REWIND+ : le grand retour du baladeur cassette par Bigben
Et si on appuyait sur Play… pour de vrai ? Bigben réveille la bande magnétique qui sommeille en nous avec REWIND+, un baladeur cassette nouvelle génération qui fait rimer nostalgie et modernité. Ce petit bijou au look tout droit sorti des années 80 ressuscite le charme d’un son analogique, le clic irrésistible d’une cassette qu’on insère, et le plaisir d’une vraie mixtape à offrir ou à écouter.
Le charme de l’analogique, sans renoncer au confort du numérique
Bien plus qu’un simple gadget rétro, REWIND+ est un véritable baladeur prêt à faire tourner vos vieilles cassettes comme au bon vieux temps. Mais avec une différence de taille : il est Bluetooth 5.4, rechargeable en USB-C, et dispose d’une enceinte intégrée.
Grâce à sa double fonction émetteur/récepteur, il vous permet aussi bien d’écouter vos cassettes sur un casque sans fil que de diffuser vos playlists depuis votre smartphone. Et pour les plus créatifs, une cassette vierge et un micro intégré sont fournis pour enregistrer vos propres compilations.
Et parce qu’un vrai retour dans les années 80 ne saurait se passer d’un détail culte, chaque baladeur est livré avec un crayon de bois — indispensable pour le rembobinage manuel, évidemment !
Un design culte revisité
Issu de la collection EPOK de Bigben, hommage aux icônes audio d’hier, REWIND+ soigne autant le look que le son :
finitions bleu profond, casque à arceau métallique réglable, boutons physiques, molette de volume et une vraie sensation tactile sous les doigts. Un objet collector à part entière, qui célèbre le design et la musicalité d’une époque où chaque chanson s’écoutait avec attention.
Pour qui ?
Les nostalgiques des années 80, les fans de vinyle, les amoureux du son analogique ou simplement les curieux de la génération streaming : REWIND+ promet à tous une parenthèse musicale hors du temps.
Le plaisir simple d’écouter, d’enregistrer et de partager, comme avant… mais en mieux.
En résumé
• Baladeur cassette Auto Reverse
• Bluetooth 5.4 (émetteur / récepteur)
• Enceinte intégrée
• Casque inclus
• Cassette vierge et crayon de bois fournis
• Recharge USB-C, batterie 1200 mAh
• Prix public : 49,90 €
Disponible dès maintenant dans les magasins partenaires et sur Amazon.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
-
Fashion4 semaines
Le look hipster au masculin : les bases pour être au top
-
Musique3 semaines
Les 10 meilleurs titres d’AC/DC
-
Auto2 semaines
Volkswagen sort la GTI de série la plus puissante au monde avec la Golf GTI Edition 50
-
Musique2 semaines
ARTE célèbre AC/DC : une soirée électrisante entre documentaire et concert mythique
Qe elle tristesse une Alpine electrique Ce ne sont pas les seuls la fin d une époque La voiture electrique…
Un film qui a déjà 40 ans comme le temps file. J'adore Harrison Ford. Je le regarderai volontiers à nouveau…
Ace Frehley's death marks the end of an era for KISS, and his pioneering glam rock style continues to influence…
Bonjour Sarah. L'article a 4 ans et ces produits vintage ne sont plus disponibles à la vente via la marque.…
Bonjour je suis a la recherche du tee shirt truffaut en xl comment puis je faire?merci