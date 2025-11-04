Scorpions : Fly to the Rainbow (1974), l’envol vers le hard rock

En 1974, le groupe allemand Scorpions amorce une mue décisive avec Fly to the Rainbow, leur deuxième album studio. Sorti le 1er novembre 1974, il marque un tournant musical et humain, posant les bases du son qui fera bientôt la renommée internationale du groupe.

Un nouveau souffle pour le groupe

Après un premier album psychédélique (Lonesome Crow, 1972), enregistré avec Michael Schenker à la guitare solo, les Scorpions connaissent un bouleversement majeur : Michael quitte la formation pour rejoindre UFO, tandis que son frère Rudolf Schenker, pilier fondateur, recrute un nouveau prodige venu d’Ulucanlar, Turquie : Uli Jon Roth. Ce dernier apporte au groupe une touche unique, à mi-chemin entre la virtuosité hendrixienne et l’envolée néoclassique.

Le line-up à cette époque se compose donc de :

• Klaus Meine – chant

• Rudolf Schenker – guitare rythmique

• Uli Jon Roth – guitare solo

• Francis Buchholz – basse

• Jürgen Rosenthal – batterie

Un son entre ciel et terre

Fly to the Rainbow est une œuvre de transition, où le hard rock se teinte encore d’accents psychédéliques et progressifs hérités des années 60. L’album navigue entre douceur planante et riffs acérés, entre mélancolie et puissance. Dès le titre d’ouverture, “Speedy’s Coming”, le ton est donné : un riff accrocheur, une voix haut perchée et un refrain calibré pour la scène, la marque de fabrique Scorpions est en train de naître.

Les morceaux comme “They Need a Million” ou “Drifting Sun” révèlent une facette plus expérimentale, flirtant avec le rock progressif, tandis que “This Is My Song” annonce déjà l’efficacité mélodique qui fera le succès du groupe à la fin des années 70.

Mais c’est surtout le titre final, “Fly to the Rainbow”, coécrit par Michael Schenker avant son départ, qui incarne toute la poésie de l’album. Long de plus de neuf minutes, ce morceau épique s’élève lentement vers un ailleurs mystique, porté par la guitare planante d’Uli Jon Roth. Le solo, ample et lyrique, évoque le vol d’un oiseau libéré, une métaphore parfaite du destin des Scorpions à venir.

La naissance d’un style

Avec cet album, Scorpions délaissent leurs racines purement psychédéliques pour s’engager résolument sur la voie du hard rock mélodique. Fly to the Rainbow est le premier jalon d’une trilogie fondatrice qui se poursuivra avec In Trance (1975) et Virgin Killer (1976), deux disques qui feront du groupe l’un des plus influents du hard rock européen.

L’arrivée d’Uli Jon Roth apporte non seulement une nouvelle dimension sonore, mais aussi une profondeur spirituelle et artistique. Son jeu de guitare virtuose, son approche quasi mystique de la musique et ses longues envolées instrumentales deviendront une signature des Scorpions de cette période.

Si Fly to the Rainbow n’a pas connu un succès commercial immédiat à sa sortie, il a peu à peu acquis un statut culte parmi les fans. Il représente l’instant précis où les Scorpions prennent leur envol, quittant les nuages psychédéliques pour atteindre l’arc-en-ciel du hard rock international.

Dans l’histoire du groupe, cet album tient une place particulière : c’est celui de la métamorphose, celui où l’on sent déjà vibrer la puissance future de Lovedrive ou Blackout. Un disque encore fragile par moments, mais déjà visionnaire.

Morceaux de l’album :

1. Speedy’s Coming

2. They Need a Million

3. Drifting Sun

4. Fly People Fly

5. This Is My Song

6. Far Away

7. Fly to the Rainbow

Le décollage du groupe

Avec Fly to the Rainbow, Scorpions s’élèvent au-dessus de la mêlée. Entre énergie brute et envolées célestes, cet album marque le véritable décollage d’un groupe qui allait devenir, au fil des décennies, l’un des ambassadeurs majeurs du hard rock mondial.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>