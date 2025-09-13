ABBA GOLD – The Concert Show : le phénomène hommage revient à Paris en février 2026
Après avoir enflammé l’Olympia en mars 2024 lors d’un concert à guichets fermés, ABBA GOLD – The Concert Show s’apprête à retrouver son public français. Le spectacle hommage au mythique groupe suédois ABBA passera par la Salle Pleyel, à Paris, le 10 février 2026, dans le cadre de sa tournée mondiale Surprise Tour 2025/2026.
Un hommage fidèle et spectaculaire
Depuis plus de vingt ans, ABBA GOLD recrée avec une précision saisissante l’univers musical et scénique du quatuor légendaire. Costumes flamboyants, chorégraphies millimétrées et arrangements musicaux fidèles à l’esprit d’origine transportent le public dans les années 70 et 80. Mais loin de n’être qu’une simple copie, le spectacle ajoute une touche contemporaine grâce aux technologies d’aujourd’hui, offrant ainsi une expérience unique et modernisée.
La promesse de la “Surprise Tour”
Cette nouvelle tournée se distingue par son lot de nouveautés. Fidèle à son nom, la Surprise Tour promet des éléments visuels et musicaux inédits :
• Clins d’œil aux performances historiques d’ABBA,
• Tableaux chorégraphiques inattendus,
• Séquences interactives avec le public.
Une véritable célébration conçue pour raviver la magie intemporelle d’ABBA tout en l’ancrant dans le présent.
Les classiques revisités
Les spectateurs pourront vibrer au son des plus grands succès : Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme ! Gimme ! Gimme ! S.O.S., Money, Money, Money… Des titres qui traversent les générations et continuent de faire danser le monde entier.
Un héritage vivant
En avril 2024, le monde célébrait les 50 ans de la victoire d’ABBA à l’Eurovision avec Waterloo, un événement fondateur d’une carrière planétaire. Cinq décennies plus tard, l’héritage du groupe reste intact et continue d’émouvoir un public intergénérationnel. ABBA GOLD – The Concert Show s’impose comme le relais idéal de cette flamme, entre nostalgie et énergie festive.
Les dates françaises de la tournée Surprise Tour 2025/2026
• Grenoble – L’Auditorium : 3 février 2026
• Chalon-sur-Saône – Salle Marcel Sembat : 4 février 2026
• Bourges – Palais d’Auron : 5 février 2026
• Poitiers – Palais des Congrès : 6 février 2026
• Châteauroux – Mach 36 : 7 février 2026
• Le Mans – Forum : 8 février 2026
• Paris – Salle Pleyel : 10 février 2026
• Hem – Le Zéphir : 11 février 2026
• Arras – Casino : 12 février 2026
• Boulogne-sur-Mer – L’Embarcadère : 13 février 2026
• Le Havre – Carré des Docks : 14 février 2026
• Saint-Brieuc – Auditorium L’Hermione : 15 février 2026
Informations pratiques
• Paris – Salle Pleyel
• Mardi 10 février 2026, 20h
• Billets disponibles dès maintenant dans les réseaux de billetterie habituels. À partir de 43 euros.
ABBA MUSIC IS LOVE.
