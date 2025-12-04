À l’occasion de son 90ᵉ anniversaire, Jaguar crée l’événement à Londres en réunissant pour la toute première fois deux modèles que tout sépare, neuf décennies d’écart, mais qu’une même philosophie unit : la SS Jaguar de 1935, première à porter le nom mythique, et la toute nouvelle Type 00, symbole du futur de la marque. Une rencontre orchestrée devant le tout récent Chancery Rosewood, dont l’architecture moderniste et le raffinement contemporain font écho à l’esprit Jaguar.

Deux époques, une vision : Copy Nothing

Lorsque la SS Jaguar fut lancée à Londres en 1935, elle imposa immédiatement une rupture stylistique. Toit bas, long capot, silhouette fluide : elle ne ressemblait à aucune autre voiture britannique de son époque. Sir William Lyons posait alors les fondations d’une philosophie devenue emblématique : Copy Nothing, ne rien copier, oser surprendre.

La Type 00 s’inscrit dans cette continuité créative. Avec ses proportions sculpturales, ses lignes tendues et sa présence visuelle spectaculaire, elle réinvente ce que doit être une Jaguar dans un monde en pleine transformation.

Nez à nez devant l’hôtel londonien, les deux modèles composent une scène unique : l’origine et l’avenir de Jaguar, réunis en un seul regard.

“Jaguar a toujours été défini par l’originalité”

Rawdon Glover, Directeur de Jaguar, rappelle l’importance de ce moment : “À l’approche du lancement de notre modèle de série l’an prochain, il est essentiel de rappeler ce qui rend Jaguar unique : être audacieux, surprenant et résolument différent. Avec la Type 00, nous défions les conventions de l’industrie automobile, comme la SS Jaguar l’a fait en son temps.”

Cette rencontre symbolique sert de passerelle entre le passé glorieux de la marque et la nouvelle ère qui s’ouvrira en 2026 avec l’arrivée d’une GT totalement inédite.

SS Jaguar : l’audace originelle

Première à arborer officiellement le nom Jaguar, la SS Jaguar introduit en 1935 une vision entièrement nouvelle de l’automobile britannique. Son élégance exubérante, presque provocatrice pour l’époque, imposait un style où la fluidité primait sur la rigidité utilitaire. Ce modèle est le point de départ d’une lignée d’icônes qui ont chacune marqué leur génération :

• XK120 : un record de vitesse et une révolution esthétique

• E-Type : considérée comme l’une des plus belles voitures du monde

• XJS : alliance subtile du luxe et de la performance

• F-Type : la sportive qui renoua avec l’émotion pure

Chez Jaguar, aucune époque ne se contente de suivre le mouvement : chacune l’influence.

Type 00 : une déclaration d’intention

Dernière création de la marque, la Type 00 est conçue comme un objet de désir et une vision artistique. Ses formes audacieuses, ses volumes exagérés et son allure résolument contemporaine incarnent Jaguar au sommet de son ambition créative. Elle inaugure également une teinte exclusive : London Red.

Cette couleur sur mesure puise son inspiration dans l’âme de Londres : les briques victoriennes, les murs rouges des galeries d’art, les célèbres cabines téléphoniques, les bus à impériale. Un hommage à la culture britannique, façonné par l’équipe Jaguar dédiée à la matérialité.

Une célébration qui prépare l’avenir

En faisant dialoguer la SS Jaguar et la Type 00, la marque rappelle ce qui l’a toujours distinguée : l’audace, le raffinement et la volonté de tracer sa propre voie. Alors que Jaguar entame un nouveau chapitre avec l’arrivée prochaine de sa GT de nouvelle génération, cette célébration des 90 ans apparaît moins comme un hommage que comme une profession de foi. Depuis 1935, une idée ne change pas : Copy Nothing.