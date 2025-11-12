NENA : Phénomène des années 80 sur Arte

Le 28 novembre 2025, la chaîne ARTE diffusera un documentaire inédit : “Nena : phénomène des années 80”, consacré à l’une des plus grandes icônes pop allemandes : Nena, de son vrai nom Gabriele Susanne Kerner. Réalisé par Heike Sittner, ce film de 51 minutes coproduit par MDR/ARTE retrace la trajectoire d’une artiste libre, sincère et indomptable, devenue la voix d’une génération grâce au mythique 99 Luftballons.

Des débuts atypiques à Hagen

Née en 1960 à Hagen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Nena grandit dans une famille aimante où la musique et la liberté d’expression sont encouragées. Adolescente, alors qu’elle suit une formation en orfèvrerie, son instinct la pousse vers la scène. Une rencontre fortuite avec un guitariste dans une discothèque change le cours de sa vie : avec lui, elle fonde son premier groupe, The Stripes, aux côtés du batteur Rolf Brendel, qui deviendra aussi son compagnon.

Le surnom Nena, qui signifie « la gamine » en catalan, lui vient de ses parents, après un voyage en Espagne. Très vite, la jeune chanteuse comprend que le succès passera par la langue de Goethe. Elle s’installe alors à Berlin-Ouest, au cœur du bouillonnement artistique de la Neue Deutsche Welle, cette « nouvelle vague allemande » qui bouscule la pop d’alors.

La « Nenamania » et le triomphe mondial de 99 Luftballons

En 1982, le groupe Nena sort son premier single Nur Geträumt, propulsé par une prestation télévisée remarquée dans l’émission Musikladen. Mini-jupe rouge, regard franc et énergie désarmante : la « Nenamania » est lancée.

Mais c’est un an plus tard que la chanteuse entre dans la légende avec le titre 99 Luftballons. Le morceau, écrit par Carlo Karges, s’inspire d’un concert des Rolling Stones à Berlin-Ouest où des ballons lâchés dans le ciel ont traversé la frontière vers l’Est. Dans un climat de guerre froide, cette vision devient une métaphore puissante : des ballons pris pour des bombes déclenchent un conflit mondial.

Portée par sa mélodie entêtante et son message pacifiste, la chanson conquiert l’Europe, les États-Unis et l’Asie. Le public fredonne les paroles sans toujours les comprendre, mais le refrain devient universel.

Le documentaire d’ARTE revient sur la genèse de ce tube planétaire, sur les coulisses de sa création et sur la fulgurance du succès qui, paradoxalement, sera impossible à égaler par la suite. Durant sa carrière, Nena aura sorti 4 disques avec son groupe éponyme, 6 albums solo et enfin, 5 albums pour enfants.

Une femme libre, mère et artiste

Au-delà de la pop star, le film dresse le portrait d’une femme entière, refusant d’être réduite à un effet de mode. Nena a toujours revendiqué sa sincérité, sa spontanéité et sa force de caractère. Dans les années 1990, la maternité transforme profondément l’artiste. Sans jamais renoncer à sa liberté, elle canalise son énergie autrement, alternant musique, engagements personnels et vie de famille. Le documentaire, nourri de témoignages exclusifs de ses proches collaborateurs, révèle une personnalité lumineuse, fidèle à ses valeurs et à sa musique.

Un hommage à la pop allemande et à une icône intemporelle

À travers des archives rares et des entretiens inédits, le film de Heike Sittner rend hommage à une figure majeure de la scène allemande, dont l’influence dépasse les frontières et les générations. Plus de quarante ans après 99 Luftballons, Nena continue de faire flotter dans l’air cette même envie de liberté, de paix et d’espoir.

Nena : phénomène des années 80

Diffusion : vendredi 28 novembre 2025 sur ARTE à 22H30

Documentaire de Heike Sittner (Allemagne, 2025, 51 minutes) – Coproduction MDR/ARTE.

Crédit photo : DR