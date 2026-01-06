Pendant longtemps, la France a cultivé une image rassurante de “bon élève” européen de la natalité. Une sorte de réflexe collectif, presque vintage : un pays où l’on faisait des enfants, où la famille avait sa place, où la démographie semblait tenir bon quand d’autres décrochaient. Sauf que depuis quelques années, les chiffres racontent une autre histoire, plus froide, plus nette, et surtout plus continue.

En 2024, 660 800 bébés sont nés en France. C’est 2,8 % de moins qu’en 2023. Et c’est surtout 22 % de moins qu’en 2010, année de “point haut” récent des naissances. Le mouvement n’est pas un simple creux conjoncturel : sur les cinq premiers mois de 2025, la baisse se poursuit. Alors oui, le fantasme du “mieux avant” revient naturellement. Mais pour comprendre ce qui se joue, il faut regarder ce que mesure vraiment cette baisse, ce qui l’alimente, et ce qu’elle inquiète.

Voici les chiffres de la natalité en France pour 2025, comparés à 2024 et 2005, fondés sur les dernières données statistiques disponibles (INSEE et autres sources démographiques) :

Nombre de naissances vivantes

France – 2025 (provisoire)

• Sur l’année 2025, le nombre moyen de naissances recule d’environ 2,3 % par rapport à 2024 selon les données provisoires de l’INSEE (période janvier–octobre 2025). Cela reflète une poursuite de la tendance à la baisse observée depuis plusieurs années. Selon nos projections et tenant compte du nombre moyen de naissances par jour du 1er janvier au 31 octobre 2025 (1 780 naissances par jour – source Insee), 2025 devrait totaliser 649 700 naissances en France.

France – 2024 (données définitives)

• En 2024, 660 800 sont nés en France.

France – 2005 (données historiques)

• En 2005, le nombre de naissances était nettement plus élevé qu’aujourd’hui. Les chiffres détaillés montrent qu’en milieu des années 2000, la France enregistrait encore un flux de naissances solide autour de 800 000 nouveaux-nés (autour de 774 000-800 000 selon les reconstitutions de l’époque – source : Ined). Soit une baisse, en 20 ans, de -17,5%.

Évolution globale : entre 2005 (800 000 naissances) et 2024 (660 000), la baisse est marquée, et 2025 confirme une nouvelle diminution annuelle.

Les chiffres qui piquent

Deux indicateurs structurent le débat. D’abord, le nombre de naissances. La France descend à un niveau historiquement bas à l’échelle des dernières décennies, avec un recul marqué depuis 2010.

Ensuite, l’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF), autrement dit le nombre moyen d’enfants par femme si les comportements de l’année se prolongeaient. En 2024, l’ICF tombe à 1,62 enfant par femme (et 1,59 en France métropolitaine).

Pour donner une idée du glissement : l’ICF est en baisse depuis 2010, où il atteignait 2,02 en France métropolitaine.

À côté de ça, un signal symbolique pèse lourd : le solde naturel (naissances moins décès) devient très faible. L’INED souligne qu’en 2024, on n’est plus qu’à un niveau quasi nul en proportion, situation décrite comme inédite depuis la guerre dans leurs communications.

Et quand on zoome sur 2025, la tendance reste orientée à la baisse mois après mois dans les publications mensuelles de l’Insee.

Pourquoi ça baisse ? Les explications qui reviennent, et celles qui dérangent

Il n’existe pas une cause unique, mais un empilement de facteurs. Les statistiques Insee montrent que la baisse récente concerne les mères de tous âges, même si elle est moins prononcée pour les plus âgées. Donc non, ce n’est pas seulement “les jeunes qui ne veulent plus”. C’est plus large.

1) Le report des naissances, devenu une norme

On fait des enfants plus tard, et ce décalage a un effet mécanique : à un moment, “plus tard” finit par devenir “moins”. Quand le premier arrive plus tard, le deuxième et le troisième deviennent statistiquement plus difficiles à caser dans la vie réelle (carrière, logement, séparation, santé, fatigue).

2) Le coût de la vie et l’insécurité matérielle

Sans même jouer les moralistes, on voit bien ce qui coince : logement cher, mètres carrés rares, modes de garde coûteux ou introuvables selon les territoires, emplois plus instables, peur du déclassement. Faire un enfant reste un projet affectif, mais c’est aussi une équation logistique.

3) Le couple plus fragile, les trajectoires plus heurtées

Séparations, recompositions, périodes de célibat plus longues : tout cela “casse” le scénario classique du calendrier familial. La fécondité d’un pays est aussi la somme de millions d’histoires sentimentales qui n’entrent plus dans les cases d’avant.

4) La santé reproductive et l’infertilité, sujet encore sous-estimé

On en parle mieux qu’avant, mais souvent trop tard : la baisse de fertilité avec l’âge, les parcours PMA, les difficultés médicales ou psychologiques pèsent sur les naissances effectives.

5) Le désir d’enfant lui-même recule

Et c’est probablement la partie la plus “anti vintage” du récit : pas seulement “on ne peut pas”, mais aussi “on veut moins”. L’INED, à partir de l’enquête Erfi 2, indique que le désir d’enfants a diminué chez les moins de 40 ans entre 2005 et 2024, et que la baisse touche l’ensemble des groupes sociaux, plus fortement les jeunes.

C’est un basculement culturel : la parentalité n’est plus l’étape évidente, automatique, quasi obligatoire.

6) L’angoisse de l’avenir, du climat à la politique

C’est plus diffus, plus difficile à mesurer, mais omniprésent dans les discours : peur d’un monde “moins vivable”, méfiance envers l’avenir économique, fatigue mentale collective, sensation d’instabilité permanente, insécurité, harcèlement, violences scolaires. Même quand ce n’est pas la cause principale, ça agit comme un frein.

“C’était mieux avant” : oui, mais de quel “avant” parle-t-on ?

Le piège du slogan, c’est qu’il mélange deux choses : le niveau de natalité et les conditions de vie. Oui, il y a eu des périodes où la France faisait plus d’enfants. Le baby-boom d’après-guerre, la norme des fratries, le modèle familial dominant. Mais “mieux” pour qui ?

Avant, on faisait aussi des enfants dans un contexte où :

• L’autonomie des femmes était plus contrainte

• La pression sociale était plus forte

• Le choix de ne pas avoir d’enfant était moins acceptable

• La conciliation travail et parentalité se jouait souvent au détriment d’une carrière féminine

Le “mieux avant” est parfois un “plus” statistique, mais pas forcément un “mieux” social. Ce qui change aujourd’hui, c’est que la natalité devient un choix réel, donc plus sensible à la qualité de vie, à la confiance dans l’avenir, et à la capacité du pays à rendre la parentalité praticable.

Ce qui inquiète quand la natalité baisse

La peur n’est pas seulement symbolique (“on disparaît”). Elle touche des mécanismes très concrets.

1) Vieillissement et financement du modèle social

Moins de naissances aujourd’hui, c’est moins d’actifs demain, donc plus de tension sur l’équilibre retraites, santé, dépendance. Ce n’est pas une menace immédiate, mais un effet de structure.

2) Écoles, services publics, territoires

La baisse des naissances se traduit par des fermetures de classes, puis d’écoles, surtout en zones rurales ou dans certains bassins déjà fragiles. C’est un cercle qui peut accélérer la désertification.

3) Dynamique économique et innovation

La démographie n’explique pas tout, mais elle conditionne une partie de la demande, du marché du travail, et des investissements à long terme. Les pays vieillissants se posent forcément la question de leur énergie collective.

4) Le basculement vers une croissance portée par les migrations

Quand le solde naturel s’affaiblit, la croissance démographique dépend davantage du solde migratoire. C’est un fait statistique et politique à la fois, qui tend à crisper les débats publics.

Analyse Monsieur Vintage : la nostalgie ne fait pas des bébés

Dire “la natalité c’était mieux avant”, c’est tentant parce que ça sonne comme une évidence, un refrain de bistrot et de repas de famille. Mais la vraie question, celle qui mérite un papier, c’est : qu’est-ce qui rendait possible le fait d’avoir des enfants, et qu’est-ce qui l’empêche aujourd’hui ? Les chiffres Insee pointent une baisse durable et profonde, qui ne se résume pas à une micro-crise.

L’INED montre, lui, que le désir d’enfant recule, ce qui signifie que même avec de meilleures aides, la pente ne remontera pas forcément comme avant. En clair : on n’est pas seulement face à une “panne”, mais face à une réécriture du projet de vie.

Et si l’on veut jouer le jeu du vintage intelligemment, on peut retourner la formule : avant, la natalité était plus haute. Mais aujourd’hui, la parentalité est plus choisie, donc plus exigeante. Ce n’est pas “mieux” ou “pire”, c’est un autre monde. Et il ne suffit pas d’invoquer la nostalgie pour le faire repartir.

Crédit photo : pixabay