Lotus fait évoluer ses modèles électriques à distance. Les Eletre et Emeya bénéficient désormais d’une nouvelle mise à jour OTA qui apporte davantage de personnalisation, une nouvelle ambiance sonore, des améliorations de sécurité et, en Allemagne, l’arrivée du système d’aide à la conduite Lotus Hyper Pilot.

Lotus continue de faire évoluer ses voitures électriques après leur commercialisation. La marque britannique vient d’annoncer le déploiement en Europe d’une nouvelle mise à jour logicielle destinée à ses deux modèles électriques haut de gamme, l’Eletre et l’Emeya.

Disponible via une mise à jour OTA (Over The Air), c’est-à-dire directement à distance sans passage obligatoire en atelier, cette nouvelle version du logiciel apporte plusieurs nouveautés destinées à améliorer aussi bien l’expérience de conduite que le confort quotidien.

Une voiture qui évolue après son achat

L’intérêt de cette mise à jour est évidemment de montrer à quel point le logiciel prend désormais une place importante dans l’automobile.

Lotus explique avoir développé ces nouvelles fonctions à partir des retours de ses clients, mais également de l’évolution continue de ses véhicules. L’objectif est de pouvoir améliorer les voitures tout au long de leur cycle de vie, plutôt que de limiter les évolutions aux seuls changements de millésime.

Une philosophie particulièrement adaptée aux deux modèles électriques de la gamme, dont les nombreuses fonctions dépendent largement de leur architecture électronique et logicielle.

Une nouvelle bande-son pour les Eletre et Emeya

Parmi les nouveautés les plus originales figure Active Sound Design.

Comme son nom l’indique, cette fonction travaille sur l’univers sonore du véhicule. Les Eletre et Emeya peuvent désormais générer des sons artificiels inspirés des performances automobiles.

Mais Lotus ne se contente pas d’ajouter une bande-son permanente. Le système évolue dynamiquement en fonction de plusieurs paramètres : accélération, décélération, actions du conducteur et mode de conduite sélectionné. L’objectif est de rendre l’expérience plus immersive au volant.

Une approche qui prend tout son sens avec des véhicules électriques : en l’absence du bruit caractéristique d’un moteur thermique, les constructeurs cherchent désormais d’autres moyens de créer une ambiance sonore associée à la conduite et aux performances.

Drive Setup : les réglages préférés accessibles en une pression

Autre nouveauté de cette mise à jour : Drive Setup.

Lotus répond ici à une demande directement exprimée par ses clients. Cette fonction permet d’enregistrer les réglages du véhicule et des systèmes d’aide à la conduite utilisés le plus fréquemment.

Une fois ces préférences enregistrées, le conducteur peut les réactiver d’une simple pression.

Une évolution qui peut sembler secondaire sur le papier, mais qui devient particulièrement intéressante lorsque le véhicule propose de nombreuses possibilités de personnalisation.

La sécurité progresse également

Lotus ne s’est pas limité aux fonctions de confort et d’agrément.

La mise à jour améliore notamment la surveillance des défauts d’isolation électrique sur les Eletre et Emeya. Le système est désormais capable de détecter plus rapidement certains problèmes potentiels, d’avertir plus tôt le conducteur et de déclencher automatiquement une protection du système.

Sur l’Eletre, Lotus a également retravaillé les systèmes de détection de fatigue et de distraction.

L’objectif est de réduire les fausses alertes tout en conservant les performances de sécurité du dispositif.

L’Emeya reçoit quant à elle une amélioration concernant le système Auto Hold. Lorsque celui-ci est actif, son statut est désormais clairement visible, ce qui permet au conducteur de vérifier plus facilement l’état du véhicule notamment dans les embouteillages et les phases de circulation avec arrêts et redémarrages répétés.

Lotus Hyper Pilot : une nouvelle étape pour l’Eletre

La principale nouveauté annoncée concerne toutefois l’Eletre en Allemagne.

Les clients allemands peuvent désormais profiter de Lotus Hyper Pilot, une fonction avancée d’aide à la conduite rendue possible à la suite de l’obtention par Lotus de la certification ONU R171.

Le système est actuellement autorisé sur certaines portions d’autoroutes du corridor reliant Francfort, Stuttgart et Munich, notamment sur des sections des A3, A5, A8 et A99.

Un système qui combine plusieurs aides à la conduite

Lotus Hyper Pilot associe notamment :

Le centrage dans la voie ;

; Le contrôle adaptatif de la vitesse ;

; Une assistance aux dépassements sous supervision du conducteur.

L’objectif est de réduire la fatigue et la charge de travail lors des longs trajets autoroutiers.

Lotus rappelle toutefois un point essentiel : le conducteur reste responsable du contrôle du véhicule à tout moment. Il ne s’agit donc pas d’une voiture capable de conduire seule sans surveillance humaine.

Cette distinction est particulièrement importante dans le contexte actuel du développement des systèmes de conduite automatisée.

Lotus mise de plus en plus sur le logiciel

Avec cette nouvelle mise à jour, Lotus illustre une tendance qui transforme progressivement l’automobile.

Une voiture moderne n’est plus un produit totalement figé au moment de sa livraison. Ses logiciels peuvent désormais évoluer à distance, ajouter de nouvelles fonctions, améliorer certaines fonctionnalités existantes et corriger ou optimiser différents systèmes.

Pour Lotus, cette approche permet également de continuer à faire évoluer Eletre et Emeya sans attendre le lancement d’une nouvelle génération.

La marque britannique démontre ainsi que la bataille entre constructeurs automobiles ne se joue plus uniquement sur la puissance, le châssis ou le design. Le logiciel, l’interface et les systèmes d’aide à la conduite deviennent eux aussi des éléments majeurs de l’expérience automobile.

Et pour les propriétaires d’Eletre et d’Emeya, cette évolution a un avantage très concret : leur voiture peut continuer à s’améliorer plusieurs mois, voire plusieurs années après avoir quitté la concession.

Une mise à jour disponible à distance

Les propriétaires concernés seront informés directement lorsque leur véhicule sera prêt à télécharger et installer la nouvelle mise à jour logicielle.

En Allemagne, Lotus accompagne par ailleurs le lancement de Hyper Pilot d’une utilisation gratuite du HNP Premium Package pendant 12 mois, jusqu’au 29 juillet 2027.

Avec cette évolution, Lotus poursuit donc sa stratégie de transformation de ses modèles électriques en véritables plateformes évolutives, capables de recevoir de nouvelles fonctions sans modification physique du véhicule.

Crédit photos : Lotus©