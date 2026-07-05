Sorti en 1982, Mille milliards de dollars est bien plus qu’un simple thriller politique. Réalisé par Henri Verneuil et porté par un Patrick Dewaere au sommet de son art, ce film visionnaire dissèque les liens entre pouvoir économique, influence politique et manipulation médiatique. Plus de quarante ans après sa sortie, son propos n’a sans doute jamais été aussi actuel. Voici pourquoi il mérite largement d’être redécouvert sur Arte.

1. Un thriller politique haletant qui tient en haleine

Patrick Dewaere incarne Paul Kerjean, journaliste au quotidien La Tribune. Sa vie bascule lorsqu’un mystérieux informateur lui révèle qu’un puissant industriel français, Jacques Benoît-Lambert, aurait été sauvé de la faillite grâce à une opération financière particulièrement douteuse impliquant la multinationale américaine GTI.

Au fil de son enquête, Kerjean découvre un immense système de corruption, de pots-de-vin, de montages financiers opaques et de manipulations politiques. Plus il avance, plus les enjeux deviennent dangereux. Lorsque l’affaire éclate dans la presse, Jacques Benoît-Lambert est retrouvé mort, officiellement suicidé… mais le journaliste est loin d’avoir découvert toute la vérité.

Le scénario mêle suspense, investigation journalistique et critique sociale avec une efficacité remarquable.

2. Un film incroyablement en avance sur son époque

Le titre du film n’a rien d’anodin. Les “mille milliards de dollars” représentent le chiffre d’affaires cumulé des trente plus grandes entreprises mondiales de l’époque. Une somme qui symbolise une concentration inédite du pouvoir économique.

Henri Verneuil signe une véritable charge contre le gigantisme industriel et financier. Dès le début des années 1980, il dénonce les dangers d’une mondialisation naissante, l’influence grandissante des multinationales et leur capacité à peser sur les États.

Aujourd’hui, à l’heure des géants du numérique, des fonds d’investissement internationaux et des grandes entreprises mondialisées, le film apparaît presque prophétique. Sa critique d’un capitalisme sans limites et des montages financiers complexes conserve une étonnante modernité.

3. Patrick Dewaere livre l’une des plus grandes performances de sa carrière

Quelques mois avant sa disparition tragique en 1982, Patrick Dewaere offre ici une interprétation magistrale. Son journaliste est à la fois tenace, humain, courageux mais aussi vulnérable face à des adversaires infiniment plus puissants que lui.

Le casting réunit également Michel Auclair, Charles Denner, Mel Ferrer, Jeanne Moreau et Anny Duperey, tous parfaitement dirigés par Henri Verneuil.

Ironie de l’histoire, Patrick Dewaere avait lui-même été boycotté par une partie de la presse l’année précédente après une altercation avec un journaliste. Le voir incarner ici un reporter prêt à tout pour défendre la vérité apporte une résonance toute particulière à son personnage.

4. Une réflexion passionnante sur le pouvoir des multinationales

Au-delà de son intrigue policière, Mille milliards de dollars pose une question essentielle : qui détient réellement le pouvoir ? Le film montre comment certaines multinationales peuvent influencer les gouvernements, manipuler les marchés, contrôler l’information et faire disparaître ceux qui deviennent gênants.

Henri Verneuil s’inspire également du comportement de plusieurs grandes entreprises pendant la Seconde Guerre mondiale pour construire la société fictive GTI, dont le passé reste particulièrement trouble.

Même certains détails qui pouvaient sembler exagérés à l’époque, comme une entreprise vivant entièrement à l’heure de New York pour s’adapter au rythme de son PDG, participent à cette critique féroce de la toute-puissance économique.

5. Un classique français devenu culte

À sa sortie, le film surprend par son ambition. Mélange de thriller américain et de cinéma politique français, il se distingue par son rythme, son scénario très documenté et sa volonté d’aborder des sujets rarement traités au cinéma.

Avec le temps, Mille milliards de dollars est devenu un film culte. De nombreux critiques soulignent aujourd’hui son caractère visionnaire et la pertinence de ses thèmes : mondialisation, corruption, concentration des richesses, influence des grandes entreprises ou encore indépendance de la presse.

Pour les amateurs de thrillers intelligents, c’est une œuvre incontournable qui n’a quasiment pas pris une ride.

Faut-il regarder Mille milliards de dollars ?

Absolument. À la fois thriller d’investigation, film politique et réflexion sur les dérives du capitalisme mondial, Mille milliards de dollars impressionne par sa modernité. Henri Verneuil y signe l’un de ses films les plus ambitieux, porté par un Patrick Dewaere exceptionnel dans l’un de ses derniers grands rôles.

Si vous aimez les films qui mêlent suspense, enquête journalistique et critique sociale, cette rediffusion sur Arte est une excellente occasion de découvrir, ou de revoir un classique du cinéma français qui résonne aujourd’hui avec une force étonnante.

Mille Milliards de dollars

Film de Henri Verneuil (France, 1981, 2h05mn) – Scénario : Henri Verneuil – Avec : Patrick Dewaere, Michel Auclair, Jeanne Moreau, Caroline Cellier, Charles Denner, Anny Duperey, Mel Ferrer, Jean-Pierre Kalfon – Production : V-Films.

Diffusion : Arte le vendredi 17 juillet 2026 à 13H35

Crédit photos : ©V-FILMS - S.F.P.C. Films A2