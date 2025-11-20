Deep Purple reprend la route en 2026 et la France sera l’un des pays les plus gâtés de leur nouvelle tournée européenne. Six rendez-vous sont annoncés : cinq concerts en salle à l’automne, auxquels s’ajoute une apparition événement au Hellfest, déjà l’une des plus convoitées du festival. la tournée passera notamment par Paris, Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Lyon, et par le Hellfest de Clisson le 18 juin

Plus de cinquante ans après leurs débuts, Deep Purple incarne toujours l’une des signatures majeures du rock britannique. À l’heure où beaucoup de groupes de leur génération lèvent le pied, la bande menée par Ian Gillan continue de remplir les salles du monde entier.

Gillan, justement : à 80 ans, le chanteur demeure une pièce maîtresse du son Purple. Sa voix, longtemps considérée comme l’une des plus puissantes du hard rock, garde cette couleur unique, ce mélange de lyrisme, de rage contenue et de vibrato reconnaissable entre mille. Même si le frontman évoque de plus en plus souvent l’idée d’un futur retrait, son engagement sur scène reste intact.

À ses côtés, on retrouve les piliers Roger Glover à la basse et Ian Paice à la batterie, accompagnés du claviériste Don Airey et du guitariste Simon McBride, successeur de Steve Morse depuis 2022. Une formation solide, très rodée, qui fait aujourd’hui partie des plus cohérentes de leur histoire récente.

Cinq concerts en France et un Hellfest déjà iconique

La France sera l’un des pôles majeurs de la tournée. À partir d’octobre 2026, le groupe enchaînera les scènes, notamment à Paris, puis dans plusieurs grandes villes comme Strasbourg, Bordeaux, Nantes et Lyon.

Mais c’est bien le Hellfest 2026, programmé le 18 juin à Clisson, qui s’annonce comme l’un des moments les plus bouillants. Deep Purple n’y vient pas souvent, et les fans attendent impatiemment d’entendre résonner “Highway Star”, “Perfect Strangers” ou encore le riff éternel de “Smoke on the Water” dans l’un des temples mondiaux du metal.

À noter : le groupe britannique Jayler assurera plusieurs premières parties.

Un groupe intemporel et toujours créatif

Deep Purple, ce n’est pas qu’un héritage : c’est aussi une discographie qui continue de s’enrichir. Après plus de 100 millions d’albums vendus et une intronisation au Rock & Roll Hall of Fame, les Britanniques ont encore surpris avec =1 en 2024, un album salué pour son énergie et la fluidité avec laquelle McBride s’est intégré à l’esthétique du groupe. L’album a d’ailleurs connu un excellent accueil en France.

Les classiques, eux, n’ont rien perdu de leur éclat. “Child in Time”, morceau culte au crescendo inimitable, a récemment retrouvé une nouvelle audience grâce aux réseaux sociaux et à la culture pop contemporaine. Quant à “Lazy”, “Burn” ou “Space Truckin’”, ce sont toujours des passages obligés qui électrisent aussi bien les fans de la première heure que les nouvelles générations attirées par la légende Purple.

Une tournée 2026 qui pourrait devenir historique

Il y a quelque chose d’émouvant dans cette tournée 2026 : la conscience qu’elle pourrait être l’une des dernières grandes épopées du groupe dans cette formation. Ian Gillan n’a jamais caché que son énergie n’était plus celle de ses 30 ans, et qu’il partirait le jour où il ne se sentirait plus capable de livrer un concert digne du nom Deep Purple. C’est peut-être ce sentiment d’urgence maîtrisée qui rend chaque nouvelle date encore plus précieuse.

La France aura donc, en 2026, le privilège d’accueillir six rendez-vous uniques, portés par un groupe dont la longévité force le respect. Un moment rare, un hommage vivant à ce que le rock a produit de plus flamboyant, et une occasion inespérée de voir, une fois encore, l’un des groupes les plus influents de l’histoire prendre possession de la scène.

Tournée française de Deep Purple en 2026

18 juin 2026 : Hellfest à Clisson

22 octobre 2026 : Adidas Arena à Paris

10 novembre 2026 : Zénith de Strasbourg

12 novembre 2026 : Arkéa Arena à Bordeaux

13 novembre 2026 : Zénith de Nantes

15 novembre 2026 : LDLC Arena de Lyon