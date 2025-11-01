Marché automobile français : ralentissement en octobre 2025 mais dynamique préservée sur le segment électrique

Après plusieurs mois de hausse, le marché français des voitures particulières (VP) marque une pause en octobre 2025. Selon les données publiées par la PFA et AAA DATA, les immatriculations de véhicules particuliers s’élèvent à 139 514 unités, soit une progression de +2,9 % par rapport à octobre 2024. Une croissance modérée mais positive, dans un contexte économique encore tendu et marqué par la baisse du pouvoir d’achat.

Un mois d’octobre positif mais un cumul annuel en repli

Sur les dix premiers mois de l’année 2025, 1 326 303 voitures particulières ont été immatriculées en France, contre 1 401 435 sur la même période de 2024, soit une baisse de -5,4 %.

Cette contraction s’inscrit dans un contexte de stabilisation du marché après deux années de rattrapage post-Covid et un durcissement du cadre fiscal pour les modèles les plus émetteurs.

Stellantis et Renault se partagent toujours la tête du marché

Le podium reste inchangé :

• Stellantis conserve la première place avec 26,8 % de part de marché sur les 10 premiers mois, malgré un recul de -8,3 %.

• Le groupe Renault suit de près avec 26,7 %, porté par Dacia (+0,5 %) et Renault (+2,6 %).

• Les autres constructeurs (notamment Toyota, Volkswagen, BMW, Hyundai ou Tesla) représentent 46,5 % du marché, signe d’une diversité croissante des offres.

En octobre seul, les parts de marché s’équilibrent : Stellantis 25,7 %, Renault 26,0 %, autres marques 48,3 %.

Électrique et hybride : plus d’un véhicule neuf sur deux est électrifié

La tendance la plus marquante reste l’électrification du parc.

Sur la période janvier-octobre 2025, les véhicules électrifiés (100 % électriques + hybrides rechargeables) atteignent 50,7 % de part de marché, contre 41,2 % un an plus tôt.

Dans le détail :

• Les hybrides simples (non rechargeables) progressent fortement : 44,5 % du marché contre 33,4 % en 2024.

• Les électriques purs représentent 18,9 %, en légère hausse par rapport à 17,0 % l’an dernier.

• Les hybrides rechargeables reculent légèrement (6,2 % contre 7,8 % en 2024), freinés par la baisse des incitations fiscales et une offre plus resserrée.

Le diesel poursuit sa chute à 4,9 % du marché (contre 7,5 % en 2024), tandis que l’essence recule à 22 % (contre 30,7 %). Les énergies alternatives (GPL, superéthanol, GNV) stagnent autour de 3,5 %.

SUV et véhicules tout-terrain dominent toujours le paysage

Côté carrosseries, la domination des SUV et tout-terrain continue de s’affirmer :

• 52 % des immatriculations de VP entre janvier et octobre 2025 concernent des véhicules de type SUV, contre 49 % sur la même période de 2024.

• Les berlines poursuivent leur déclin à 42 % du marché (contre 44 % en 2024), tandis que les breaks et monospaces deviennent marginaux (environ 4 % cumulés).

Gammes : les segments compacts et économiques majoritaires

Les voitures économiques et petites citadines restent prédominantes avec 56 % du marché, loin devant les moyennes inférieures (23 %), moyennes supérieures (13 %) et segments supérieurs ou luxe (8 %).

Le recentrage des ménages sur des modèles plus abordables et l’essor de Dacia, MG ou Fiat 500 contribuent à cette tendance.

Les modèles les plus vendus : Clio, 208 et Sandero en tête

Le Top 10 des ventes de janvier à octobre 2025 est dominé par :

1. Renault Clio V – 82 746 unités

2. Peugeot 208 II – 62 089

3. Dacia Sandero III – 54 700

4. Peugeot 2008 II – 46 400

5. Citroën C3 IV – 33 824

6. Peugeot 3008 III – 33 453

7. Dacia Duster III – 32 749

8. Renault Captur II – 31 137

9. Renault Symbioz – 26 536 (nouveauté saluée)

10. Toyota Yaris Cross – 26 502

La domination française reste nette, avec 7 modèles sur 10 produits par Renault, Peugeot ou Citroën, mais la concurrence asiatique et allemande gagne du terrain.

En résumé

• Octobre 2025 vs octobre 2024 : +2,9 % (marché VP)

• 10 mois 2025 vs 2024 : -5,4 %

• Part des véhicules électrifiés : 50,7 % (+9,5 pts)

• Diesel : 4,9 % (en recul constant)

• Essence : 22 %

• SUV : 52 % du marché VP

• Berlines : 42 %

• Top ventes : Clio V, 208 II, Sandero III

Crédit photo : Renault©