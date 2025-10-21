Les 10 meilleurs titres d’AC/DC

Après que le groupe de rock australien AC/DC ait électrisé le Stade de France en août dernier, avec deux concerts mythiques et alors que Phil Rudd, batteur historique du groupe annonce son souhait de rejouer avec le band pour les fans et en hommage à Bon Scott, revenons ensemble sur les 10 titres du groupe, considérés comme les meilleurs depuis leurs débuts en 1973.

AC/DC : 4 lettres qui définissent le courant alternatif et le courant continue bref, l’électricité. Le cœur de ce groupe incomparable qui, à force de riffs imparables et de continuité dans leur amour du rock teinté de blues, a conquis une notoriété internationale, même auprès des plus réfractaires. Avec 18 albums qui composent leur discographie, ce groupe hors-norme a su s’imposer comme la référence rock durant plus d’un demi-siècle. Mais certaines pépites ressortent du lot, nous en avons retenu dix.

Top 10 des meilleures chansons d’AC/DC

1. “Back in Black” (1980)

• Pourquoi : Véritable pierre angulaire du rock moderne, “Back in Black” est née dans un contexte tragique : la mort de Bon Scott, chanteur historique du groupe. AC/DC choisit de lui rendre hommage à travers ce morceau à la fois sombre et triomphal. Le riff d’Angus Young, parmi les plus reconnaissables du rock, incarne la résilience et la puissance brute. Alors que le groupe, en plein succès international avec l’opus “Highway to Hell” pense à stopper sa carrière, un homme remotive les troupes pour continuer l’œuvre des frères Young et de Bon Scott. Cet homme, c’est Chick Scott, papa de Bon qui, lors des funérailles de son fils, demande au groupe de continuer en l’honneur de son fils. La réponse sera éclatante, avec l’album Back in Black et son titre éponyme.

• Album : Back in Black

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : Ce titre, et l’album du même nom, ont propulsé AC/DC dans la légende : plus de 50 millions d’exemplaires vendus, deuxième album le plus vendu de l’histoire après Thriller de Michael Jackson.

2. “Highway to Hell” (1979)

• Pourquoi : Hymne ultime du rock’n’roll, ce titre symbolise la démesure d’AC/DC à la fin des années 70. Riff diabolique, rythme implacable et voix éraillée de Bon Scott : tout respire la route, la sueur et la liberté. La légende dit que le titre a été choisi par Angus Young, qui disait que sillonner les routes en supportant Bon Scott était un enfer, mais une autre interprétation évoque la route qui allait de chez Bon Scott à son pub préféré, route mortellement dangereuse où de nombreux accidents avaient eu lieu.

• Album : Highway to Hell

• Chanteur : Bon Scott

• Fait marquant : C’est le dernier album enregistré avant la mort de Bon Scott. Ironie tragique : il chante “autoroute pour l’enfer” quelques mois avant de disparaître.

3. “Thunderstruck” (1990)

• Pourquoi : Après une décennie inégale, AC/DC revient en force avec ce riff hypnotique joué sur une seule corde. Le morceau s’impose immédiatement comme un classique, entre explosion d’énergie et virtuosité brute. Une intro qui n’est pas sans rappeler celle de “For Those About To Rock” dans sa construction.

• Album : The Razors Edge

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : C’est un morceau devenu incontournable dans les stades du monde entier, souvent utilisé dans les films, publicités et compétitions sportives.

4. “You Shook Me All Night Long” (1980)

• Pourquoi : Ce titre incarne le côté plus accessible et mélodique d’AC/DC. Avec ses paroles suggestives et son rythme accrocheur, c’est un morceau qui unit les fans de rock dur et le grand public.

• Album : Back in Black

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : C’est le premier single du groupe avec Brian Johnson, et encore aujourd’hui l’un des morceaux les plus joués dans les mariages rock. Le morceau a été classé plusieurs semaines dans le Top 40 aux États-Unis comme en Europe.

5. “T.N.T.” (1975)

• Pourquoi : L’explosion AC/DC. Ce titre brut et sans fioritures concentre l’essence du groupe : riffs simples, paroles provocantes, et attitude rebelle. Le cri “Oi! Oi! Oi!” reste gravé dans la culture rock et donne un côté punk au morceau. Paru sur le deuxième album australien sorti en décembre 1975.

• Album : T.N.T.

• Chanteur : Bon Scott

• Fait marquant : C’est l’un des premiers grands succès du groupe, qui forge ici son image de machine de guerre du rock australien.

6. “Whole Lotta Rosie” (1977)

• Pourquoi : Inspirée d’une rencontre réelle de Bon Scott avec une femme “hors norme”, cette chanson est un condensé de puissance. Le solo final d’Angus Young est d’une intensité exceptionnelle.

• Album : Let There Be Rock

• Chanteur : Bon Scott

• Fait marquant : Le morceau est devenu un classique de leurs concerts, souvent accompagné d’une immense poupée gonflable de “Rosie” sur scène.

7. “Shoot to Thrill” (1980)

• Pourquoi : Mélange parfait entre tension et libération, ce titre illustre la précision d’AC/DC au sommet de son art. Les breaks, la montée en puissance, puis l’explosion finale : un pur chef-d’œuvre de construction rythmique.

• Album : Back in Black

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : Remis en avant dans le film Iron Man 2, il a conquis une nouvelle génération de fans.

8. “Hells Bells” (1980)

• Pourquoi : Les cloches qui ouvrent le morceau résonnent comme une messe funèbre pour Bon Scott. La lente montée, la tension et la puissance vocale de Brian Johnson font de ce titre un moment unique dans la discographie du groupe.

• Album : Back in Black

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : Les fameuses cloches ont été fondues spécialement pour le groupe par une fonderie anglaise.

9. “Let There Be Rock” (1977)

• Pourquoi : Véritable manifeste du rock’n’roll, ce morceau raconte avec humour et puissance la naissance du rock. C’est AC/DC qui chante sa propre mythologie, entre solos furieux et riffs incendiaires.

• Album : Let There Be Rock

• Chanteur : Bon Scott

• Fait marquant : L’un des morceaux les plus longs et sauvages du groupe, souvent utilisé comme point d’orgue en concert.

10. “For Those About to Rock (We Salute You)” (1981)

• Pourquoi : C’est un hymne, une déclaration d’amour à tous les fans du rock. Le rythme lourd et les canons qui tonnent en conclusion en font une parfaite chanson de clôture.

• Album : For Those About to Rock (We Salute You)

• Chanteur : Brian Johnson

• Fait marquant : Ce morceau clôt souvent leurs concerts, accompagné d’un feu d’artifice sonore avec de vrais coups de canon.

Ce top 10 couvre toute l’histoire d’AC/DC, des débuts australiens rugueux avec Bon Scott à la consécration mondiale avec Brian Johnson. Peu de groupes ont su garder une telle constance dans la puissance, la simplicité et l’efficacité du rock pur.

