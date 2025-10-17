Ace Frehley (1951-2025) : le Spaceman s’éteint à 74 ans, fin d’une ère pour KISS et pour le rock

C’est un chapitre entier du rock qui se referme. Ace Frehley, guitariste virtuose, chanteur et co-fondateur du groupe KISS, est décédé le 16 octobre 2025 à l’âge de 74 ans. Légende du glam rock et pionnier d’un style aussi spectaculaire que révolutionnaire, il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la galaxie du rock.

Des débuts modestes à New York

Né Paul Daniel Frehley le 27 avril 1951 dans le Bronx, Ace grandit dans une famille modeste d’origine allemande et néerlandaise. Très tôt, la musique devient pour lui une échappatoire. Il apprend la guitare en autodidacte, fasciné par les sons électriques de Jimi Hendrix, Jeff Beck et Eric Clapton.

Adolescent turbulent, il fréquente brièvement l’école d’art, mais c’est la scène musicale new-yorkaise du début des années 70 qui l’attire. Frehley joue dans plusieurs petits groupes avant de répondre à une annonce dans le Village Voice : trois musiciens cherchent un guitariste pour un nouveau projet rock. Ces trois hommes s’appellent Paul Stanley, Gene Simmons et Peter Criss.

Nous sommes en 1973, et KISS vient de naître.

Le Spaceman entre en scène

Dès leurs débuts, KISS se distingue par son concept inédit : chaque membre incarne un personnage masqué. Ace Frehley choisit le rôle du “Spaceman”, mélange de guitar hero et d’extraterrestre, reconnaissable à son maquillage argenté et ses tenues galactiques.

Sur scène, il devient une force explosive.

Sa guitare crache des flammes, ses solos déclenchent des étincelles et ses effets spéciaux hypnotisent le public. Derrière cette mise en scène spectaculaire se cache un musicien d’exception : Ace invente un style de jeu à la fois brut et mélodique, mêlant blues, hard rock et effets psychédéliques.

Avec lui, KISS décolle vers la légende. Entre 1974 et 1980, le groupe enchaîne les albums cultes :

• Kiss (1974)

• Hotter Than Hell (1974)

• Destroyer (1976)

• Love Gun (1977)

• Et le live mythique Alive! (1975) qui scelle leur gloire planétaire.

Un succès planétaire et des tensions internes

KISS devient un phénomène culturel. Leurs concerts géants, leurs jouets, leurs figurines et même leurs bandes dessinées transforment le groupe en machine à rêves et à millions. Mais derrière les coulisses, les tensions s’accumulent. Ace, épuisé par les tournées et en désaccord avec Gene Simmons et Paul Stanley sur la direction artistique du groupe, sombre dans les excès d’alcool et de drogues.

En 1978, chacun des quatre membres sort un album solo. Celui d’Ace Frehley, sobrement intitulé Ace Frehley, est le plus acclamé. Il contient un hit intemporel : “New York Groove”, reprise du groupe Hello, devenue son hymne personnel et l’un des morceaux les plus joués de l’histoire de KISS.

Malgré ce succès, la fracture s’élargit. En 1982, Ace quitte officiellement le groupe après l’album Music from “The Elder”. Il part vivre sa propre odyssée musicale.

Une carrière solo entre succès et errance

Après KISS, Ace fonde son propre groupe, Frehley’s Comet, avec lequel il publie plusieurs albums dans les années 80. Il continue de cultiver son image de guitariste cosmique, tout en expérimentant un son plus personnel, plus brut.

Mais la vie hors de KISS n’est pas de tout repos. Les addictions refont surface, et les années 90 sont marquées par une longue période d’instabilité. Pourtant, le public ne l’oublie pas. En 1996, il accepte de reformer la formation originale pour une tournée mondiale historique. Les quatre membres maquillés refont vibrer les stades du monde entier.

C’est le triomphe du retour, mais aussi un chant du cygne. Ace quitte définitivement KISS en 2002, remplacé par Tommy Thayer.

Un survivant du rock

Ace Frehley, malgré les excès, survit à tout : la gloire, les excès, les chutes et les renaissances. Il publie plusieurs albums solos remarqués (Anomaly en 2009, Space Invader en 2014, Origins Vol. 2 en 2020) et reste un pilier du rock américain.

En 2024, il sort “10,000 Volts”, un disque salué par la critique comme son meilleur depuis des décennies. Le titre-éponyme, au riff ravageur, témoigne d’un artiste toujours connecté à sa guitare et à ses fans.

Son jeu, son et son personnage auront inspiré des générations de guitaristes : Slash (Guns N’Roses), Dave Grohl, ou encore James Hetfield ont souvent cité Frehley comme une influence majeure.

Les circonstances de sa mort

Le 28 septembre 2025, Ace Frehley chute dans son studio du New Jersey. L’incident, d’abord jugé sans gravité, provoque en réalité une hémorragie cérébrale. Hospitalisé en urgence à Morristown, il reste plusieurs jours en soins intensifs. Sa famille annonce l’annulation de ses dernières dates de tournée.

Malgré les efforts des médecins, Ace Frehley s’éteint le 16 octobre 2025, entouré de ses proches. Dans un communiqué, sa fille Monique déclare : “Mon père n’était pas seulement un guitariste légendaire. Il était drôle, tendre, curieux, et toujours un peu ailleurs — comme son personnage du Spaceman. Il est parti rejoindre les étoiles qu’il a tant fait briller sur scène.”

Les hommages affluent

Dès l’annonce de son décès, les réseaux sociaux se remplissent de messages de fans, d’artistes et d’anciens collaborateurs. Gene Simmons écrit : “Ace était un frère d’armes. Imprévisible, brillant, unique. Le rock perd un soldat irremplaçable.”

Paul Stanley, plus sobre, ajoute : “Sans Ace, KISS n’aurait jamais eu cette magie originelle. Il a allumé la mèche, et le monde a explosé de son talent.” Des figures du rock comme Slash, Joe Perry, Eddie Vedder ou Tom Morello lui rendent hommage, rappelant à quel point son style a façonné le son du rock moderne.

Un héritage éternel

Ace Frehley restera à jamais le Spaceman, l’homme qui fit décoller KISS vers la stratosphère du rock’n’roll. Au-delà du maquillage et des guitares qui fument, il était un musicien instinctif, sincère, habité par une passion brute. Son influence dépasse KISS : elle irrigue quarante ans de rock et de metal. Son rire, son excentricité et son sens de l’autodérision manqueront à la scène. Mais quelque part, au-delà des étoiles, on peut imaginer Ace Frehley en train d’accorder sa guitare, prêt pour un dernier solo cosmique.

Ace Frehley (1951-2025)

Guitariste, chanteur, co-fondateur de KISS

Alias : The Spaceman

Groupes : KISS, Frehley’s Comet

Albums marquants : Destroyer (1976), Alive ! (1975), Ace Frehley (1978), 10,000 Volts (2024)

Influences : Hendrix, Beck, Page

Héritiers : Slash, Grohl, Hammett

Statut : Légende éternelle du rock.

