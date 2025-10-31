ARTE célèbre AC/DC : une soirée électrisante entre documentaire et concert mythique

Ce soir, la chaîne ARTE rend hommage à l’un des groupes les plus légendaires du rock : AC/DC. À 22h30, la chaîne franco-allemande diffuse le documentaire « AC/DC – Forever Young », suivi à 23h25 du concert historique « Live at Donington 1991 ». Deux rendez-vous immanquables pour tous les amateurs de décibels et d’énergie pure.

Un son unique, forgé par les frères Young

Depuis plus de cinquante ans, AC/DC incarne la quintessence du rock’n’roll. Né à Sydney en 1973, le groupe reste pourtant profondément marqué par ses racines écossaises. À l’origine, c’est George Young, frère aîné et mentor de Malcolm et Angus, qui a façonné le son du groupe : brut, nerveux, sans fioritures. Repérés sur les scènes de Melbourne à la fin des années 60, les deux frères imposent un style reconnaissable entre mille : riffs tranchants, rythmiques millimétrées et énergie scénique incontrôlable.

Angus Young, éternel écolier en uniforme, deviendra vite une icône du rock mondial. Véritable pile électrique sur scène, il impose un jeu de guitare incandescent et un personnage inoubliable. Leur formule ? Quatre albums en moins de deux ans et des tournées marathon qui les propulsent au sommet de la scène mondiale. Le Royaume-Uni tombe sous le charme, puis l’Amérique leur ouvre grand les portes du panthéon du rock.

De Bon Scott à Brian Johnson : la résurrection

Mais le destin du groupe bascule tragiquement en 1980 avec la mort de Bon Scott, chanteur charismatique au timbre rugueux, emporté par un coma éthylique. Beaucoup pensent alors que l’aventure s’arrête là. Pourtant, AC/DC renaît de ses cendres avec Brian Johnson, un nouveau frontman à la voix de roc. Le premier album de cette nouvelle ère, « Back in Black », deviendra un monument : plus de 50 millions d’exemplaires vendus dans le monde, faisant de lui le deuxième album le plus vendu de l’histoire après « Thriller » de Michael Jackson.

Toujours debout, toujours électrisant

Malgré les épreuves, AC/DC n’a jamais cessé d’avancer. La disparition de Malcolm Young en 2017, puis celle de George Young, auraient pu mettre un terme à l’aventure. Mais Angus, fidèle à l’esprit du clan, a choisi de continuer. En 2020, le groupe signe un retour triomphal avec « Power Up », un album vibrant dédié à ses frères disparus. Une preuve que la flamme ne s’éteint jamais.

Un documentaire hommage signé ARTE

Le documentaire « AC/DC – Forever Young », réalisé par Dominique Mesmin et Marie-Claire Javoy, plonge dans l’ADN du groupe à travers des archives rares, des entretiens inédits avec Angus Young et les témoignages d’anciens membres. Le film retrace avec justesse la longévité hors norme d’un groupe dont la devise pourrait être : « If it ain’t broke, don’t fix it ». Car AC/DC, c’est avant tout la fidélité à un son, une attitude, une énergie qui transcende les générations.

Un final en apothéose : Donington 1991

Pour conclure cette soirée électrique, ARTE propose le légendaire « AC/DC – Live at Donington », capté en 1991 devant plus de 70 000 fans déchaînés. Ce concert, resté mythique, témoigne de l’âge d’or du groupe, porté par un Brian Johnson au sommet de sa forme et un Angus Young incandescent. Un must absolu pour tous les fans de rock.

Soirée spéciale AC/DC sur ARTE – Vendredi 31 octobre 2025

• 22h30 : AC/DC – Forever Young (documentaire, 52 min)

Réalisation : Dominique Mesmin et Marie-Claire Javoy

Coproduction : ARTE France, Screenshot Productions

Disponible sur arte.tv du 24/10/2025 au 29/11/2025

• 23h25 : AC/DC – Live at Donington 1991

Disponible sur arte.tv jusqu’au 28/01/2026

Crédit photo : Philipe Morris© – Photographe Rock australien, auteur de nombreux clichés sur le groupe AC/DC.