Historique : le PSG remporte sa 1ère Ligue des champions

Il aura fallu attendre 32 longues années pour que la France retrouve le sommet du football européen. Hier soir, au stade Allianz Arena de Munich, le Paris Saint-Germain a inscrit son nom dans la légende en remportant sa première Ligue des champions, écrasant l’Inter Milan 5-0 dans une finale historique. Une victoire qui résonne comme un écho lointain du 26 mai 1993, lorsque l’Olympique de Marseille, emmené par Basile Boli, battait l’AC Milan 1-0 au même endroit, offrant à la France son premier sacre continental.

Un triomphe au goût vintage

Le PSG a non seulement mis fin à une attente de trois décennies, mais a également offert une performance d’une rare intensité. Dès la 12e minute, Achraf Hakimi ouvrait le score, suivi d’un doublé du jeune prodige Désiré Doué, âgé de 19 ans, qui est devenu le plus jeune joueur à inscrire deux buts et une passe décisive en finale de Ligue des champions. Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu ont complété le festival offensif, scellant la plus large victoire jamais enregistrée en finale de la compétition depuis sa création en 1956.

La jeunesse au pouvoir

Ce sacre est d’autant plus symbolique qu’il marque une rupture avec l’ère des stars individuelles. Sans Neymar, Messi ou Mbappé, le PSG version Luis Enrique a misé sur la jeunesse, le collectif et la discipline tactique. Des joueurs comme Vitinha, Fabian Ruiz et Willian Pacho ont brillé par leur cohésion et leur engagement, incarnant une équipe soudée et ambitieuse.

Luis Enrique, l’architecte

Déjà vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone en 2015, Luis Enrique entre dans l’histoire en devenant le deuxième entraîneur à réaliser un triplé (championnat, coupe nationale et Ligue des champions) avec deux clubs différents. Son approche centrée sur le collectif et la formation de jeunes talents a transformé le PSG en une machine redoutable, capable de dominer l’Europe.

Une journée de célébration

Aujourd’hui, Paris célèbre ce moment historique. Dès 14h30, les supporters pourront accéder aux Champs-Élysées, où le défilé des joueurs débutera à 17h, culminant à l’Arc de Triomphe. Des restrictions de circulation sont en place pour assurer la sécurité de l’événement. Après le défilé, les joueurs seront reçus à l’Élysée par le président Emmanuel Macron, fervent supporter de l’Olympique de Marseille, qui a salué cette victoire comme une “journée de gloire pour le PSG”.

Un héritage retrouvé

Cette victoire du PSG à Munich, lieu du sacre marseillais en 1993, ravive une nostalgie profonde. Elle symbolise la renaissance du football français au plus haut niveau européen, portée par une nouvelle génération de talents. Le PSG, en s’inscrivant dans cette lignée, offre à la France une fierté retrouvée et ouvre un nouveau chapitre de son histoire, empreint de jeunesse, de passion et d’ambition.

