Certaines marques traversent les décennies sans jamais perdre leur âme. Kelton en fait indéniablement partie, à l’instar de LIP. Née au cœur de l’horlogerie française en 1955, elle célèbre aujourd’hui ses 70 ans avec une création qui résume à elle seule son ADN : accessible, stylée, et résolument intemporelle. Et pour l’occasion, Kelton présente un modèle en édition limitée : l’Héritage Croco 70 ans.

Une naissance à Besançon, berceau de l’horlogerie française

L’histoire de Kelton débute à Besançon, lorsque l’industriel Stéphane Boullier s’associe à l’horloger américain Timex. Très vite, la marque s’impose grâce à une idée simple mais révolutionnaire : démocratiser la montre, en la rendant accessible sans renoncer au design ni à la qualité.

Dans les années 60 et surtout 70, Kelton devient un phénomène. Avec plus de 5 millions de montres vendues et jusqu’à 2 000 employés, la marque s’impose comme un pilier de l’industrie horlogère française. Mais au-delà des chiffres, Kelton incarne surtout un esprit : celui d’une France moderne, libre, colorée, qui assume une forme d’insouciance créative.

“Vous vous changez, changez de Kelton” : une signature devenue culte

Difficile d’évoquer Kelton sans mentionner son slogan devenu mythique : “Vous vous changez, changez de Kelton.” Cette phrase, simple et immédiatement mémorisable, résume toute la philosophie de la marque. À une époque où la montre était encore souvent perçue comme un objet unique et durable, Kelton introduit une idée nouvelle : celle d’un accessoire de mode, que l’on peut adapter à son style, à ses envies, à ses humeurs.

Les campagnes publicitaires des années 70 participent largement à ce succès. Colorées, décomplexées, presque impertinentes, elles installent Kelton dans la culture populaire française. La montre n’est plus seulement un instrument de mesure du temps, elle devient une expression de soi.

Quelques affiches des campagnes Kelton très … vintage ! (Kelton©)

Une disparition… puis une renaissance

Comme beaucoup d’icônes industrielles, Kelton connaît un passage à vide avant de disparaître du paysage. Mais les grandes marques ne meurent jamais vraiment. En 2020, Kelton renaît sous l’impulsion d’investisseurs passionnés, avec une ambition claire : préserver l’héritage tout en modernisant l’approche.

Sous la direction d’Édith Chapelle-Petit et avec la créativité du designer Vincent Bergerat, la marque entame un nouveau chapitre. Les collections renouent avec l’esthétique des années 70, tout en intégrant des standards contemporains : assemblage en France, mouvements japonais fiables, démarche éco-responsable sur certaines lignes.

Kelton redevient ainsi une marque vivante, en mouvement, capable de séduire une nouvelle génération sans renier son passé.

Une identité toujours en mouvement

Aujourd’hui, Kelton multiplie les collaborations (Chapal, Ines de la Fressange, Micmac St. Tropez…) et développe une offre large, allant de modèles accessibles à des pièces plus exclusives.

La marque s’inscrit également dans une dynamique internationale, avec une présence en Europe, au Japon, en Amérique du Nord, tout en restant fidèle à son ancrage français.

Cette capacité à évoluer sans se trahir est sans doute la clé de sa longévité.

Héritage 70 ans : une montre anniversaire à la hauteur

Pour célébrer cet anniversaire symbolique, Kelton dévoile une pièce spéciale : l’Héritage Croco 70 ans, une édition limitée qui rend hommage à toute son histoire.

Une inspiration militaire revisitée

Ce modèle s’inspire des célèbres montres dites “Dirty Dozen”, produites pour l’armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Mais loin d’un simple exercice de style, Kelton réinterprète ce patrimoine avec élégance :

• Cadran blanc lumineux

• Chiffres arabes lisibles

• Design épuré et intemporel

Une montre qui assume son héritage tout en restant parfaitement contemporaine.

Une esthétique chic et singulière

Ce qui frappe immédiatement, c’est le contraste entre le cadran clair et le bracelet vert en alligator véritable, fabriqué en France. Ce choix audacieux incarne parfaitement l’esprit Kelton : un mélange de classicisme et de fantaisie maîtrisée.

La montre se positionne dans l’univers de la dress watch, cette montre habillée capable d’accompagner aussi bien un costume qu’une tenue plus décontractée.

Une édition limitée pour marquer l’événement

Produite à seulement 100 exemplaires numérotés, cette édition anniversaire renforce son caractère exclusif. Elle s’adresse autant aux collectionneurs qu’aux amateurs de belles pièces chargées d’histoire.

Des caractéristiques techniques solides

Derrière son apparente simplicité, la montre cache une construction sérieuse :

• Boîtier acier inoxydable 38 mm

• Verre acrylique

• Mouvement quartz Hattori/Seiko VJ21

• Étanchéité 5 ATM

• Bracelet alligator doublé cuir italien

Un équilibre entre fiabilité moderne et esthétique vintage.

Proposée à 245 €, elle reste fidèle à l’ADN de la marque : offrir du style et de l’histoire à un prix accessible.

Une montre, mais surtout un symbole

Avec cette Héritage 70 ans, Kelton ne se contente pas de célébrer un anniversaire. Elle raconte une histoire : celle d’une marque populaire devenue culte, capable de traverser les époques sans jamais perdre son audace.

Plus qu’un simple garde-temps, cette pièce incarne une certaine idée du style français : libre, accessible, et toujours un peu irrévérencieuse. Et au fond, 70 ans plus tard, le message reste inchangé. Vous vous changez… changez de Kelton.

Pour commander la montre Heritage 70 ans, cliquez sur ce lien.

Crédit photo : Kelton©