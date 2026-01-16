Il fut un temps où l’on n’achetait pas un objet en se demandant quand il tomberait en panne, mais comment on le réparerait. Un temps où la casse n’était pas une fatalité, mais une étape. Où l’on ne jetait pas un poste de radio pour un faux contact, ni une machine à laver pour une courroie fatiguée. Ce monde-là a existé. Et il n’est pas si lointain.

Le réparateur, figure ordinaire du quotidien

Jusqu’aux années 1970–1980, le réparateur faisait partie du décor. Comme le boulanger ou le cordonnier. On le consultait sans honte, sans urgence hystérique, sans comparaison de prix en ligne. Il venait, ouvrait l’objet, diagnostiquait, changeait une pièce. Parfois il bricolait. Souvent il sauvait.

Un grille-pain, un aspirateur, un téléviseur ou un lave-linge n’étaient pas des boîtes scellées mais des machines compréhensibles. Des vis apparentes, des composants accessibles, une logique interne que l’on pouvait suivre. L’objet avait une architecture. Et cette architecture supposait qu’un humain puisse intervenir.

Des objets conçus pour durer (et être ouverts)

La grande différence n’est pas seulement culturelle. Elle est industrielle. Les objets étaient conçus pour être démontés. Les fabricants fournissaient des schémas. Les pièces détachées existaient. Le coût de la réparation avait un sens économique. Un moteur électrique était surdimensionné. Une coque en métal encaissait les chocs. Une molette mécanique survivait à des milliers de manipulations. La longévité n’était pas un argument marketing, c’était une évidence.

La culture du neuf

Aujourd’hui, beaucoup d’objets sont pensés comme des produits finis, non comme des systèmes évolutifs. Batteries collées, composants soudés, logiciels verrouillés. Non réparables par défaut. Non réparables par design.

Et lorsqu’un disfonctionnement survient, le technicien ne se déplace plus automatiquement. Il faut d’abord appeler une plateforme, où l’on tombe sur des conseillers, et non plus des techniciens, qui vous demandent d’abord de décrire la panne, de prendre des photos avec votre smartphone ou encore, de filmer en direct en faisant des manipulations dictées par le conseiller assis devant son livret, où différentes anomalies sont présentées, avec des réponses types en face de chacune d’elles. C’est le cas d’un ex-géant du dépannage, réputé à une époque pour son professionnalisme et sa réactivité, son sérieux : Darty.

Leurs techniciens sillonnaient alors la France aux volants de leurs Renault 4 Fourgonnette bleues et jaunes, reconnaissables entre toutes. Et quand ils arrivaient chez vous, ils débarquaient avec une vraie compétence technique et les pièces de rechange nécessaires à la réparation. Ces techniciens existent toujours, fort heureusement, mais en dernier recours. Le contact humain est oublié, et pour peu que votre appareil défectueux connaisse une vraie panne, il vous est conseillé de le remplacer. Reflet de notre époque, cette tendance à jeter tout à vau l’eau nous détache de nos objets quotidiens, partenaires de nos vies depuis plusieurs années.

Le basculement vers le jetable

Ce basculement n’est pas arrivé par hasard. Il s’est installé progressivement, porté par plusieurs forces convergentes. La baisse des coûts de production a rendu le remplacement moins cher que la réparation. La mondialisation a éloigné les lieux de fabrication des lieux d’usage. La publicité a remplacé la durabilité par le désir. Et surtout, une idée s’est imposée sans débat réel : le progrès passe par le renouvellement.

Un objet qui dure trop longtemps devient un problème économique. Il ralentit la consommation. Il freine l’innovation telle qu’elle est conçue aujourd’hui. Alors on a raccourci les cycles de vie. Rendu la réparation compliquée, puis absurde, puis impossible. Cette culture du jetable a, malheureusement, mis fin à certains métiers nobles, tels que les cordonniers, ou les couturières.

Ce que nous avons perdu en route

Nous avons perdu plus que des objets solides. Nous avons perdu un rapport au temps. À l’attente. À la patience. Réparer, c’était accepter que tout ne soit pas instantané. C’était reconnaître qu’un objet avait une histoire, une fatigue, une mémoire.

Nous avons aussi perdu une forme de savoir-faire diffus. La capacité à comprendre comment les choses fonctionnent. À identifier une panne. À tenter quelque chose avant d’abandonner. Aujourd’hui, beaucoup d’objets cessent de fonctionner sans même nous expliquer pourquoi. Et surtout, nous avons perdu le droit de toucher à ce que nous possédons.

Le retour timide de la réparation

Ironie de l’époque, la réparation revient… comme une nouveauté. Repair cafés, ateliers collaboratifs, droit à la réparation inscrit dans certains textes, indices de réparabilité affichés sur les produits. On redécouvre ce qui allait de soi. Mais ce retour reste fragile. Car il se heurte à une réalité industrielle inchangée. Réparer un objet pensé pour ne pas l’être relève souvent de l’exploit. Et la bonne volonté du consommateur ne suffit pas face à un design hostile.

Réparer, un acte presque politique

Aujourd’hui, réparer est devenu un geste de résistance douce. Une manière de dire non au jetable, non à l’obsolescence silencieuse, non à la dépossession technique. Ce n’est pas un refus du progrès. C’est un refus de l’absurde.

Réparer, ce n’est pas vivre dans le passé. C’est se souvenir qu’un objet peut accompagner une vie, pas seulement une saison. Que la modernité n’oblige pas à l’amnésie. Et que parfois, le vrai luxe, ce n’est pas le neuf, mais ce qui dure.

Les objets d’hier n’étaient pas parfaits. Ils étaient simplement pensés pour rester. Et c’est peut-être cette idée-là, plus que les objets eux-mêmes, qui nous manque aujourd’hui.

Crédit photo : Frederic.laurent39©-wikipedia. Renault 4 Fourgonnette Darty exposée au salon Rétromobile de Paris en 2011.