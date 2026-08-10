Le 23 décembre 2026, les spectateurs français découvriront I Play Rocky, un film qui pourrait bien être l’un des grands rendez-vous cinéma de cette fin d’année. Réalisé par Peter Farrelly, le film ne raconte pas une nouvelle aventure de Rocky Balboa. Il remonte beaucoup plus loin, à l’époque où Sylvester Stallone n’était encore qu’un acteur inconnu, sans argent et sans véritable carrière, mais avec une idée qui allait changer sa vie et l’histoire du cinéma.

Le principe est aussi simple que fascinant : raconter l’histoire de l’homme qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer le personnage qu’il avait lui-même créé. Autrement dit, avant Rocky le boxeur, il y eut Stallone le combattant. Et son combat fut bien réel.

I Play Rocky : quand la réalité rejoint la fiction

Réalisé par Peter Farrelly, à qui l’on doit notamment Green Book, Mary à tout prix et Dumb and Dumber, I Play Rocky est un drame biographique consacré à la naissance du premier Rocky. Le scénario est signé Peter Gamble.

Le film s’intéresse donc moins au boxeur Rocky Balboa qu’à Sylvester Stallone, alors jeune comédien new-yorkais qui tente désespérément de trouver sa place à Hollywood. Et c’est là que réside toute l’originalité du projet.

Car l’histoire de Rocky est déjà, en elle-même, une histoire de cinéma. Un homme que personne ne connaît écrit un scénario. Les studios veulent le scénario, mais pas son auteur comme acteur principal. Stallone refuse. On lui propose davantage d’argent pour céder son histoire, mais il tient bon : si quelqu’un doit jouer Rocky, ce sera lui. Il va alors prendre un risque considérable et miser son avenir sur ce personnage.

Le synopsis : Stallone contre Hollywood

Dans I Play Rocky, Anthony Ippolito incarne le jeune Sylvester Stallone. À l’époque, Stallone est un acteur en difficulté, marqué notamment par une paralysie partielle du visage et un trouble de l’élocution. Il écrit un scénario racontant l’histoire d’un petit boxeur de Philadelphie qui obtient une chance improbable de combattre le champion du monde. Le scénario attire rapidement l’attention.

Les studios comprennent immédiatement qu’il existe quelque chose de particulier dans cette histoire. Mais ils imaginent un autre acteur dans le rôle principal. Pour eux, Stallone est encore un inconnu et ne représente pas une valeur commerciale suffisante.

Le jeune comédien se retrouve alors face à un choix : vendre son scénario pour une somme qui pourrait changer sa vie ou refuser et continuer à se battre pour réaliser son rêve. Il choisit la seconde option.

Le film raconte précisément cette bataille, avec les refus, les négociations, les difficultés financières et la détermination de Stallone à ne pas abandonner son personnage. Et le parallèle est évidemment magnifique : Stallone va vivre dans sa propre vie exactement ce qu’il écrira ensuite pour Rocky.

Anthony Ippolito dans la peau de Sylvester Stallone

Le rôle principal revient à Anthony Ippolito, qui interprète le jeune Sylvester Stallone. Le comédien, notamment connu pour The Offer et Nos cœurs meurtris, avait déjà démontré sa capacité à interpréter une personnalité célèbre puisqu’il incarnait Al Pacino dans The Offer.

Pour I Play Rocky, le défi est particulièrement délicat : il ne s’agit pas simplement de reproduire l’apparence de Stallone, mais de retrouver sa voix, sa gestuelle, son attitude et surtout cette incroyable détermination qui caractérisait le jeune acteur.

La bande-annonce dévoilée en juillet 2026 a justement attiré l’attention sur la ressemblance et la performance d’Ippolito.

Un casting qui reconstitue la naissance de Rocky

Autour d’Anthony Ippolito, I Play Rocky réunit notamment :

• Anthony Ippolito : Sylvester Stallone

• Matt Dillon : Frank Stallone Sr.

• AnnaSophia Robb : Sasha Czack, la première épouse de Stallone

• P.J. Byrne : Irwin Winkler

• Toby Kebbell : Robert Chartoff

• Jay Duplass : John Avildsen

• Stephan James : Carl Weathers

• Tracy Letts : Sandy Maddox

Le film fait donc également revivre plusieurs personnalités essentielles dans la création du premier Rocky, notamment les producteurs Irwin Winkler et Robert Chartoff, le réalisateur John G. Avildsen, ainsi que Carl Weathers, qui allait devenir Apollo Creed.

Le choix de représenter ces personnages permet au film de fonctionner comme une véritable plongée dans Hollywood au milieu des années 1970.

Lorsque Rocky sort en 1976, personne ne peut encore savoir qu’il va devenir un monument du cinéma. Rocky Balboa n’est pas un super-héros. Il n’est même pas un grand champion. C’est un boxeur de seconde zone qui gagne quelques combats, en perd d’autres et survit comme il peut à Philadelphie. Il travaille également comme homme de main pour un petit caïd local.

Mais Rocky possède quelque chose que ses adversaires n’ont pas forcément : la capacité de continuer. C’est cela qui rend le personnage universel.

Rocky ne cherche pas seulement à gagner. Dans le premier film, son objectif est surtout de tenir jusqu’au bout face à Apollo Creed. Et cette nuance est fondamentale. Rocky comprend qu’il ne contrôlera peut-être jamais le résultat du combat. En revanche, il peut contrôler son courage, son entraînement et sa capacité à ne pas abandonner. C’est précisément cette philosophie qui a transformé le personnage en symbole mondial de la persévérance.

La Bibliothèque du Congrès américaine considère d’ailleurs Rocky comme un film emblématique de la persévérance, de la détermination et de la capacité à saisir une opportunité. Le film a été intégré en 2006 au National Film Registry, en raison de son importance culturelle, historique et esthétique.

Les faits qui ont inspiré Sylvester Stallone pour créer Rocky

Avant Rocky Balboa, il y eut Chuck Wepner. Avant Apollo Creed, il y eut Muhammad Ali. Et avant que Sylvester Stallone ne devienne une star mondiale, il y eut un acteur presque inconnu, sans argent, sans carrière véritable et qui cherchait désespérément un rôle qui pourrait changer sa vie.

Le 24 mars 1975, Stallone assiste à un combat de boxe qui va bouleverser son existence : Muhammad Ali contre Chuck Wepner.

Sur le papier, ce combat doit être une formalité pour Ali, alors champion du monde des poids lourds et considéré comme l’un des plus grands boxeurs de tous les temps. Wepner, lui, est un boxeur vieillissant, brutal, courageux, mais très loin du niveau et de la notoriété d’Ali.

Personne ou presque ne croit à ses chances. Pourtant, Wepner va tenir 15 rounds. Et ce soir-là, dans l’esprit de Sylvester Stallone, quelque chose se produit. Quelques jours plus tard, il commence à écrire, ce qui deviendra Rocky.

En 1975, Sylvester Stallone n’est encore personne à Hollywood

Pour comprendre pourquoi ce combat a autant marqué Stallone, il faut revenir à sa situation personnelle. Nous sommes en 1975. Sylvester Stallone a 28 ans. Il est acteur, mais sa carrière est loin d’être lancée. Il enchaîne les petits rôles et connaît des difficultés financières. Il est loin de pouvoir choisir les films dans lesquels il souhaite jouer.

Stallone écrit également et il cherche une histoire. Une histoire qui parlerait de quelqu’un qui n’est pas destiné à réussir mais qui refuse pourtant de renoncer. Et c’est précisément dans ce contexte qu’il découvre Chuck Wepner.

Chuck Wepner, le “Bayonne Bleeder”

Chuck Wepner est un boxeur poids lourd originaire de Bayonne, dans le New Jersey. Son surnom est particulièrement évocateur : “The Bayonne Bleeder”, le “saigneur de Bayonne”, en raison de sa propension à saigner abondamment pendant ses combats.

Wepner n’est pas Muhammad Ali. Il n’a pas sa vitesse, Il n’a pas sa technique, Il n’a pas son charisme, Il n’est pas une immense star, mais il possède une qualité qui va fasciner Stallone : une résistance et une détermination hors du commun.

Il est ce que l’on appelle un underdog : un outsider que presque personne ne considère capable de rivaliser avec les meilleurs. Et en 1975, son plus grand défi va s’appeler Muhammad Ali.

Muhammad Ali contre Chuck Wepner : le combat impossible

Le 24 mars 1975, au Richfield Coliseum, dans l’Ohio, Muhammad Ali défend son titre mondial des poids lourds contre Chuck Wepner. Ali vient de réaliser l’un des exploits les plus célèbres de sa carrière. Quelques mois auparavant, il a battu George Foreman lors du mythique “Rumble in the Jungle”, à Kinshasa, récupérant ainsi le titre mondial. Ali est alors au sommet. Wepner, lui, est considéré comme un adversaire largement à sa portée.

Le combat est même présenté comme une rencontre déséquilibrée. Certains pensent qu’Ali n’aura besoin que de quelques rounds. Mais Wepner ne vient pas simplement toucher son chèque. Il vient se battre. Et Wepner refuse de tomber. Dès les premiers rounds, Ali domine largement son adversaire grâce à sa vitesse et à sa mobilité. Mais Wepner encaisse. Encore et encore.

Le boxeur du New Jersey avance, prend des coups et continue. Puis arrive le neuvième round. Wepner parvient à envoyer Ali au tapis : l’image fait le tour du monde.

La chute d’Ali fait encore débat : selon Muhammad Ali, Wepner lui aurait marché sur le pied au moment de l’impact. Quoi qu’il en soit, l’arbitre compte Ali au sol et Wepner vient de réaliser quelque chose que personne n’attendait. Pendant quelques secondes, l’impossible semble possible. L’outsider vient de faire tomber le champion.

Mais Ali se relève. Et c’est précisément là que l’histoire devient extraordinaire. Ali se relève et reprend le combat. Wepner continue lui aussi. Les rounds passent, le challenger est épuisé. Son visage est marqué. Ses arcades sont ouvertes, son nez est blessé. Mais il tient.

Dix rounds. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Le combat arrive au quinzième et dernier round. Wepner est toujours debout. Il finira par être arrêté par l’arbitre dans cette dernière reprise, Ali remportant le combat par KO technique au 15e round. Wepner a perdu.

Réellement ? Non, parce que quelque chose de beaucoup plus important vient de se produire. Il vient de prouver qu’il pouvait tenir face au meilleur boxeur de la planète. Le World Boxing Council lui-même a rappelé en 2026, à l’occasion du 50e anniversaire de Rocky, que ce combat constituait l’étincelle ayant inspiré Stallone.

Stallone est dans la salle. Et il regarde Wepner autrement

C’est ici que l’histoire de Rocky commence véritablement. Stallone assiste au combat et voit quelque chose qui dépasse largement la boxe. Il voit un homme que personne ne croit capable de gagner, mais qui refuse de se comporter comme un perdant. C’est cette idée qui frappe Stallone.

Dans un texte publié à l’époque dans The Official Rocky Scrapbook, Stallone expliquera lui-même que le combat Wepner-Ali lui avait donné l’inspiration pour son histoire. Il décrit Wepner comme un boxeur qui n’avait jamais véritablement atteint les sommets et qui obtient soudainement sa chance face au champion. Stallone souligne surtout qu’après avoir tenu quinze rounds, Wepner pouvait garder la tête haute pour toujours.

Et cette idée est fondamentale pour comprendre Rocky.

La véritable inspiration de Rocky n’est donc pas la victoire

C’est probablement le point le plus important. Rocky Balboa ne gagne pas son premier combat contre Apollo Creed. Et c’est précisément ce qui rapproche le film de Wepner. Dans le premier Rocky, le héros n’a pas pour objectif de devenir champion du monde. Il veut simplement tenir les quinze rounds. Il veut prouver qu’il n’est pas un “nobody”. Il veut démontrer qu’il peut aller au bout. Et cette philosophie vient directement de ce que Stallone a observé chez Wepner.

Le parallèle est frappant :

Chuck Wepner Rocky Balboa Outsider face au champion Petit boxeur face au champion Personne ne croit en lui Personne ne croit en Rocky Encaisse les coups Rocky encaisse les coups Fait tomber Ali Rocky surprend Apollo Tient 15 rounds Rocky tient 15 rounds Perd le combat Rocky perd aux points Mais gagne le respect Mais gagne le respect

La ressemblance est évidente. Mais Rocky n’est pas Chuck Wepner. Et c’est une distinction importante.

Stallone avait déjà commencé à imaginer Rocky

Le combat Ali-Wepner n’a donc pas créé Rocky à partir de rien. Stallone avait déjà commencé à travailler sur un personnage de boxeur et sur une histoire avant le combat. Certaines versions précoces de son projet étaient même beaucoup plus sombres et présentaient un Rocky assez différent du personnage que nous connaissons.

Le combat contre Ali va lui apporter l’élément dramatique central : celui d’un outsider qui obtient une chance impossible contre le champion du monde. Autrement dit : Wepner n’a pas créé Rocky.

Mais Wepner a donné à Stallone la situation qui allait permettre à Rocky de naître véritablement. C’est une nuance essentielle.

Trois jours pour écrire Rocky

L’inspiration est tellement forte que Stallone se met rapidement au travail. Selon ses propres déclarations, il écrit le premier scénario de Rocky en environ trois jours et demi, soit une vitesse absolument vertigineuse.

Ce premier scénario fait environ 90 pages. Seule une partie de cette première version sera finalement conservée, car l’histoire et les personnages seront profondément retravaillés au fil des réécritures.

Mais l’essentiel est déjà là. Un boxeur inconnu, un champion invincible, une chance improbable, un combat. Et surtout un homme qui veut simplement démontrer qu’il peut aller jusqu’au bout.

Apollo Creed, le miroir de Muhammad Ali

Et si Wepner inspire Rocky, Muhammad Ali devient naturellement une référence majeure pour Apollo Creed. Apollo est flamboyant. Il parle beaucoup, provoque son adversaire, possède une immense confiance en lui, il est spectaculaire, rapide. Il est champion du monde. Tout cela rappelle évidemment Ali.

Mais là encore, Apollo Creed n’est pas Muhammad Ali. Le personnage est une création cinématographique qui mélange plusieurs influences et caractéristiques. Stallone va prendre l’opposition entre Ali et Wepner et la transformer en une histoire totalement nouvelle.

Le véritable génie de Stallone : transformer quinze rounds en une histoire universelle

C’est là que le travail de scénariste devient remarquable. Stallone ne se contente pas de raconter un combat. Il transforme l’idée du combat en métaphore. Rocky n’est pas seulement un boxeur. Il devient l’homme ordinaire qui obtient une chance extraordinaire. C’est ce qui permet au film de toucher bien au-delà du monde de la boxe.

Le spectateur peut se reconnaître dans Rocky même s’il n’est jamais monté sur un ring. Parce que nous avons tous, à un moment de notre vie, connu une situation où quelqu’un nous a dit : “Tu n’y arriveras pas.” Rocky répond : “Je vais essayer quand même.”

Le destin de Rocky était aussi celui de Stallone

Et c’est ici que l’histoire devient presque incroyable. Stallone écrit l’histoire d’un homme auquel personne ne croit. Mais, au même moment, Hollywood ne croit pas non plus en Stallone. Les producteurs apprécient le scénario. Ils veulent acheter l’histoire.

Mais ils ne veulent pas nécessairement de Stallone dans le rôle principal. On lui propose même des sommes importantes pour céder son scénario. Mais Stallone refuse. Pourquoi ? Parce qu’il se reconnaît dans Rocky.

S’il vend son histoire et laisse un autre acteur jouer son personnage, il abandonne finalement son propre combat. Des témoignages et récits de la période montrent à quel point cette décision a été déterminante : les producteurs voulaient notamment un acteur déjà connu, tandis que Stallone insistait pour interpréter Rocky lui-même.

Stallone devient son propre Rocky

C’est probablement la plus belle ironie de toute cette histoire. En écrivant Rocky, Stallone raconte l’histoire d’un homme qui obtient une seule chance. Et dans la vraie vie, Stallone est lui aussi confronté à une chance unique.

Il aurait pu vendre le scénario, prendre l’argent et retourner chercher d’autres rôles. Mais il refuse. Il s’obstine. Il insiste et décide de prendre le risque. Et finalement, il obtient le droit de jouer Rocky.

Le parallèle avec son personnage devient alors presque parfait. Stallone n’a pas seulement écrit Rocky. Il a vécu Rocky.

Lorsque Rocky sort en 1976, personne ne mesure encore l’ampleur du phénomène. Le film devient un triomphe mondial. Alors qu’il n’avait coûté qu’un seul million de dollars à réaliser et produire, Rocky rapportera au total 225 millions de dollars !

Il remporte notamment l’Oscar du meilleur film, tandis que Stallone est nommé pour le meilleur acteur et le meilleur scénario original. Le petit boxeur de Philadelphie devient une icône. Et, quelque part, Chuck Wepner entre lui aussi dans la légende.

Pourtant, son histoire personnelle est beaucoup plus complexe que celle de Rocky. Wepner connaît des problèmes personnels, des addictions et des difficultés judiciaires. Il n’est pas le héros parfait que Stallone a créé. C’est justement pourquoi il est préférable de dire que Wepner a inspiré Rocky plutôt que d’affirmer que Rocky est Wepner.

Chuck Wepner et Sylvester Stallone : une relation longtemps compliquée



Pendant des années, Wepner estime que Stallone lui doit davantage qu’une simple reconnaissance. Il considère que sa vie et son combat ont été utilisés comme matière première pour le film et cherchera à obtenir une compensation. Wepner finira par poursuivre Stallone, avant qu’un accord confidentiel ne soit finalement conclu.

Mais l’histoire ne se termine pas dans la rancœur. Les deux hommes finiront par se réconcilier. Wepner restera associé pour toujours à l’histoire de Rocky, même si Stallone a toujours défendu l’idée que le personnage ne pouvait pas être réduit à son modèle.

Rocky est né de plusieurs influences

Il serait donc réducteur de dire que Stallone a simplement regardé Ali-Wepner et a décidé de raconter cette histoire. Le scénario de Rocky est le résultat de plusieurs influences. On retrouve notamment l’univers de la boxe américaine, des personnages de boxeurs réels, la figure de l’outsider et différentes références cinématographiques et littéraires.

Mais le combat Ali-Wepner est incontestablement le déclencheur majeur de l’histoire telle qu’elle deviendra Rocky. C’est ce combat qui fournit à Stallone l’idée centrale : et si un inconnu obtenait une chance contre le meilleur du monde et décidait de tout donner, même s’il savait qu’il risquait de perdre ?

Cette question contient déjà tout Rocky.

Le paradoxe : Wepner perd, mais Rocky gagne

Il existe d’ailleurs une extraordinaire ironie dans cette histoire. Chuck Wepner perd contre Ali. Rocky perd contre Apollo Creed. Et pourtant, dans les deux cas, la défaite devient une victoire morale.

Wepner ne devient pas champion du monde. Mais après quinze rounds contre Ali, son nom entre dans l’histoire. Rocky ne devient pas champion du monde dans le premier film. Mais après quinze rounds contre Apollo, il devient une légende. Et c’est exactement le message que Stallone a compris ce soir-là. Il ne faut pas nécessairement gagner pour réussir. Parfois, réussir signifie simplement ne pas abandonner.

Du ring de Wepner aux marches de Philadelphie

Cinquante ans après la sortie du film, le chemin parcouru est vertigineux. Tout commence par un combat réel, presque oublié du grand public. Un boxeur inconnu ou presque affronte le plus grand champion de son époque. Il perd certes, mais il tient quinze rounds. Un jeune acteur sans carrière véritable regarde le combat. Il comprend quelque chose. Il écrit. Il refuse de vendre son scénario sans obtenir le rôle principal. Hollywood finit par lui donner sa chance. Le film devient un phénomène.

Et le personnage de Rocky Balboa devient l’un des héros les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Sans Wepner, y aurait-il eu Rocky ?

Impossible de répondre avec certitude. Stallone avait déjà des idées et des personnages en tête avant le combat. Mais une chose est certaine : le combat Ali-Wepner a fourni l’étincelle décisive qui a transformé ses réflexions en scénario.

Et le plus extraordinaire est que Stallone a compris dans Wepner quelque chose que beaucoup de spectateurs n’avaient peut-être pas vu. Ce n’était pas un homme qui allait gagner. C’était un homme qui allait refuser de perdre avant la dernière seconde. Cette nuance allait donner naissance à l’une des plus grandes leçons de cinéma de tous les temps.

La véritable naissance de Rocky

Au fond, Rocky n’est donc pas né à Hollywood. Il n’est pas né dans un studio. Il n’est même pas né sur le papier. Il est né sur un ring, le 24 mars 1975, lorsqu’un boxeur que personne ne pensait capable de rivaliser avec Muhammad Ali a refusé de tomber.

Chuck Wepner a perdu son combat. Mais il a inspiré une histoire dans laquelle un autre outsider allait, lui aussi, monter sur le ring face à un champion. Et Sylvester Stallone allait ensuite vivre dans sa propre existence le même combat que son personnage. Un homme inconnu. Une chance improbable. Des gens qui n’y croient pas. Et une seule décision : ne pas abandonner.

C’est peut-être pour cela que, cinquante ans après sa création, Rocky reste aussi puissant. Parce que derrière le boxeur fictif se cache une histoire vraie. Celle de Chuck Wepner. Et derrière Rocky se cache aussi celle de Sylvester Stallone. Deux hommes qui, chacun à leur manière, ont découvert qu’une défaite pouvait parfois être le début d’une légende.

Le mythe Rocky est né d’un pari

L’une des grandes forces de I Play Rocky est de rappeler une chose que l’on oublie parfois : le premier Rocky était lui-même un pari insensé. Stallone n’était pas encore la superstar que le monde connaît. Il n’était pas une vedette. Il n’était pas considéré comme un acteur bankable. Et Hollywood voulait surtout récupérer son scénario.

Mais Stallone avait compris quelque chose : Rocky était son histoire autant que celle de son personnage. Il ne voulait pas simplement vendre un scénario. Il voulait incarner cet homme qui, comme lui, refusait de renoncer. Cette décision allait tout changer.

Le premier Rocky connaît un succès immense. Le film devient le plus gros succès américain de 1976 et remporte notamment l’Oscar du meilleur film. Stallone est lui-même nommé aux Oscars comme acteur et scénariste. Une incroyable revanche pour celui que Hollywood ne voulait pas voir dans son propre film.

Rocky, bien plus qu’un film de boxe

C’est probablement le secret de la longévité de la saga. On peut ne jamais avoir regardé un combat de boxe et être profondément touché par Rocky. Parce que la boxe n’est finalement que le décor. Le véritable sujet de Rocky, c’est la vie ? Les échecs ? la pauvreté, la solitude, l’amour, la confiance en soi, la peur de ne pas être à la hauteur, la volonté de prouver quelque chose.

Et surtout cette idée extraordinairement simple : on peut perdre un combat sans avoir perdu.

Rocky parle à ceux qui ont connu l’échec, ceux qui ont été sous-estimés, ceux auxquels on a dit qu’ils n’étaient pas capables. C’est probablement pour cette raison que le personnage a dépassé depuis longtemps le cadre du cinéma.

La célèbre montée des marches : une image devenue universelle

Impossible évidemment d’évoquer Rocky sans parler des célèbres marches du Philadelphia Museum of Art. Lorsque Rocky atteint le sommet des marches après son entraînement, les bras levés vers le ciel, le cinéma crée l’une de ses images les plus reconnaissables.

Cette scène ne représente pas seulement un entraînement. Elle représente une victoire personnelle. Rocky n’a pas encore combattu Apollo Creed. Il n’a encore rien gagné. Mais il vient de franchir quelque chose en lui-même.

C’est probablement pour cette raison que des générations de spectateurs ont reproduit cette scène à travers le monde.

Une musique devenue un hymne

Et puis il y a la musique. Le thème de Bill Conti, Gonna Fly Now, est devenu indissociable de Rocky. Quelques notes suffisent aujourd’hui à évoquer immédiatement l’effort, l’entraînement, le dépassement de soi et la victoire.

La musique participe ainsi à transformer Rocky en véritable phénomène culturel. Même quelqu’un qui n’a jamais vu le film peut reconnaître son univers sonore.

Une saga qui a marqué plusieurs générations

Après le succès du premier film, Rocky devient une saga. Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V puis Rocky Balboa prolongent l’histoire du personnage. À travers les décennies, Rocky vieillit avec son public. Il passe du statut de jeune boxeur inconnu à celui de champion, puis de mentor et enfin de légende.

La saga connaîtra même une nouvelle jeunesse avec Creed, qui introduit Adonis Creed, le fils d’Apollo, tout en permettant à Stallone de retrouver Rocky. Le personnage devient alors quelque chose de plus grand qu’un héros de fiction : un mentor, une figure paternelle, un symbole de transmission.

Pourquoi Rocky a-t-il autant compté pour le public ?

Parce que Rocky n’est jamais présenté comme quelqu’un d’exceptionnel au départ. C’est précisément l’inverse. Il est ordinaire, Il doute, Il souffre, Il fait des erreurs, Il n’a pas les bons contacts, Il n’a pas l’argent, Il n’a pas le physique parfait du champion, mais il possède une qualité : la persévérance ! Quoi qu’il arrive, il continue. Et cette idée a profondément marqué le public.

Pour beaucoup de spectateurs, Rocky représente ce moment où l’on décide de ne plus écouter ceux qui nous expliquent que notre rêve est impossible. C’est aussi ce que raconte I Play Rocky. La boucle est ainsi presque parfaite : Stallone a dû devenir Rocky dans la vraie vie avant de pouvoir devenir Rocky à l’écran.

Le film derrière le film

C’est ce qui rend I Play Rocky particulièrement intéressant. Il ne s’agit pas simplement d’un biopic consacré à Sylvester Stallone. Il s’agit d’un film sur la naissance d’un mythe. Nous connaissons tous Rocky. Nous connaissons ses combats, Apollo Creed, Adrian, Mickey, les entraînements, les marches de Philadelphie et la musique. Mais que s’est-il passé avant que les caméras ne commencent à tourner ? Comment Stallone a-t-il réussi à convaincre Hollywood ? Pourquoi a-t-il refusé de vendre son scénario au prix fort ? Comment a-t-il réussi à imposer son choix ?

Et surtout : qu’aurait-il été de Rocky si Stallone avait accepté de céder son personnage à un autre acteur ? Parce qu’à l’origine, les acteurs envisagés pour tenir le rôle de Balboa étaient toutes des stars bankables ; James Caan, Robert Redford, Burt Reynolds et Ryan O’Neal.

Concernant le rôle D’Adrian, la compagne de Rocky Balboa, l’actrice américaine Susan Sarandon avait été envisagée. Mais c’est tout compte fait la sœur de Francis Ford Coppola, Talia Shire, qui décrochera le job. La raison principale ? Talia véhiculait davantage de douceur et demandait un cachet moindre.

C’est précisément cette histoire que Peter Farrelly veut raconter.

Un film particulièrement symbolique pour les 50 ans de Rocky

La sortie de I Play Rocky intervient alors que le film original fête ses 50 ans (Rocky est sorti le 3 décembre 1976 aux États-Unis). Rocky est sorti en 1976 et est depuis devenu une œuvre majeure du patrimoine cinématographique américain. Son inscription au National Film Registry en 2006 est venue consacrer cette importance culturelle. Le nouveau film arrive donc à un moment idéal. Cinquante ans après avoir découvert un petit boxeur de Philadelphie, le public va pouvoir découvrir l’homme qui lui a donné naissance.

Et le plus beau paradoxe est peut-être celui-ci : Rocky est l’histoire d’un homme qui refuse d’abandonner. I Play Rocky est l’histoire de l’homme qui a dû refuser d’abandonner pour pouvoir raconter cette histoire.

Stallone et Rocky : deux destins désormais indissociables

Il est aujourd’hui impossible d’imaginer Rocky Balboa sans Sylvester Stallone. Mais il est tout aussi difficile d’imaginer la carrière de Stallone sans Rocky. Le personnage lui a offert une reconnaissance internationale et lui a permis de devenir l’une des grandes figures du cinéma populaire américain. La franchise, elle, est devenue l’une des sagas sportives les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Pourtant, derrière cette réussite se cache un homme qui, quelques années auparavant, essayait simplement de décrocher des rôles. C’est cette dimension presque miraculeuse qui fait de l’histoire de Rocky l’une des plus belles histoires de Hollywood.

Avec I Play Rocky, le spectateur ne va donc pas seulement retrouver l’univers de Rocky. Il va découvrir :

Les coulisses de sa naissance.

Un jeune acteur sans véritable statut.

Un scénario écrit avec ses tripes.

Des studios qui refusent de lui faire confiance.

Une proposition financière qu’il aurait été tentant d’accepter.

Et un homme qui préfère prendre le risque de tout perdre plutôt que de renoncer à son rêve.

Cinquante ans après la naissance de Rocky Balboa, cette histoire possède une résonance particulière. Car le véritable message de Rocky n’a finalement jamais été : “sois le meilleur”. Il était plutôt : “Donne tout ce que tu as. Relève-toi. Et va jusqu’au bout.” Et cette philosophie, Sylvester Stallone ne l’a pas seulement écrite. Il l’a vécue. I Play Rocky, réalisé par Peter Farrelly, avec Anthony Ippolito dans le rôle de Sylvester Stallone, est annoncé en France au cinéma le 23 décembre 2026.

Crédit photo : photo de UNE - Claire Folger© - Amazon MGM Studios