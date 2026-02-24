Malgré le développement de la musique dématérialisée au début des années 2000 et après l’apogée du CD dans les années 90, on aurait pu imaginer la fin définitive du disque vinyle, sacrifié sur l’autel de la musique numérique. Il n’en fut fort heureusement rien, bien au contraire, puisqu’on assiste au grand retour du disque à microsillons depuis 2012.

Dans ce contexte, l’homme de musique et de médias Thomas Pawlowski, auteur des 1000 Chansons préférées des Français et de Chanteuses : la chanson française au féminin aux éditions Glénat, se lance aujourd’hui dans une entreprise salutaire à travers 1 000 albums culte, oubliés ou méconnus. Ce nouveau livre baptisé “LES 1000 ALBUMS INCONTOURNABLES” s’appuie sur un sondage exclusif réalisé par YouGov France auprès d’un échantillon représentatif de 1000 personnes issues de la population française.

Quelques chiffres

Remplacé par le CD dans les années 90, le disque vinyle n’a jamais totalement disparu. Il fait même son grand retour depuis 2012 auprès des aficionados de l’objet physique et des belles pochettes. Selon les chiffres du SNEP (Syndicat National de l’Édition Phonographique), l’IFPI (Fédération internationale de l’industrie phonographique) et Statista (portail de statistiques allemand), il s’est vendu :

200 000 disques vinyles en 2000

870 000 en 2012

1 800 000 en 2016

5 000 000 en 2022

5 200 000 en 2024

Et si l’on tient compte des chiffres du SNEP pour les 6 premiers mois de l’année 2025, où le disque vinyle a connu une progression de ses ventes de +9,4%, l’année 2025 devrait comptabiliser 5 700 000 disques vinyles vendus en France.

En 10 ans, les ventes de vinyles ont progressé de +220%.

Un hommage au vinyle

Ce livre est par conséquent une déclaration d’amour à un format en voie d’effacement mais toujours existant : l’album. Singulier et multiple à la fois, intime et immersif, il raconte des histoires que les singles ne pourront jamais résumer. Il remet en lumière des artistes que le temps a parfois relégués dans l’oubli, malgré leur contribution majeure à l’histoire de la musique : Fréhel, Tony Bennett, Kraft werk.

Il nous invite à redécouvrir la richesse foisonnante de la musique, dans toute sa diversité, sa profondeur et son pouvoir d’évocation. Tous les styles sont à l’honneur : rock, rap, R&B, pop, électro, variété… Trop souvent reléguée au second plan dans ce type de sélection, la langue française y occupe ici toute sa place. Des icônes planétaires aux perles confidentielles, chaque sélection est un appel à l’écoute.

Ici, Barbra Streisand côtoie Mylène Farmer, Diam’s dialogue avec Françoise Hardy, quand Aznavour croise Queen et partage l’affiche avec les Daft Punk et le groupe Abba. Le livre assume ses choix, bouscule les classements traditionnels et donne la parole aux émotions. Un sondage exclusif, des données de ventes, des récompenses et des coups de cœur personnels nourrissent cette exploration. Illustré, accessible et foisonnant, ce guide s’adresse aux mélomanes, aux curieux, aux collectionneurs comme aux amateurs en quête de repères dans la masse des catalogues numériques. Un ouvrage pour redonner du sens à l’écoute, raviver les souvenirs… ou provoquer de nouveaux chocs musicaux.

Sont ici dévoilés les 25 premiers albums préférés des Français(es) du classement :

1. Thriller, Michael Jackson

2. D’Eux, Céline Dion

3. 21, Adèle

4. Les Lacs du Connemara, Michel Sardou

5. Le Roi Lion, Bande originale

6. Sang pour Sang, Johnny Hallyday

7. Savoir aimer, Florent Pagny

8. Exodus, Bob Marley

9. The Dark Side of The Moon, Pink Floyd

10. The Wall, Pink Floyd

11. Bad, Michael Jackson

12. Deux Frères, PNL

13. Nevermind, Nirvana

14. Notre Dame de Pari, La troupe de Notre Dame de Paris

15. Ferrat chante Aragon, Jean Ferrat

16. Californication, Red Hot Chili Peppers

17. Back in Black, AC/DC

18. La Montagne , Jean Ferrat

19. Starmania, Starmania

20. Ces gens là, Jacques Brel

21. The Eminem Show, Eminem

22. Sauver l’amour, Daniel Balavoine

23. Back to Black, Amy Winehouse

24. A Night at the Opera, Queen

25. Innamoramento, Mylène Farmer

