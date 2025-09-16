Guy Béart, 10 ans déjà : hommage à un poète de la chanson française

Le 16 septembre 2015, la chanson française perdait l’un de ses artisans les plus singuliers : Guy Béart. Auteur, compositeur et interprète prolifique, il a marqué plusieurs générations par ses textes ciselés, son ton poétique et son engagement pour une chanson exigeante. Dix ans après sa mort, l’heure est venue de revisiter son parcours, des rives du Liban à la scène parisienne, et de rappeler l’empreinte indélébile qu’il a laissée dans la culture française.

Une enfance cosmopolite

Guy Béart, de son vrai nom Guy Béhart-Hasson, naît le 16 juillet 1930 au Caire, en Égypte, dans une famille juive d’origine libanaise. Son père, expert-comptable, mène la famille à voyager au gré de ses missions. Le jeune Guy passe ainsi une enfance cosmopolite, entre Le Caire, Beyrouth et Paris. Ces allers-retours nourriront son imaginaire et lui donneront très tôt une ouverture au monde, une sensibilité à la diversité des cultures et des sonorités.

Dès l’adolescence, il manifeste un goût marqué pour les mots et la musique. À Paris, il poursuit des études brillantes, d’abord au lycée, puis à l’École nationale des ponts et chaussées, dont il sort ingénieur. Mais déjà, une autre vocation l’appelle : celle de la chanson.

Les débuts dans les cabarets

Au début des années 1950, Guy Béart abandonne la voie toute tracée d’ingénieur pour fréquenter les cabarets de la rive gauche, haut lieu d’effervescence artistique. L’époque est à la chanson à texte, dans la lignée de Brassens ou de Brel, et Béart s’y impose par son style singulier.

En 1957, il enregistre son premier disque et connaît un succès immédiat avec Bal chez Temporel, une chanson d’une grande poésie qui attire l’attention du public comme des critiques. Sa voix claire, son jeu de guitare maîtrisé et son art des images frappent les esprits.

L’ascension : tubes et reconnaissance

Les années 1960 consacrent Guy Béart. Il enchaîne les succès populaires et les refrains qui s’ancrent durablement dans la mémoire collective. Parmi ses chansons les plus célèbres :

• L’Eau vive (1958), commande pour la bande originale du film éponyme de François Villiers. Ce titre deviendra un immense classique, appris encore aujourd’hui dans les écoles.

• Qu’on est bien (1960), une chanson pleine de fraîcheur qui illustre son talent à mêler légèreté et profondeur.

• La Vérité (1968), véritable manifeste artistique, où il s’oppose à une chanson jugée commerciale.

• Les couleurs du temps, Poste restante ou encore Il n’y a plus d’après, autant de titres qui installent son nom aux côtés des grands de son époque.

Béart réussit un rare équilibre : être à la fois poète exigeant et artiste populaire, fédérant un public large sans jamais céder à la facilité.

Un homme de télévision

Dans les années 1960-70, Guy Béart ne se limite pas à la chanson. Il devient également un visage familier du petit écran grâce à son émission Bienvenue (1966-1970), qui offrait une scène à de nombreux artistes débutants. Toujours soucieux de défendre la création, il utilisait la télévision comme une tribune pour mettre en avant une chanson vivante et inventive.

Une carrière longue et fidèle à ses convictions

Si la mode musicale change dans les années 1970 et 1980, Guy Béart reste fidèle à son style. Son public évolue, se resserre, mais demeure profondément attaché à son œuvre. Contrairement à beaucoup d’artistes de sa génération, il refuse de se couler dans les tendances commerciales, assumant un rôle de poète intemporel.

Il publie plus de 25 albums au fil de sa carrière, composant environ 300 chansons, et ne cesse de donner des concerts jusque dans les années 2000. En 2015, peu de temps avant sa mort, il offrait encore un ultime récital à l’Olympia, témoignage de sa vitalité et de son amour de la scène.

La famille et l’héritage

Guy Béart est aussi le père d’une actrice mondialement connue : Emmanuelle Béart, née en 1963. Elle a toujours revendiqué la fierté d’être la fille de ce chanteur atypique, profondément attaché à ses valeurs.

Au-delà de la figure paternelle, Guy Béart laisse une empreinte considérable dans la chanson française. Son art du mot, sa recherche de la vérité et son refus du compromis l’ont parfois isolé, mais ils font aujourd’hui de lui une figure respectée, admirée pour sa droiture et la qualité de son œuvre.

Ce qu’il a laissé à la chanson française

Dix ans après sa disparition, on peut mesurer la place de Guy Béart :

• Un poète populaire : il a su faire entrer la poésie dans les foyers, avec des refrains mémorisés par des millions de Français.

• Un passeur : il a permis à de nombreux artistes d’émerger, grâce à ses émissions et son soutien.

• Un modèle de fidélité : jamais il n’a sacrifié son style aux modes, préférant rester fidèle à son exigence artistique.

Ses chansons continuent d’être écoutées, reprises, enseignées. L’Eau vive et Bal chez Temporel restent des classiques intemporels, témoignant de l’élégance et de la profondeur d’un artiste à part.

Discographie de Guy Béart

Albums studio

Année Titre de l’album

1957 Guy Béart (ou Qu’on est bien)

1958 Guy Béart Volume 2 (ou L’Eau vive)

1960 Guy Béart Volume 3 (ou Printemps sans amour)

1963 Guy Béart Volume 4 (ou Fille d’aujourd’hui)

1965 Qui suis-je ? (ou Les grands principes)

1966 Vive la rose – Les très vieilles chansons de France

1968 La Vérité

1968 V’là l’joli vent – Les nouvelles très vieilles chansons de France

1969 La Fenêtre

1971 L’Espérance folle

1973 Couleurs du temps

1976 Chansons de notre temps et d’espérance

1978 Les Nouvelles Chansons

1981 Le beau miroir

1982 Porte-bonheur – Les chansons gaies des belles années

1986 Demain je recommence

1995 Il est temps

2010 Le Meilleur des choses

Albums live / concerts

Année Titre

1974 À l’université (double album)

1977 À la Comédie des Champs-Élysées (triple album)

1999 En public (double CD)

Albums de compilations & divers / Best-Of

Année Titre / Particularités

1975 Il fait beau à Paris (compilation, avec des titres auparavant inédits)

1977 Futur-Fiction-Fantastique (compilation avec matériaux inédits)

2010 Best of (triple CD)

2014 Chansons éternelles de France

Un joyau discret

Le 16 septembre 2015, Guy Béart s’éteignait brutalement à Garches, à 85 ans, victime d’un malaise dans la rue. Mais son œuvre, elle, demeure vivante. Dix ans plus tard, ses chansons continuent d’accompagner nos mémoires, de traverser les générations et de rappeler qu’un grand artiste ne meurt jamais vraiment. Guy Béart, ingénieur devenu poète, chanteur de l’eau vive et des couleurs du temps, reste l’un des joyaux discrets de la chanson française.

Crédit photo : Georges Biard© – Guy Béart le 28/11/2012.