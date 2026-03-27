La collection audio Destins Extraordinaires d’Europe 1 s’enrichit d’une nouvelle série dédiée à l’une des figures les plus singulières de la chanson française : Jacques Dutronc. Après avoir exploré les parcours de grandes icônes comme Dalida ou Charles Aznavour, la station propose cette fois une immersion en cinq épisodes (dont deux bonus) dans la trajectoire inattendue d’un artiste devenu, presque malgré lui, le symbole d’une époque. Portée par les archives sonores d’Europe 1 et racontée par Joe Hume, cette série retrace plus de 60 ans de carrière, depuis les débuts discrets du guitariste jusqu’à son statut d’icône pop.

Une série qui retrace une trajectoire hors norme

Le podcast revient sur l’irruption de Jacques Dutronc sur la scène musicale en 1966, avec un style immédiatement reconnaissable : nonchalance, ironie et élégance. Loin des trajectoires classiques, il s’impose comme une figure à part, mêlant distance et provocation, tout en marquant durablement la chanson française.

Le programme détaillé des épisodes

Épisode 1 — L’insolent venu de nulle part

Ce premier volet plonge dans les origines de Jacques Dutronc. Il retrace son enfance durant la Seconde Guerre mondiale, ses premières expériences musicales et la construction progressive de son identité artistique. On y découvre comment un jeune musicien discret forge un style inédit, qui viendra bouleverser les codes de la chanson française.

Épisode 2 — Le dandy provocateur

Après le succès fulgurant de Et moi, et moi, et moi, Dutronc devient la voix d’une génération. Mais derrière les tubes se dessine un artiste insaisissable, qui refuse les conventions. Entre humour absurde, détachement et provocations assumées, il cultive une image de dandy ironique et impose une nouvelle manière d’être chanteur à la fin des années 1960.

Épisode 3 — Le clan Dutronc

Ce troisième épisode explore la dimension intime de sa vie. Sa relation avec Françoise Hardy, figure majeure de la chanson, et la naissance de leur fils Thomas Dutronc dessinent le portrait d’une famille artistique hors normes. Direction la Corse, à Monticello, pour découvrir un clan discret, attaché à sa liberté et à une certaine distance avec la célébrité.

Épisode bonus 1 — En liberté avec Jean Serge et Jacques Dutronc

Retour en 1968 avec une archive rare : une interview menée par le journaliste Jean Serge. Dans cet échange libre et parfois déroutant, Jacques Dutronc évoque ses débuts, sa personnalité et son rapport singulier à la célébrité.

Épisode bonus 2 — Jean-Claude Brialy raconte Jacques Dutronc

Dans cet épisode issu des archives d’Europe 1, Jean-Claude Brialy dresse le portrait du chanteur à travers anecdotes et souvenirs. Une plongée sensible et documentée dans la vie d’un artiste aussi discret que fascinant.

Un podcast à écouter dès maintenant

Disponible sur le site et l’application Europe 1 ainsi que sur les principales plateformes d’écoute, cette nouvelle série s’inscrit dans la continuité d’un format qui valorise les grandes figures de la culture française à travers des récits incarnés et des archives inédites.

Avec Destins Extraordinaires : Jacques Dutronc, Europe 1 propose bien plus qu’une biographie sonore : c’est une immersion dans l’esprit d’une époque et dans le parcours d’un artiste qui n’a jamais vraiment cherché à devenir une légende… mais l’est devenu malgré lui.

Un podcast Europe 1 :

Incarnation : Joe Hume.

Écriture et production : Clara Leger.

Réalisation et direction artistique : Sébastien Guidis et Julien Tharaud.

Patrimoine sonore : Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus.

Promotion : Jamal Lassiri.