“Use Your Illusion I & II” des Guns N’Roses : 34 ans déjà

Le 17 septembre 1991, Guns N’ Roses entrait dans l’histoire du rock avec un événement rare : la sortie simultanée de deux albums, Use Your Illusion I et Use Your Illusion II. Plus qu’un simple lancement, c’était un coup de force qui allait marquer toute une génération et redéfinir le hard rock du début des années 90.

Le pari fou d’un double album

Alors que le groupe avait déjà secoué la planète rock avec Appetite for Destruction (1987), les Gunners décident en 1991 de frapper encore plus fort. Pas un, mais deux disques, soit près de 30 titres, alliant rage électrique et envolées lyriques. Un projet mégalomane à l’image de leur charismatique chanteur Axl Rose.

Des titres devenus cultes

Parmi les pépites qui sortent de ces sessions :

• “November Rain”, ballade épique de près de 9 minutes, accompagnée d’un clip devenu mythique.

• “Don’t Cry”, dans deux versions différentes (présente sur chaque album).

• “You Could Be Mine”, utilisée dans Terminator 2, qui propulse encore plus le groupe au sommet.

• Sans oublier leurs reprises magistrales, comme Knockin’ on Heaven’s Door de Bob Dylan.

Liste des chansons qui composent ce double opus exceptionnel :

Use Your Illusion I (17 septembre 1991)

1. Right Next Door to Hell – 3:02

2. Dust N’ Bones – 4:58

3. Live and Let Die (reprise de Paul McCartney & Wings) – 3:04

4. Don’t Cry – 4:44

5. Perfect Crime – 2:23

6. You Ain’t the First – 2:36

7. Bad Obsession – 5:28

8. Back Off Bitch – 5:03

9. Double Talkin’ Jive – 3:24

10. November Rain – 8:56

11. The Garden – 5:22

12. Garden of Eden – 2:41

13. Don’t Damn Me – 5:18

14. Bad Apples – 4:28

15. Dead Horse – 4:17

16. Coma – 10:14

Use Your Illusion II (17 septembre 1991)

1. Civil War – 7:42

2. 14 Years – 4:21

3. Yesterdays – 3:16

4. Knockin’ on Heaven’s Door (reprise de Bob Dylan) – 5:36

5. Get in the Ring – 5:29

6. Shotgun Blues – 3:23

7. Breakdown – 7:04

8. Pretty Tied Up (The Perils of Rock n’ Roll Decadence) – 4:46

9. Locomotive (Complicity) – 8:42

10. So Fine – 4:08

11. Estranged – 9:23

12. You Could Be Mine – 5:44

13. Don’t Cry (Alternate Lyrics) – 4:44

14. My World – 1:24

Anecdotes autour de Use Your Illusion I & II

1. Alice Cooper invité surprise

Sur The Garden (Use Your Illusion I), c’est Alice Cooper qui chante une partie des voix. Axl Rose l’avait invité pour apporter une touche sombre et théâtrale au morceau.

2. Un record de ventes fulgurant

Les deux albums se sont vendus à plus de 500 000 exemplaires en deux heures aux États-Unis, le jour de sortie. Un exploit qui a marqué l’histoire de l’industrie musicale.

3. “November Rain”, la ballade monstre

Écrite par Axl Rose dès le début des années 80, cette chanson a été retravaillée pendant près de 10 ans avant sa version finale. Le clip, avec son mariage dramatique et son orage, a coûté plus de 1,5 million de dollars, l’un des plus chers de l’époque.

4. Un disque, deux “Don’t Cry”

Le titre Don’t Cry figure sur les deux albums, mais avec des paroles différentes : l’une est la version “classique”, l’autre une version “alternate lyrics”.

5. “Civil War” contre la guerre

Premier morceau enregistré pour l’album (1989), Civil War dénonce les conflits armés. Sa phrase d’ouverture reprend une réplique du film Cool Hand Luke (1967).

6. Des tensions dans le groupe

Ces albums marquent l’apogée mais aussi le début de la fin pour les Guns : disputes internes, ego surdimensionnés et consommation excessive fragilisaient déjà le groupe.

7. Le clin d’œil à Terminator 2

You Could Be Mine (Use Your Illusion II) est choisi pour la bande originale de Terminator 2: Judgment Day. On y voit même le Terminator traquer les Guns dans le clip.

8. Un marathon musical

Avec plus de 150 minutes de musique au total, c’est l’un des projets les plus ambitieux jamais sortis par un groupe de hard rock.

9. Un hommage à Bob Dylan et Paul McCartney

Les Guns reprennent Knockin’ on Heaven’s Door (Dylan) et Live and Let Die (McCartney & Wings). Deux choix qui renforcent leur statut de “groupe à la hauteur des légendes”.

10. “Coma”, le morceau fleuve

Avec ses 10 minutes et 14 secondes, Coma est le morceau le plus long jamais enregistré par Guns N’ Roses. Axl Rose le considère comme l’une de ses plus grandes performances.

11. Le clash avec la presse

Dans Get in the Ring, Axl règle ses comptes avec plusieurs journalistes en les nommant directement dans les paroles.

12. Une tournée titanesque

La tournée mondiale qui suit (Use Your Illusion Tour, 1991-1993) est l’une des plus longues et chaotiques de l’histoire du rock : 194 concerts dans 27 pays.

13. Izzy Stradlin au chant

Sur les chansons Dust N’ Bones, Double Talkin’Jive et You Ain’t The First, c’est Izzy Stradlin qui chante, à la demande d’Axl Rose. C’est Stradlin qui avait composé ces trois morceaux.

Un succès planétaire

Les deux albums sortent le même jour et se vendent à plus de 500 000 exemplaires en 2 heures rien qu’aux États-Unis. Aujourd’hui, le diptyque a dépassé les 30 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Un triomphe commercial qui consolide la légende des Guns au sommet de leur gloire.

Un tournant pour le hard rock

Avec Use Your Illusion, Guns N’ Roses élargit son spectre : du heavy metal à la power ballad, en passant par le blues et des orchestrations ambitieuses. Ces albums marquent la fin de l’innocence rock des années 80 et ouvrent la voie à une décennie dominée par le grunge et l’alternatif.

33 ans plus tard

En 2025, Use Your Illusion I & II reste un monument du rock. Les titres continuent d’être joués en concert, et leur influence demeure intacte. Un disque charnière, symbole d’une époque où le rock remplissait encore des stades et où chaque sortie d’album créait l’événement. Use Your Illusion I & II est un double album référence que tout amateur de Hard-Rock se doit de posséder dans sa discothèque.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>