Moto Morini ne sera plus distribuée en France à partir du 1er janvier 2026

C’est une page qui se tourne pour la marque italienne Moto Morini. La société SIMA, importateur historique de nombreuses marques de motos en France, a annoncé la fin de la distribution de Moto Morini sur le territoire français à compter du 31 décembre 2025.

Cette décision s’inscrit dans une réorganisation plus large puisque le partenaire Motomondo, qui assurait la distribution de la marque en Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Belgique et Luxembourg, mettra également fin à ses activités à la même date.

À partir du 1er janvier 2026, un nouvel importateur prendra le relais pour assurer la continuité du service après-vente, l’approvisionnement en pièces détachées et le suivi technique des motos déjà commercialisées.

Dans son communiqué, Dominique Delsart, président de SIMA, a tenu à saluer le professionnalisme et l’engagement du réseau de concessionnaires ayant soutenu Moto Morini ces dernières années.

Fondée en 1937 à Bologne, la marque Moto Morini avait fait son retour sur le marché européen ces dernières années avec des modèles comme la X-Cape 650, séduisant par leur design italien et leur positionnement entre tradition et modernité. Cette annonce marque donc la fin d’une collaboration de plusieurs années entre l’importateur français et le constructeur transalpin, dans un contexte de mutation du marché de la moto en Europe.

Crédit photo : Moto Morini©