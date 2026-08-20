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Valen : ce qu’Aston Martin nous annonce

La Valen embarque le moteur V12 5,2 litres biturbo de la marque dans sa version la plus musclée : 850 PS et 1 000 Nm de couple disponibles dès 2 500 tr/min. La boîte de vitesses est une ZF à huit rapports, dont les stratégies de passage ont été développées à partir du programme de course Vantage GT4. Le résultat : un 0-60 mph en 3,0 secondes et une vitesse de pointe électroniquement limitée à 214 mph. La carrosserie est intégralement en carbone. La production mondiale est strictement plafonnée à 150 exemplaires.

« When your basis for a project is the world’s most powerful front-engined production car you know you’re going to have fun. » Simon Newton, directeur de la performance véhicule chez Aston Martin.

Ces chiffres sont incontestables. Ce qui l’est moins, c’est la façon dont ils sont relayés. Aston Martin utilise deux formulations distinctes dans son communiqué, et les deux contiennent un qualificatif que la presse généraliste a tendance à rogner. La première désignation exacte est « la voiture de production à moteur avant la plus puissante au monde ». Le mot « production » est essentiel : il exclut les prototypes et les concepts. La seconde est « la supercar V12 à moteur avant la plus puissante des 113 ans d’histoire de la marque ». Là, c’est l’expression « à moteur avant » qui porte tout le sens.

Lire « l’Aston Martin la plus puissante de l’histoire » sans ce qualificatif, c’est écrire autre chose. La Valkyrie, propulsée par un V12 atmosphérique Cosworth à moteur central, dépasse 1 000 ch. Elle n’est pas mentionnée dans ce communiqué parce qu’elle appartient à une autre catégorie, et Aston Martin le sait parfaitement. La distinction n’est pas un détail de juriste. Elle définit exactement ce qu’est la Valen.

Valen vs Valkyrie : tableau des deux records pour ne plus confondre

Critère Aston Martin Valen Aston Martin Valkyrie
Architecture moteur Avant, V12 5,2 l biturbo Central, V12 6,5 l hybride Cosworth
Puissance maximale 850 PS (838 ch) 1 015 PS (version piste, hybride retiré) / jusqu’à 1 155 PS (version route hybride)
Écart de puissance entre les deux +165 à +305 PS en faveur de la Valkyrie
Couple maximal 1 000 Nm dès 2 500 tr/min 900 Nm (inférieur au Valen, malgré l’assistance du moteur électrique)
Titre officiel détenu Voiture de production à moteur avant la plus puissante du monde, et la plus puissante Aston Martin à moteur avant en 113 ans d’histoire Aston Martin la plus puissante jamais produite, toutes architectures confondues
Ce titre couvre-t-il « l’Aston Martin la plus puissante absolue » ? Non. Ce titre ne s’applique qu’à la catégorie moteur avant. Oui, sans réserve.
0 à 60 mph 3,0 secondes Inférieur à 3,0 secondes
Vitesse de pointe 214 mph (344 km/h), limitée électroniquement 250 mph en version piste (402 km/h), le pack aéro extrême limitant le V-max à cette valeur
Production 150 exemplaires 150 exemplaires (roadcar), série fermée
Programme Q by Aston Martin, Special Vehicle Operations (SVO) Aston Martin Red Bull Racing
Confusion fréquente dans la presse Présentée à tort comme « l’Aston Martin la plus puissante » sans préciser la restriction moteur avant Parfois oubliée dans les comparaisons de puissance brute entre modèles Aston Martin récents

Pourquoi la nuance ‘moteur avant’ change tout à la lecture de la performance

Comprendre pourquoi la Valen mérite son titre exige d’abord de comprendre ce que la position du moteur change concrètement. Dans une voiture à moteur central, le bloc moteur s’installe entre les deux essieux. La répartition des masses est naturellement favorable, l’équilibre avant-arrière quasi idéal, et la puissance brute peut s’exprimer sans que l’architecture elle-même devienne un obstacle. C’est précisément pour cette raison que les hypercars les plus radicales, la Valkyrie d’Aston Martin y compris, adoptent cette configuration. La Valen, elle, loge son V12 biturbo de 5,2 litres en position centrale avant, c’est-à-dire en arrière de l’essieu avant, entre celui-ci et l’habitacle, afin d’optimiser la répartition des masses. Ce choix crée un défi d’ingénierie d’une autre nature.

Faire tourner vite une voiture dont le moteur pèse sur le train directeur, c’est résoudre un problème que la physique pose naturellement contre vous.

Avec 850 PS et 1 000 Nm disponibles dès 2 500 tr/min, le risque de sous-virage structurel est réel. Le poids concentré à l’avant écrase la trajectoire, dilue la précision de la direction et complique le travail des pneumatiques dans les changements d’appui. Aston Martin a répondu à cette contrainte par une série de décisions techniques très précises. L’allègement de 110 kg par rapport à la plateforme V12 standard représente le premier levier : carrosserie 100 % en fibre de carbone, titane pour l’échappement, magnésium pour les roues de 21 pouces livrées de série. La visserie en titane, quant à elle, fait partie d’un pack allègement optionnel qui retranche 16,9 kg supplémentaires. Réduire les masses non suspendues à cet endroit améliore directement la réactivité de la direction et soulage le train avant.

Le sous-châssis arrière à montage rigide, solidaire de la caisse, verrouille le train arrière pour encaisser la violence des 1 000 Nm transmis aux roues arrière seules. Les amortisseurs semi-actifs Bilstein DTX et des ressorts spécifiques à la Valen limitent les transferts de masse longitudinaux et latéraux, préservant l’agilité malgré la contrainte frontale. Enfin, les pneumatiques Pirelli P Zero R intègrent la technologie Cyber Tyre, qui transmet en temps réel des données sur l’état de la chaussée aux systèmes ABS, ESP et antipatinage. La voiture ajuste ses seuils d’intervention en continu, compensant electroniquement ce que l’architecture impose mécaniquement. C’est l’ensemble de ces solutions, prises comme un système cohérent, qui rend le record de la Valen techniquement significatif dans sa catégorie.

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