Connect with us
Moto

Moto Morini ne sera plus distribuée en France à partir du 1er janvier 2026

Publié , il y a :

2 semaines

le

Auteur :

MOTO MORINI SEIEMMEZZO SCR

C’est une page qui se tourne pour la marque italienne Moto Morini. La société SIMA, importateur historique de nombreuses marques de motos en France, a annoncé la fin de la distribution de Moto Morini sur le territoire français à compter du 31 décembre 2025.

Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large puisque le partenaire Motomondo, qui assurait la distribution de la marque en Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Belgique et Luxembourg, mettra également fin à ses activités à la même date.

À partir du 1er janvier 2026, un nouvel importateur prendra le relais pour assurer la continuité du service après-vente, l’approvisionnement en pièces détachées et le suivi technique des motos déjà commercialisées.

Dans son communiqué, Dominique Delsart, président de SIMA, a tenu à saluer le professionnalisme et l’engagement du réseau de concessionnaires ayant soutenu Moto Morini ces dernières années.
Fondée en 1937 à Bologne, la marque Moto Morini avait fait son retour sur le marché européen ces dernières années avec des modèles comme la X-Cape 650, séduisant par leur design italien et leur positionnement entre tradition et modernité. Cette annonce marque donc la fin d’une collaboration de plusieurs années entre l’importateur français et le constructeur transalpin, dans un contexte de mutation du marché de la moto en Europe.

Crédit photo : Moto Morini©

Sylvie Sénart
www.monsieurvintage.com/
Plus d'articles :
Ajouter mon commentaire !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Tendance
Monsieur Vintage
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.