Le 8 décembre, ARTE propose une soirée 100% frères Coen, célébrant l’univers unique de deux des réalisateurs les plus singuliers du cinéma américain. À 20h55, la chaîne diffuse Fargo, leur chef-d’œuvre noir et grinçant récompensé à Cannes et aux Oscars. Suivra à 22h35 un documentaire inédit, Les frères Coen, l’envers du décor américain, qui retrace plus de quarante ans d’une carrière aussi brillante que déconcertante.

Fargo : un faux braquage, de vrais problèmes, et un humour acide devenu culte

Hiver 1987, Minneapolis. Jerry Lundegaard, vendeur automobile faillible et veule, imagine une arnaque grotesque : faire enlever sa propre épouse afin d’extorquer une rançon à son beau-père. Rien ne se déroule comme prévu. Deux criminels maladroits multiplient les erreurs et basculent dans une spirale meurtrière après avoir abattu un policier lors d’un simple contrôle routier. Mêlant trivialité, violence absurde et dialogues aussi cinglants que décalés, Fargo incarne parfaitement l’humour acide des Coen. Autour de cette galerie de losers magnifiques se détache l’humanité lumineuse de Frances McDormand, inoubliable en cheffe de police enceinte, perspicace et imperturbable. Le tout se déploie dans une mise en scène d’une précision quasi photographique, Roger Deakins signant des plans qui rappellent les compositions d’André Kertész.

Sorti en 1996, Fargo a valu aux frères Coen le Prix de la mise en scène à Cannes, l’Oscar du meilleur scénario, et à Frances McDormand celui de la meilleure actrice. Un film majeur, aussi glaçant que jubilatoire, dont la diffusion sur ARTE constitue un événement.

Photos du film FARGO. Crédit : © 1996 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc./All rights reserved

Fargo. Film de Joel Coen (États-Unis, 1996, 1h34mn, VF/VOSTF) – Scénario : Ethan et Joel Coen – Avec : William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell, Kristin Rudrud, John Carroll Lynch, Steven Reevis, Steve Park – Production : Polygram Filmed Entertainment, Working Tittle Films. Prix de la mise en scène, Cannes 1996 – Meilleurs actrice (Frances McDormand) et scénario, Oscars 1997. Première diffusion : 8 décembre 2025 à 20H55.

À 22h35 : un documentaire inédit qui révèle l’envers du mythe Coen

La soirée se poursuit avec “Les frères Coen, l’envers du décor américain”, un documentaire signé Sarah Aspinall qui explore la méthode de travail, les obsessions et l’évolution artistique de Joel et Ethan Coen. Révélés avec Arizona Junior, couronnés avec Barton Fink puis No Country for Old Men et Fargo, les frères ont métamorphosé tous les genres qu’ils ont abordés, thriller, western, comédie, drame ou comédie musicale.

Le film revient sur leur duo créatif hors norme, longtemps perçu comme une seule entité, et sur leur récente décision de travailler séparément. Archives, extraits de films et entretiens inédits, notamment avec George Clooney, Jeff Bridges, Tilda Swinton, John Malkovich, Tim Blake Nelson, Oscar Isaac ou encore Kathryn Hunter, révèlent leur exigence, leur sens du détail, et cette touche d’absurdité raffinée qui a façonné leur légende.

Documentaire de Sarah Aspinall (Allemagne/Royaume-Uni, 2025, 54mn) – Coproduction : ZDF/ARTE, Kinescope Film, BBC. Première diffusion : 8 décembre 2025 à 22H35.

Une immersion rare dans l’univers de deux maîtres du cinéma

En enchaînant Fargo et un documentaire riche en témoignages, ARTE offre une plongée idéale dans l’œuvre des Coen, entre burlesque noir, satire mordante et virtuosité narrative. Une soirée immanquable pour les cinéphiles, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir les coulisses de deux créateurs qui n’ont cessé de réinventer le cinéma américain.

Crédit photo : © 1996 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc./All rights reserved / © Louis Caulfield