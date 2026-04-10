Le 28 mai prochain, la ville de Saint-Étienne s’apprête à vivre un moment rare, où mémoire collective, haute gastronomie et engagement solidaire se rencontreront dans un même élan. Au cœur du stade Geoffroy-Guichard, la Brasserie du même nom accueillera un dîner caritatif inédit, dédié aux légendaires Verts de 1976.

Imaginée par l’association La Part des Anges Verts, cette soirée s’inscrit comme un véritable hommage à une génération qui a marqué l’histoire du football français. Mais au-delà du souvenir, l’événement entend surtout prolonger cet héritage à travers un geste concret : les bénéfices seront reversés à deux causes engagées, Une Ballade pour Justine & Lou et l’AFM Téléthon.

Un lieu chargé d’histoire, revisité avec audace

Installée dans l’enceinte mythique du stade, la Brasserie Geoffroy-Guichard offre un cadre spectaculaire, ouvert sur la pelouse et les tribunes. L’espace, à la fois contemporain et profondément ancré dans l’identité stéphanoise, joue habilement sur les codes du territoire : fresques monumentales, installations végétales et clins d’œil à l’histoire du club composent un décor immersif, entre patrimoine et modernité.

Dans cet environnement singulier, la soirée prendra naturellement une dimension émotionnelle forte, renforcée par la présence annoncée de plusieurs figures emblématiques de l’épopée verte.

Une table à la hauteur de l’événement

Pour cette occasion exceptionnelle, plusieurs chefs de renom uniront leur talent autour d’un dîner gastronomique multi-étoilé : Jacques Marcon, Cédric Burtin, Christophe Roure, Jean-Jacques Borne, Michel Nave ainsi que Mickaël Fils, pâtissier chocolatier de la maison Le Nelson. Chacun signera une séquence du menu, construisant un parcours culinaire pensé comme un véritable moment de partage.

De l’entrée au dessert, les créations se succéderont dans une orchestration précise, portée par des produits frais et locaux, en parfaite cohérence avec l’esprit de la maison. Une expérience culinaire qui promet d’être à la fois raffinée et profondément sincère.

Une soirée rythmée entre émotion et générosité

Dès 18 heures, les invités seront accueillis autour d’un premier moment convivial avant de laisser place à une programmation riche et vivante. Animation musicale, prises de parole, souvenirs partagés : tout au long du dîner, l’ambiance oscillera entre émotion et célébration.

Moment fort de la soirée, une vente aux enchères proposera plusieurs pièces d’exception, dont des maillots rares dédicacés. Un temps suspendu, où passion du football et engagement solidaire se rejoindront pleinement.

Les Verts, toujours au cœur de Saint-Étienne

La présence de plusieurs joueurs mythiques de 1976 donnera à ce rendez-vous une portée toute particulière. Leur venue ravivera le souvenir d’une époque fondatrice, encore profondément ancrée dans la mémoire collective stéphanoise.

Plusieurs légendes des Verts de 1976 seront présentes, parmi lesquelles Oswaldo Piazza, Gérard Janvion, Patrick Revelli, Christian Sarramagna, Christian Synaeghel, Pierre Repellini, Dominique Bathenay, Jean Castaneda et Christian Lopez.

Plus qu’un simple événement, ce dîner apparaît comme un symbole : celui d’une ville fidèle à son histoire, capable de rassembler ses énergies autour de valeurs communes : le partage, la transmission et la solidarité.

Le 28 mai, à Geoffroy-Guichard, football et gastronomie parleront d’une seule voix. Celle d’un territoire fier de ses racines et tourné vers les autres.

Pour réserver, cliquez sur ce lien.

Infos pratiques

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 18 heures

Brasserie Geoffroy Guichard

14, rue Paul et Pierre Guichard 42000 Saint-Étienne

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