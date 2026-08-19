Une pony car née par accident : les origines de la Barracuda

Le 1er avril 1964, Plymouth commercialise la Barracuda. La Ford Mustang n’arrive dans les concessions que le 17 du même mois. Seize jours séparent les deux lancements, et pourtant l’histoire retiendra la Mustang comme l’inventrice du segment des pony cars. Ce paradoxe dit presque tout des origines de la Barracuda : une voiture arrivée en première, mais jamais vraiment perçue comme pionnière.

La genèse du modèle n’a d’ailleurs rien d’un coup stratégique préparé de longue date. À Detroit, en 1963, la direction de Chrysler cherche simplement à rentabiliser la plateforme compacte de sa Plymouth Valiant, une berline fonctionnelle mais sans éclat particulier. L’idée n’est pas de créer un nouveau segment automobile, ni de contrer un rival encore inconnu. Il s’agit de donner une silhouette plus séduisante à une mécanique existante, de vendre davantage en dépensant le moins possible. La Barracuda naît donc de cette logique économique, presque par défaut.

Le résultat est pourtant reconnaissable entre mille. La première génération conserve le châssis et la mécanique de la Valiant, mais s’habille d’une carrosserie fastback dont la pièce maîtresse est une immense lunette arrière bombée, couvrant près de 1,4 mètre carré de verre. Ce choix stylistique audacieux donne au modèle une personnalité visuelle immédiate, différente de tout ce qui existe alors sur le marché américain.

La Barracuda était là avant la Mustang, mais c’est Ford qui a su raconter l’histoire.

Le problème ne vient pas de la voiture elle-même. Il vient du récit. Ford lance la Mustang avec une campagne de communication massive, un prix d’appel agressif et un positionnement clairement assumé autour du rêve américain. Plymouth, de son côté, présente la Barracuda avec discrétion, presque timidement, sans imaginer un instant que le marché allait s’enflammer aussi vite. En 1964, Plymouth écoule environ 23 000 exemplaires. Ford, pour sa première année, en vend plus de 400 000. Le ton est donné dès le départ, et la Barracuda ne rattrapera jamais ce retard d’image.

Première génération (1964-1966) : le Valiant sous vitre panoramique

Lorsque la Plymouth Barracuda apparaît dans les concessions américaines le 1er avril 1964, soit seize jours avant la Ford Mustang, elle ne naît pas d’une feuille blanche. Plymouth part d’une base existante et bien connue : la plateforme A-body du Valiant, une compacte honnête mais sans éclat particulier. L’idée n’est pas de tout réinventer, mais d’habiller cette mécanique éprouvée d’une carrosserie fastback capable d’attirer le regard. Le résultat, c’est une silhouette fuyante et tendue, dont la pièce maîtresse reste cette lunette arrière en une seule pièce incurvée qui couvre quasiment toute la partie supérieure du pavillon.

Cette vitre panoramique représentait, à l’époque, la plus grande surface vitrée courbée jamais montée en série sur une voiture américaine, avec près de 1,40 m² de verre.

L’exploit technique est réel. Chrysler met en avant ce détail dans toute sa communication, et les photographes de presse s’en emparent volontiers. Le problème, en pratique, est que cet atout visuel se transforme vite en inconvénient par temps ensoleillé : l’habitacle se réchauffe rapidement, et la climatisation reste une option onéreuse pour beaucoup d’acheteurs.

Sous le capot, la gamme des motorisations est cohérente avec l’ambition commerciale du modèle, c’est-à-dire large et progressive. Le six cylindres en ligne Slant-6, décliné en 170 ou 225 pouces cubes, assure la vocation économique de la voiture. Pour ceux qui cherchent un peu plus de caractère, Plymouth propose le V8 273 ci, disponible en version standard à 180 chevaux ou, en option Commando, à 235 chevaux. De quoi animer la carrosserie sans la transformer en muscle car au sens strict du terme.

C’est précisément là que réside la limite de cette première génération. La Barracuda souffre d’une image trop sage, trop proche de son cousin le Valiant pour être perçue comme une vraie sportive. Le public hésite. Sur les 23 443 exemplaires vendus en 1964, le chiffre paraît flatteur à première vue, mais il reste modeste face aux ambitions affichées par Plymouth, et bien loin du succès immédiat de la Mustang cette même année. L’identité propre de la Barracuda reste encore à construire.

Deuxième génération (1967-1969) : la Barracuda affirme son identité

En 1967, Plymouth prend une décision radicale : couper définitivement le cordon avec la Valiant. La Barracuda de deuxième génération n’est plus une variante habillée d’une berline compacte, mais une voiture pensée pour elle-même, dessinée sur l’empattement standard de 108 pouces de la plate-forme A-body, partagé avec la Plymouth Valiant. La Dodge Dart, quant à elle, utilisait une version allongée de 111 pouces de cette même plate-forme. Ce changement d’architecture n’est pas qu’une question d’ego chez les ingénieurs : il libère enfin de l’espace sous le capot et ouvre la voie à des motorisations autrement plus musclées.

La carrosserie inédite se décline en trois silhouettes distinctes, ce que peu de pony cars proposaient à l’époque. Le fastback conserve la ligne plongeante qui avait séduit dès 1964, mais avec des proportions désormais équilibrées et un dessin qui lui est propre. Le cabriolet apporte une légèreté de caractère bienvenue, tandis que le coupé offre la version la plus sage et la plus accessible de la gamme. Trois interprétations d’une même idée, et pour chacune, une personnalité reconnaissable dans le rétroviseur.

Côté motorisations, Plymouth ne fait plus semblant. Le six cylindres de base reste au catalogue pour les budgets serrés, mais la hiérarchie grimpe rapidement vers les V8 273 et 318 cubic inches, puis vers le 383 ci, un bloc de 330 chevaux qui transforme radicalement l’expérience au volant. Le package Formula S, introduit dès 1965 autour du V8 273 Commando bien avant que le bloc 383 ne soit disponible sur le modèle, constitue une véritable déclaration d’intention commerciale. Suspensions raffermies, pneus sportifs à bande rouge, instrumentation complète et badges spécifiques : le Formula S ne se contente pas d’ajouter de la puissance, il crée une identité cohérente de la roue avant jusqu’au tableau de bord.

La Barracuda cesse d’être une voiture qui ressemble à une muscle car. Elle en devient une.

Face à la Ford Mustang et à ses rivales de Détroit, la deuxième génération s’installe enfin dans la conversation avec une crédibilité acquise par les chiffres. Ces trois années constituent le tournant sans lequel la radicalité de 1970 n’aurait jamais été possible.

Troisième génération (1970-1974) : le E-body, l’apogée et le déclin

Pour comprendre pourquoi Chrysler a développé la plate-forme E-body à l’aube des années 1970, il faut remonter à un problème très concret: les moteurs les plus puissants du catalogue, le Hemi 426 et le 440 ci six-pack, refusaient physiquement de s’intégrer dans l’A-body de la génération précédente. Les baies moteur étaient trop étroites, les carters trop bas, les contraintes mécaniques trop sévères. Chrysler n’avait pas le choix. Une nouvelle plate-forme s’imposait, conservant le même empattement mais plus large dans ses épaules, taillée précisément pour accueillir ces blocs monumentaux sans compromis.

Le résultat fut l’une des silhouettes les plus musclées jamais produites par Detroit.

Le dessin de la Barracuda 1970 rompt radicalement avec la génération précédente. Le capot plonge vers un long nez tendu, les ailes gonflent pour encadrer des roues larges, et la génération précédente avec son toit fastback cède la place à un hardtop coupé à toit en boîte et à une version cabriolet. Les longerons reculent, l’habitacle rétrécit au profit de l’avant, et la voiture prend une posture agressive que les versions des années 1960 n’auraient jamais pu revendiquer. Aux côtés de la Barracuda classique apparaît alors la variante ‘Cuda, déclinaison haute performance réservée aux motorisations les plus extrêmes, dont le légendaire Hemi qui propulsait la voiture dans les treize à quatorze secondes au quart de mile en configuration de série.

La Barracuda partage cette base E-body avec la Dodge Challenger, lancée la même année, ce qui illustre la stratégie de Chrysler de mutualiser ses développements pour rentabiliser l’investissement. Mais le calendrier s’avère cruel. Dès 1971, les nouvelles normes d’émissions américaines commencent à rogner les niveaux de compression, privant les moteurs d’une partie de leur caractère. Les compagnies d’assurance, alertées par la sinistralité de ces bolides, font grimper les primes à des niveaux dissuasifs pour les jeunes acheteurs, cible naturelle de la voiture. Les ventes reculent sensiblement par rapport au pic de 1970, même si 1973 voit encore plus de 19 000 exemplaires produits et 1974 plus de 11 700 unités. La production s’arrête définitivement en avril 1974, emportant avec elle l’une des icônes les plus intenses de l’âge d’or du muscle car américain.

Évolution des performances et des motorisations par génération

Génération Années Plate-forme Motorisations principales Puissance annoncée (ch SAE brut) 0 à 60 mph (0 à 97 km/h) Première génération 1964-1966 A-body (Valiant) Slant-Six 2,8 L (170 ci) ; V8 4,5 L (273 ci) 101 ch à 235 ch ~11 s (Slant-Six) / ~8,5 s (V8 273 ci) Première génération 1964-1966 A-body V8 4,5 L 273 ci « Commando » (option sport) 235 ch ~8,5 s Deuxième génération 1967-1969 A-body Slant-Six 2,8 L (170 ci) ; Slant-Six 3,7 L (225 ci) ; V8 5,2 L (318 ci) ; V8 6,3 L (383 ci) ; V8 7,0 L (426 Hemi) De 145 ch à 425 ch ~13 s (six-cylindres) / ~5,9 s (Hemi) Deuxième génération 1967-1969 A-body V8 6,3 L 383 ci quatre corps 330 ch ~7,0 s Deuxième génération 1967-1969 A-body V8 7,0 L 426 Hemi (option) 425 ch ~5,9 s Troisième génération 1970-1974 E-body (partagé avec le Dodge Challenger) V8 5,6 L (340 ci) ; V8 6,3 L (383 ci) ; V8 7,2 L (440 ci) ; V8 7,0 L (426 Hemi) De 275 ch à 425 ch ~5,8 s (426 Hemi) / ~6,5 s (440 ci) Troisième génération 1970-1974 E-body V8 5,6 L 340 ci (version ‘Cuda accessible) 275 ch ~6,8 s Troisième génération 1970-1974 E-body V8 7,2 L 440 ci Six Pack (trois carburateurs double corps) 390 ch ~6,0 s Troisième génération 1970-1974 E-body V8 7,0 L 426 Hemi (dernière année : 1971) 425 ch ~5,8 s

Héritage et cote actuelle : pourquoi la Barracuda fascine encore

La Plymouth Barracuda n’a jamais vraiment eu les honneurs qu’elle méritait de son vivant. Lancée quelques semaines avant la Ford Mustang elle a passé une décennie entière dans l’ombre de celle qui allait définir la catégorie. La Camaro, venue plus tard, a volé une part supplémentaire de la lumière. Plymouth, coincée entre les ambitions de Dodge et la prudence de Chrysler, n’a jamais su vendre le mythe aussi bien qu’elle fabriquait la mécanique. Comme la Ford Mustang, la Plymouth Barracuda est sortie deux avant la Chevrolet Camaro.

La Barracuda est l’une des rares voitures à avoir été meilleure que sa réputation de son vivant.

Cette reconnaissance tardive, le marché de la collection la traduit aujourd’hui en chiffres spectaculaires. Une ‘Cuda équipée du moteur Hemi 426 en configuration décapotable représente l’un des objets automobiles les plus convoités au monde. Lors des grandes ventes aux enchères américaines, certains exemplaires de 1971 ont dépassé trois millions de dollars, atteignant jusqu’à 3,8 millions, tandis que les modèles de 1970 ont culminé autour de 2,5 millions, des niveaux réservés à une poignée de modèles de série dans l’histoire du muscle car. La rareté explique une partie de la cote: seulement 21 cabriolets Hemi ont été produits en 1970 et 1971, soit 14 unités en 1970 et 7 en 1971. Mais la fascination dépasse la simple arithmétique de la production.

Ce que la Barracuda dit de Plymouth est peut-être plus intéressant encore. La marque a tenté de jouer dans plusieurs catégories à la fois, du modèle d’entrée de gamme au muscle car de haut vol, sans jamais disposer des ressources marketing pour imposer une identité claire. Chrysler a finalement supprimé Plymouth en 2001, après des décennies de positionnement flou. Des rumeurs de relance sous le badge Dodge ou Chrysler ont circulé à plusieurs reprises au cours des années 2000 et 2010, sans jamais aboutir à un projet concret présenté au public.

Ce destin inachevé renforce paradoxalement l’aura de la Barracuda. Elle appartient à cette catégorie de voitures dont l’arrêt brutal a figé la légende, comme on referme un livre à son meilleur chapitre. Les collectionneurs qui la recherchent aujourd’hui ne cherchent pas seulement une mécanique: ils cherchent ce qu’aurait pu être une histoire différente.

Sources goodtimers.com

cultureauto.fr

retropassionautomobiles.fr

caradisiac.com

youtube.com

wikipedia.org

wikipedia.org

guideautoweb.com

guideautoweb.com

caradisiac.com

zeperfs.com

lacentrale.fr

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Crédit photo de UNE : Sergey Korolev© - pexels.