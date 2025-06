Le FC Porto dévoile un maillot Third au design vintage signé New Balance

Le FC Porto vient de lever le voile sur son tout nouveau maillot Third, fruit d’une collaboration exclusive avec l’équipementier New Balance. Une pièce qui ne laissera pas indifférents les amoureux du ballon rond… et du style rétro. Car oui, ce nouveau maillot frappe fort par son esthétique résolument vintage, tout en affirmant avec panache l’héritage glorieux des Dragons.

Un hommage à l’histoire du club

Dès le premier regard, le ton est donné : col polo à l’ancienne, couleur crème élégante, inserts bleu roi rappelant les couleurs emblématiques du club… Ce maillot semble tout droit sorti des années 70 ou 80, à une époque où le football se jouait avec panache et les maillots avec classe. Mais derrière ce clin d’œil au passé se cache aussi une vraie déclaration d’amour à l’histoire du FC Porto. Chaque détail, du blason brodé au sponsor revisité dans une typographie patinée, semble vouloir faire le lien entre tradition et modernité.

Vintage mais performant

Car si le style est résolument rétro, la technologie, elle, est bien contemporaine. Coupe ajustée, matière respirante et inserts techniques : ce maillot Third 2025 allie élégance et performance. Il a été pensé pour accompagner les joueurs sur le terrain comme les fans en tribune, avec un confort optimal et un style irréprochable.

Une collaboration forte avec New Balance

Cette pièce s’inscrit dans la continuité du partenariat solide entre le FC Porto et New Balance. La marque américaine, de plus en plus présente dans le football européen, prouve encore une fois sa capacité à mêler innovation textile et respect des identités sportives. Avec ce maillot, elle renforce son rôle de partenaire fidèle et créatif du club portugais.

FC Porto : une légende du foot au charme vintage

Fondé en 1893, le Futebol Clube do Porto incarne à la fois la tradition et la fierté du nord du Portugal. Bien avant les projecteurs de la Ligue des Champions, le club s’ancre dans une culture populaire, ouvrière, et locale. Le FC Porto, c’est une âme. Et son passé regorge d’éléments au charme résolument vintage.

🏟 L’Estádio das Antas : l’ancienne forteresse bleue

Avant le moderne Estádio do Dragão, Porto jouait dans l’Estádio das Antas, inauguré en 1952. Ce stade au style brut, typique du football d’après-guerre, respirait l’intimité et la passion. Gradins proches de la pelouse, murs défraîchis et ambiance surchauffée donnaient à chaque match un parfum d’authenticité aujourd’hui disparu. Une forteresse vintage, détruite en 2004.

👕 Des maillots devenus cultes

Le maillot du FC Porto, rayé de bleu et de blanc, est l’un des plus reconnaissables d’Europe. Certains modèles ont marqué les esprits :

• Années 1970 : cols à lacets, logo brodé, tissu épais. Un pur style rétro.

• Années 1980 : sponsor “Revigres”, look typique des clubs européens de l’époque.

• 1996-97 : rayures épaisses, sponsor “Telecel”, porté lors de la 5e victoire consécutive en championnat. Un classique collector.

🦁 Les figures mythiques

Le FC Porto a vu passer de grands noms qui ont contribué à son aura vintage :

• Fernando Gomes (Ballon d’Or portugais 1983) : moustache fournie, numéro 9 classique, symbole des années 80.

• João Pinto (le défenseur) : capitaine légendaire et dur au mal, figure du Porto de la vieille école.

• Madjer : son but du talon en finale de la C1 1987 contre le Bayern est un chef-d’œuvre intemporel.

• Vítor Baía : gardien élégant, ganté de noir, souvent en maillot à col, icône des années 90.

🏆 La Coupe d’Europe 1987 : un exploit old-school

Le 27 mai 1987, à Vienne, Porto bat le Bayern Munich 2-1 et décroche sa première Coupe des Clubs Champions Européens. Pas d’armadas de stars, pas de marketing : juste une équipe soudée, un coach visionnaire (Artur Jorge), et une ville en liesse. Les images VHS de l’époque montrent un football rugueux, mais pur, avec un parfum d’exploit à l’ancienne.

📻 Porto dans la culture populaire

Dans les années 70-80, les soirs de match du FC Porto étaient suivis à la radio, sur fond de commentaires vibrants. Le club faisait partie du quotidien portugais : autocollants dans les chambres, écharpes tricotées à la main, et Panini à échanger dans les cours d’école.

🎞 Vintage dans l’ADN

Contrairement à d’autres clubs tournés vers le bling ou le marketing, Porto a gardé une identité forte : bleu, blanc, rigueur, fierté régionale. Même dans la modernité, le club cultive ses racines. Les hommages à l’Estádio das Antas, les célébrations des légendes passées et les maillots inspirés des années 80 en sont la preuve.

🧵 Le FC Porto vintage, c’est :

• Des maillots cultes et intemporels

• Des victoires épiques, sans artifices

• Un ancrage populaire et ouvrier

• Une ambiance brute, sincère, inimitable

Une édition limitée à ne pas manquer

Proposé en édition limitée, ce maillot Third ne restera pas longtemps sur les étagères. Les passionnés de football vintage, les supporters du FC Porto ou simplement les amateurs de belles pièces auront tout intérêt à se le procurer rapidement. À mi-chemin entre passé glorieux et présent dynamique, ce nouveau maillot est bien plus qu’une tenue de match : c’est une déclaration de style et d’attachement à un club mythique. Le produit n’est pas encore mis à la vente mais il sera très bientôt sur le site New Balance.

Crédit photo : New Balance©