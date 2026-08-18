Crime London x Playboy : une capsule limitée entre héritage et rébellion urbaine

Crime London, la griffe italienne fondée par les sœurs Lisa et Jessica Kistermann, n’est pas à son premier coup d’éclat en matière de collaborations culturelles. Après Superman, Batman ou encore les Looney Tunes, la maison associe cette fois son ADN post-punk à celui de Playboy, l’une des marques les plus provocatrices du 20e siècle. Le résultat : une capsule limitée de six paires de sneakers, présentée lors du salon Pitti Uomo en janvier 2026 et officiellement lancée en août 2026, la grand-messe florentine de la mode masculine.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la cohérence du mariage. Crime London cultive un esprit underground, des finitions distressed, un goût pour la subversion. Playboy, de son côté, porte depuis des décennies un héritage fondé sur la confiance, la liberté et une certaine idée de la rébellion chic. Les deux maisons partagent une même façon de regarder la culture : avec irrévérence, mais sans vulgarité.

La collection se construit sur un principe simple : réinterpréter un symbole iconique à travers des silhouettes contemporaines, pour le jour, la nuit et tout ce qui se joue entre les deux.

Concrètement, les six modèles se déclinent autour de deux silhouettes, la SK8 Deluxe et la Deconstructed, fabriquées en cuir italien premium et ornées d’un charm Playboy bunny en métal amovible. Les influences vintage se lisent dans les finitions, mais les coupes restent résolument modernes. C’est exactement l’esthétique déconstruite que les sneakerheads francophones ont largement adoptée, portée par les grands retailers parisiens depuis quelques saisons.

Pour un amateur de belle matière et de pièces à histoire, cette capsule coche toutes les cases : savoir-faire européen, charge culturelle assumée, tirage limité. Pas un gadget, une vraie proposition stylistique.

Les 6 modèles passés en revue : SK8 Deluxe vs Deconstructed

Modèle Silhouette Palier de prix Statut Kiss Me Quick SK8 Deluxe 219 € Disponible Playmate SK8 Deluxe 219 € Disponible Wild Bunny Deconstructed 219 € Pré-commande exclusive Lucky Bunny SK8 Deluxe 209 € Disponible Follow The Rabbit Deconstructed 209 € Disponible Pleasure Code Deconstructed 209 € Disponible

Avant de cliquer sur « ajouter au panier », quelques réflexes s’imposent. La capsule Playboy x Crime London est explicitement présentée comme une collection en édition limitée : les pointures partent vite, et le modèle Wild Bunny en précommande exclusive sera, par définition, le plus rare du lot. Ne pas attendre est ici un conseil sincère, pas un argument de vente.

Sur le choix de la silhouette, tout dépend de l’usage recherché. Le SK8 Deluxe, avec sa construction plus structurée, conviendra mieux à ceux qui veulent une sneaker polyvalente, aussi à l’aise en journée qu’en sortie nocturne. La Deconstructed, plus souple et déconstruite comme son nom l’indique, s’adresse davantage à un style urbain détendu, presque négligé au sens couture du terme. Les deux partagent des finitions premium, cuir suédé et fabrication italienne, qui justifient pleinement leur positionnement tarifaire.

L’offre promotionnelle mérite une attention particulière : acheter deux paires de la capsule donne droit à un T-shirt exclusif Playboy x Crime London, sans coût supplémentaire.

C’est mathématiquement pertinent si vous hésitiez déjà entre deux modèles. Un SK8 Deluxe à 219 € couplé à une Deconstructed à 209 € revient à emporter trois pièces pour le prix de deux. L’écart de 10 € entre les deux paliers de prix reste, lui, anecdotique face à la qualité des matières engagées.

Pour le verdict, la valeur de ce drop est réelle. La collaboration s’appuie sur un héritage culturel solide, celui d’un Playboy rebelle et provocateur réinterprété avec un sérieux artisanal. Pour les amateurs de sneakers portées par une vraie histoire, c’est exactement ce que l’on attend d’une capsule qui mérite ce nom.

Source & Visuels / DR Crime London crimelondon.com