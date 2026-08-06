Le 6 août 1890, dans la prison d’Auburn, dans l’État de New York, un condamné à mort nommé William Kemmler devient le premier homme de l’histoire exécuté sur une chaise électrique. Présentée comme une méthode d’exécution plus “humaine” que la pendaison, cette innovation technologique va pourtant connaître des débuts catastrophiques. Plus d’un siècle plus tard, la chaise électrique reste l’un des symboles les plus controversés de la peine capitale américaine.

Une invention née de la recherche d’une exécution “plus humaine”

À la fin du XIXe siècle, la pendaison est la méthode d’exécution officielle aux États-Unis. Mais elle suscite de nombreuses critiques. Les erreurs sont fréquentes : certains condamnés meurent rapidement d’une fracture des cervicales, tandis que d’autres agonisent pendant de longues minutes par strangulation.

En 1881, un dentiste de Buffalo, Alfred P. Southwick, assiste à un accident : un homme ivre touche accidentellement un générateur électrique et meurt presque instantanément. Convaincu que l’électricité pourrait constituer une méthode d’exécution plus rapide et moins douloureuse, il commence à développer cette idée avec des médecins, des juristes et des responsables politiques.

Qui a réellement inventé la chaise électrique ?

Contrairement à une idée reçue, Thomas Edison n’est pas l’inventeur de la chaise électrique.

Son développement résulte de plusieurs acteurs :

Alfred P. Southwick imagine le principe.

imagine le principe. Harold P. Brown , ingénieur spécialisé en électricité, réalise les premiers essais.

, ingénieur spécialisé en électricité, réalise les premiers essais. Edwin R. Davis, électricien de la prison d’Auburn, construit le premier modèle opérationnel en 1889.

Edison joue toutefois un rôle majeur dans son adoption.

La “guerre des courants”

À cette époque, les États-Unis vivent la célèbre Guerre des Courants.

Deux systèmes électriques s’affrontent :

Le courant continu (DC) défendu par Thomas Edison ;

défendu par Thomas Edison ; Le courant alternatif (AC) promu par George Westinghouse, qui exploite plusieurs brevets de Nikola Tesla.

Edison cherche alors à convaincre le public que le courant alternatif est extrêmement dangereux. Il encourage les autorités à utiliser précisément ce type de courant pour les exécutions capitales afin d’associer, dans l’esprit du public, le système de son concurrent à la mort.

George Westinghouse tente même d’empêcher l’utilisation de ses générateurs dans les prisons. Après la première exécution, il lâchera une phrase restée célèbre : “Ils auraient mieux fait d’utiliser une hache.” Une remarque faisant directement référence à l’arme utilisée par William Kemmler pour commettre son crime.

William Kemmler, premier condamné

William Kemmler est reconnu coupable d’avoir assassiné sa compagne, Matilda “Tillie” Ziegler, à coups de hache. Condamné à mort, il devient malgré lui le premier cobaye de cette nouvelle méthode d’exécution.

Le 6 août 1890, il est solidement sanglé sur la chaise. Une première décharge d’environ 700 volts est envoyée pendant une quinzaine de secondes. Les médecins pensent d’abord qu’il est mort, mais Kemmler respire encore.

Une seconde décharge, beaucoup plus puissante (environ 1 000 volts pendant près de deux minutes), est alors administrée. L’exécution tourne au désastre et choque profondément les témoins présents. Beaucoup estiment que le spectacle est encore plus éprouvant qu’une pendaison.

Le principe repose sur le passage d’un courant électrique extrêmement puissant à travers le corps.

Le condamné est installé sur une chaise en bois spécialement conçue pour limiter la conduction de l’électricité.

Plusieurs étapes précèdent l’exécution :

La tête et une jambe sont rasées afin d’améliorer le contact ;

Une éponge humide est placée sous l’électrode fixée sur le crâne ;

Une seconde électrode est attachée sur la jambe ou le dos ;

Des sangles immobilisent complètement le condamné.

Lorsque le courant est envoyé, il traverse le cerveau, le cœur et les principaux organes internes. L’objectif est de provoquer une perte de conscience quasi immédiate, suivie d’un arrêt cardiaque et de lésions irréversibles des organes vitaux.

Dans la pratique, plusieurs exécutions se sont révélées beaucoup plus longues et difficiles que prévu, alimentant les critiques contre cette méthode.

Une méthode largement utilisée au XXe siècle

Après New York, de nombreux États américains adoptent la chaise électrique. Pendant près d’un siècle, elle devient la principale méthode d’exécution aux États-Unis.

Parmi les condamnés célèbres figurent notamment :

Leon Czolgosz, assassin du président William McKinley en 1901 ;

Julius et Ethel Rosenberg, exécutés pour espionnage en 1953.

Au total, plus de 4 300 personnes auraient été exécutées sur une chaise électrique aux États-Unis depuis 1890, ce qui en fait la méthode d’exécution la plus utilisée du XXe siècle dans le pays. Le plus jeune prisonnier exécuté sur la chaise électrique est George Stinney JR, un afro-américain âgé de seulement 14 ans. C’était le 16 juin 1944. Un procès expéditif réalisé sans preuves. Le jeune George Stinney sera finalement blanchi en 2013 (voir la vidéo en bas d’article).

Depuis la mise en place de la chaise électrique aux États-Unis, environ 25 femmes ont été exécutées sur la chaise électrique.

Le décompte se répartit ainsi :

1899 : Martha M. Place est la première femme exécutée sur la chaise électrique.

: Martha M. Place est la première femme exécutée sur la chaise électrique. 1909 à 1957 : environ 22 autres femmes ont subi ce mode d’exécution, parmi lesquelles : Ruth Snyder (1928), célèbre pour avoir été photographiée lors de son exécution ; Lena Baker, seule femme noire exécutée en Géorgie au XXᵉ siècle ; Ethel Rosenberg (1953), condamnée dans l’affaire d’espionnage liée aux Rosenberg.

La liste historique des femmes exécutées aux États-Unis recense ces exécutions par électrocution.

: environ ont subi ce mode d’exécution, parmi lesquelles : Après le rétablissement des exécutions aux États-Unis dans les années 1970, seules deux femmes supplémentaires ont été électrocutées : Judy Buenoano (1998, Floride) ; Lynda Lyon Block (2002, Alabama).

ont été électrocutées :

À titre de comparaison, les exécutions de femmes sont restées extrêmement rares : depuis 1976, seulement 18 femmes ont été exécutées aux États-Unis toutes méthodes confondues (injection létale, électrocution, etc.).

Donc, sur plus de 130 ans d’utilisation de la chaise électrique, le nombre de femmes concernées est très faible : 25 environ, contre plusieurs milliers d’hommes.

Pourquoi la chaise électrique a-t-elle été abandonnée ?

À partir des années 1980, les recours judiciaires se multiplient. Plusieurs exécutions sont qualifiées de “ratées” en raison de leur durée ou de souffrances jugées incompatibles avec l’interdiction des peines cruelles. Peu à peu, les États américains adoptent l’injection létale, considérée comme une alternative plus acceptable.

Aujourd’hui, la chaise électrique n’est plus qu’une méthode secondaire. Quelques États la conservent dans leur législation, parfois à la demande du condamné ou lorsque l’injection létale ne peut être pratiquée. Les exécutions par électrocution sont devenues exceptionnelles.

Un symbole de l’Amérique industrielle

L’histoire de la chaise électrique dépasse largement le cadre judiciaire. Elle illustre une époque où les progrès technologiques semblaient capables de résoudre tous les problèmes, y compris celui de la peine capitale. Elle révèle également comment une rivalité industrielle, celle entre Edison et Westinghouse, a influencé une décision politique majeure.

Ironie de l’histoire, cette invention, censée représenter une avancée humanitaire, est rapidement devenue l’un des symboles les plus controversés de la justice américaine. Plus de 135 ans après la première exécution de William Kemmler, la chaise électrique demeure dans l’imaginaire collectif comme l’une des images les plus marquantes de la peine de mort aux États-Unis.

Crédit photo : image générée par IA