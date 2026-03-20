Le cinéma, le théâtre et la radio français sont en deuil. Isabelle Mergault est décédée ce vendredi 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans, selon plusieurs sources concordantes, dont RTBF Actus. C’est l’animateur Laurent Ruqier qui aurait annoncé la nouvelle à l’AFP. L’artiste s’est éteinte après avoir lutté contre un cancer, laissant derrière elle une carrière riche, populaire et profondément humaine.

Une artiste complète, du théâtre au grand écran

Née le 11 mai 1958 en région parisienne, Isabelle Mergault débute sur les planches, où elle forge un style direct, instinctif, nourri d’un sens aigu de la comédie. Très vite, elle se distingue par une présence scénique singulière, mêlant énergie brute et sensibilité à fleur de peau.

Elle s’oriente ensuite vers l’écriture, collaborant à de nombreux scénarios pour la télévision et le cinéma dans les années 1990. Cette polyvalence devient l’une de ses signatures : Mergault ne se contente jamais d’un seul rôle, elle explore, écrit, interprète, met en scène.

Le triomphe populaire de Je vous trouve très beau

C’est en 2005 qu’elle connaît une consécration majeure avec son premier long métrage en tant que réalisatrice, Je vous trouve très beau. Le film, porté par une histoire simple et profondément humaine, rencontre un immense succès public en France.

Ce triomphe installe Isabelle Mergault comme une cinéaste à part entière. Elle enchaîne avec Enfin veuve (2007) puis Donnant, donnant (2010), poursuivant une œuvre marquée par un regard tendre sur les fragilités humaines et les relations affectives.

Son cinéma, souvent qualifié de populaire, n’en est pas moins profondément sincère : elle y raconte des vies ordinaires avec une justesse rare, sans cynisme ni artifice.

Une voix familière du grand public

Au-delà du cinéma, Isabelle Mergault était une personnalité incontournable des médias français. Sa participation aux émissions de radio, notamment au sein des “Grosses Têtes” sur RTL, a largement contribué à sa popularité.

Son franc-parler, son humour parfois mordant mais toujours authentique, et son refus des conventions en faisaient une voix à part dans le paysage audiovisuel. Elle cultivait une image de femme libre, sans filtre, proche du public.

Une femme engagée et discrète

Dans sa vie personnelle, Isabelle Mergault avait fait preuve d’une grande discrétion. Elle était notamment mère d’une fille adoptive, un événement qu’elle évoquait comme un tournant majeur de sa vie.

Loin des projecteurs, elle restait attachée à une certaine simplicité, préférant les histoires humaines aux artifices du milieu.

Une disparition qui laisse un vide

Avec la disparition d’Isabelle Mergault, le monde culturel français perd une artiste profondément singulière. À la fois populaire et exigeante, drôle et émouvante, elle aura su toucher un large public sans jamais renoncer à sa personnalité.

Son œuvre, portée par une sincérité rare, continuera de vivre à travers ses films, ses textes et ses interventions, témoignant d’un regard unique sur la société et sur les autres.

Elle laisse derrière elle une empreinte durable, celle d’une femme qui aura su, tout au long de sa carrière, rester fidèle à elle-même.

Crédit photo : Bernard Grychowski©