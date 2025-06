Bernard Lacombe (1952–2025) : une légende du football français s’en est allée

Le football français est en deuil : Bernard Lacombe, figure emblématique du ballon rond, est décédé le 17 juin 2025 à l’âge de 72 ans, des suites de la maladie d’Alzheimer. Son parcours, riche de 50 ans de passion et d’engagement, a marqué plusieurs générations.

🌱 Enfance et débuts prometteurs

Né le 15 août 1952 à Villefranche sur Saône, Lacombe commence le football à cinq ans dans son village, intégrant en 1960 le CS Fontaines. C’est au Stade Gerland, alors qu’il n’a que dix ans, qu’il promet à son père : « Moi, je serai l’avant centre de l’OL », prophétise t il. Objectif brillamment accompli.

⚽ Ascension et carrière exceptionnelle

• Olympique Lyonnais (1969–1978) :

Il fait ses débuts professionnels (et marque) en décembre 1969, à 17 ans. En neuf saisons, il accumule 222 matchs et 123 buts, remportant la Coupe de France et le Trophée des Champions en 1973.

• AS Saint Étienne (1978–1979) :

Transfuge pendant une saison, il continue d’impressionner avec 14 buts en 32 matchs.

• Girondins de Bordeaux (1979–1987) :

Rejoignant Bordeaux, il s’épanouit sous Aimé Jacquet, inscrivant 118 buts en 243 matchs. Il y remporte trois titres de Ligue 1 (1984, 1985, 1987) et deux Coupes de France (1986, 1987).

Au total, Lacombe compte 497 apparitions en Ligue 1 pour 255 buts, se hissant à la deuxième place des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat, derrière Delio Onnis.

🌍 Avec les Bleus : un Euro mémorable

International de 1973 à 1984, il totalise 38 sélections et 12 buts. Il inscrit le but le plus rapide pour la France en Coupe du monde (contre l’Italie en 1978, en 30–38 secondes), et participe à l’Euro 1984, levant le trophée avec les Bleus. Sa lourde contribution : provoquer le coup franc décisif en finale, converti par Michel Platini.

🧠 Dirigeant et mentor à l’OL

De retour à Lyon dès 1988, Lacombe devient directeur sportif, puis entraîneur (1996–2000), avant d’être conseiller spécial de Jean Michel Aulas jusqu’en 2019. Il est un artisan-clé des succès lyonnais, contribuant au recrutement de grandes figures comme Juninho, Essien ou Benzema.

🎖️ Palmarès et héritage

• Ligue 1 : 3 titres (1984, 1985, 1987)

• Coupes de France : Lyon 1973, Bordeaux 1986–87

• Euro 1984 : champion avec la France

• Records : 2ᵉ meilleur buteur de Ligue 1 (255 buts), auteur du but le plus rapide des Bleus en Coupe du monde, à la 37ème seconde contre l’Italie, le 2 juin 1978

• Dirigeant : UEFA Intertoto Cup (1997) avec l’OL

💬 Témoignages & hommages

L’Olympique Lyonnais le salue comme « notre légende, le plus grand de tous ». Le président de la FFF, Philippe Diallo, le décrit comme « l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football français ». Chez les Gones, Juninho se souvient :

« Il m’a aidé à m’intégrer à Lyon… Il nous a transmis beaucoup de confiance ».

🙏 Hommage à une icône

De son arrivée prometteuse à Lyon jusqu’à son rôle de bâtisseur, en passant par ses succès en club et en sélection, Bernard Lacombe a incarné l’esprit du football français. Son flair, son engagement et son sens du collectif en ont fait un modèle pour les générations suivantes. Son héritage demeure vivant dans les stades de France et dans le cœur des supporters. Merci, Monsieur Lacombe.

Source photo : Panini© - Euro 77 - figurine N°107