs, parfois des fragments d’architectures imaginaires, mais jamais rien n’est totalement fixé. La peinture reste ouverte, disponible à l’interprétation.

Ce rapport à l’indétermination est précisément ce qui confère à l’œuvre de BIXHOPE ART sa force. L’artiste ne cherche pas à imposer une narration ; il propose plutôt un espace visuel dans lequel le regard peut circuler librement.

La matière comme territoire

L’une des caractéristiques les plus marquantes du travail de BIXHOPE ART réside dans son rapport à la matière picturale. Les couches s’accumulent, se dévoilent, parfois se fissurent. La toile devient un véritable terrain d’expérimentation.

Dans les œuvres les plus récentes, cette matérialité semble encore plus assumée. Les contrastes de densité et de transparence produisent des effets de profondeur inattendus. Certains aplats apparaissent presque minéraux, tandis que d’autres zones laissent apparaître une gestualité plus instinctive.

Cette tension entre contrôle et spontanéité constitue le cœur de la signature visuelle de l’artiste.

Des œuvres disponibles en série limitée

Pour les amateurs d’automobile, de cinéma et de peinture, sachez que les œuvres de BIXHOPE ART sont disponibles à la vente. Voici la grille des tarifs :

20×30 cm : 105€

40×50 cm : 225€

50×70 cm : 365€

100×70 cm : 685€

Bon à savoir, les frais d’expédition sont dorénavant offerts. Pour découvrir les peintures en détails et passer votre commande, cliquez sur ce lien.

Tous les tirages sont limités à 30 exemplaires, numérotés et signés avec certificats d’authenticité. Les commandes originales personnalisées sont possibles.

Une présence remarquée au salon Les Mille Soupapes

Le public pourra découvrir ces nouvelles créations lors du salon Les Mille Soupapes, qui se tiendra à Vannes en avril 2026. Ce rendez-vous, lieu de rencontre entre passionnés d’automobiles anciennes, artistes, collectionneurs et amateurs d’art, offre un cadre privilégié pour approcher le travail de créateurs émergents et confirmés.

Pour BIXHOPE ART, cette participation représente une étape importante : l’occasion de présenter cette nouvelle série dans un contexte d’échanges directs avec le public et les professionnels.

Les visiteurs pourront y découvrir de nombreux véhicules exposés, ainsi que des œuvres qui témoignent d’une démarche artistique en pleine maturité, où la peinture s’affirme comme un champ d’expérimentation autant que comme un espace sensible.

Les Mille Soupapes 2026 est une édition spéciale consacrée à la marque Française de voitures de sport VENTURI. Nous serons sur place pour vous rapporter un reportage complet sur l’événement. Pour avoir plus d’informations sur cet événement, cliquez sur ce lien.

Une trajectoire à suivre

Dans un moment où l’art contemporain explore des territoires toujours plus transversaux, BIXHOPE ART s’inscrit dans une voie personnelle, attentive à la puissance expressive de la peinture elle-même. Les nouvelles œuvres présentées ce mois-ci confirment une chose : l’artiste avance avec constance, approfondissant un langage pictural qui privilégie la matière, la vibration et l’ouverture du regard.

Le rendez-vous est désormais donné au printemps, à Vannes, pour découvrir cette nouvelle étape d’un parcours artistique en construction et déjà prometteur.

Crédit image : BIXHOPE ART©